Starkes PS5-Spiel für unter 20 Euro: Amazon-Bestseller jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben

Günstige Gelegenheit, euch ein gefeiertes Game zu gönnen: Bei Amazon bekommt ihr jetzt ein beliebtes PS5-Spiel, das erst gegen Ende 2023 erschienen ist, für nicht einmal 20 Euro.

Dank des Deals des Versandhausgiganten steckt ihr euch den aufregenden Arcade-Racer, der im September des besagten Jahres an den Start gegangen ist, jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis in die Tasche.

Forza-Alternative im Preissturz: The Crew Motorfest als PS5-Spiel im Amazon-Angebot besonders günstig

Immer mal wieder haut Amazon populäre PS5-Spiele, die sich keineswegs hinten im Regal zu verstecken brauchen, zu aufregenden Angebotspreisen raus. So auch dieses Mal, denn The Crew Motorfest rast zum Spottpreis in eure Spielebibliothek. Satte 33 Prozent Rabatt spart ihr auf den Arcade-Racer, der mit dem ultimativen Fahrerlebnis in einer abwechslungsreichen, frei befahrbaren Spielwelt wirbt.

Besonders cool: Das sonnige Setting, welches für den Racer gewählt wurde. Dieser entführt euch nämlich auf die hawaiianische Insel O’ahu, die mit rasanten Rennen, coolen Motto-Events und hunderten legendären Fahrzeugen für eure Sammlung darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Dies äußert sich im Rahmen von themenbasierten Kampagnen, doch auch der restliche Teil der Playlists sorgen für reichlich Spaß am Steuer.

Euch erwartet die faszinierende Welt der Automobilkultur mit all ihren Facetten, stehen doch amerikanische Muscle-Cars ebenso wie japanische Street-Tuner und kultige, fast vergessene Vehikel der Vergangenheit zur Auswahl. In diese müsst ihr aber keinesfalls alleine eintauchen: Schnappt euch eure Freundinnen und Freunde, bildet eine eigene Crew und macht gemeinsam (oder alleine) die Insel in schweißtreibenden PvP-Rennen für bis zu 32 Spielerinnen und Spieler unsicher.

Auch wir hatten in unserem damaligen Test zu The Crew Motorsport nichts als warme Worte für das Rennspiel übrig, was sich auch in seiner starken Bewertung widerspiegeln dürfte. Apropos Bewertung: Bei Amazon erfreut sich das PS5-Spiel ebenfalls positiver Rezensionen und fährt aktuell als eines der beliebtesten über die Ziellinie der Bestseller unter den PlayStation 5-Titeln. Wollt ihr euch den Deal schnappen, solltet ihr ebenfalls aufs Gaspedal drücken, denn wie immer ist er von zeitlich begrenzter Dauer.

