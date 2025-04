Statt 40 Euro: Beliebtes Nintendo Switch-Spiel für kurze Zeit stark reduziert

Das nostalgische Nintendo Switch-Spiel Wonder Boy: Asha in Monster World ist jetzt mit einem satten Rabatt bei Amazon erhältlich. Fans von Retro-Games und Action-Abenteuern können sich über ein Revival des beliebten Klassikers aus den 90er-Jahren freuen, das mit moderner Grafik und zusätzlichen Features aufwartet. Die Neuauflage wurde vom Originalteam entwickelt und bringt die charmante Heldin Asha in zeitgemäßer Form zurück auf den Bildschirm.

Mit dem Deal des Versandhausriesen ist Wonder Boy: Asha in Monster World 🛒 momentan für nur 29,99 Euro statt der üblichen 39,99 Euro zu haben. Das bedeutet eine Ersparnis von 25 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Besonders spannend: Die physische Edition kommt mit einem coolen Retro-Titel als Bonus auf den Handheld-Hybriden.

63 Prozent Rabatt: Nostalgisches Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot

Wonder Boy: Asha in Monster World ist eine liebevolle Neuinterpretation des Mega Drive-Klassikers Monster World IV aus dem Jahr 1994. Zum 35. Jubiläum der Wonder Boy-Reihe hat sich das ursprüngliche Entwicklerteam von Westone zusammengetan, um den Titel mit modernen Elementen wiederzubeleben. Die überarbeitete Version präsentiert sich mit einem frischen 2.5D-Design und ansprechendem Cel-Shading, das dem Spiel auf der Nintendo Switch einen zeitgemäßen Zeichentrick-Look verleiht. Bei Amazon genießt ihr mit den Frühlingsangeboten satte Rabatte:

In dieser Neuauflage schlüpfen Spielende in die Rolle von Asha, einer der ersten starken Protagonistinnen der Gaming-Geschichte. Begleitet von ihrem fliegenden Freund Pepelogoo, begebt ihr euch auf ein Abenteuer, um die verschwundenen Geister zu finden und die Welt vor der Dunkelheit zu bewahren. Die Geschichte bleibt dabei ihren Wurzeln treu, während die Präsentation durch neue dynamische Zwischensequenzen und ausdrucksvolle Animationen aufgewertet wurde. Ein Highlight ist dabei Ashas charakteristischer Freudentanz, den sie bei jedem gefundenen Schatz aufführt.

Auch akustisch wurde das Spiel umfassend überarbeitet: Die Hauptcharaktere werden nun von bekannten japanischen Synchronsprechern vertont, während der Serien-Veteran Shinichi Sakamoto für neu aufgelegte Audioeffekte und einen frischen Soundtrack gesorgt hat. Für Neueinsteigende wurde zudem ein zusätzlicher, zugänglicherer Spielmodus integriert, der es allen ermöglicht, das Abenteuer in vollem Umfang zu genießen.

Die physische Edition von Wonder Boy: Asha in Monster World 🛒 für die Nintendo Switch enthält als exklusiven Bonus zudem das originale Monster World IV vom Mega Drive. So können Fans sowohl die moderne Interpretation als auch den Retro-Klassiker erleben und die Entwicklung des Spiels aus verschiedenen Perspektiven betrachten.

Perfekte Ergänzung für eure Spielesammlung

Wonder Boy: Asha in Monster World eignet sich hervorragend als Ergänzung zu anderen Side-Scrolling-Abenteuern auf der Nintendo Switch. Wenn ihr bereits Titel wie Hollow Knight 🛒 oder The Messenger 🛒 in eurer Sammlung habt, wird euch der Mix aus Action, Erkundung und leichten Rätselelementen in Ashas Welt vertraut vorkommen.

Für Fans von 90er-Jahre-Klassikern passt das Spiel gut zu anderen Retro-Revivals wie Streets of Rage 4 🛒 oder Sonic Mania 🛒. Diese Titel teilen nicht nur die Nostalgie für vergangene Gaming-Epochen, sondern auch die gelungene Balance zwischen Treue zum Original und zeitgemäßen Verbesserungen.

Als zusätzliches Zubehör empfiehlt sich für dieses Spielerlebnis ein Controller im Retro-Stil. Verschiedene Drittanbieter bieten Nintendo Switch-kompatible Controller 🛒 an, die an das Design klassischer Konsolen erinnern und sich perfekt für ein authentisches Spielgefühl eignen. Besonders mit Freunden kann das gemeinsame Spielen und Vergleichen des Originals mit der Neuauflage zu interessanten Gaming-Abenden führen.

Weitere Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch, Wonder Boy: Asha in Monster World 🛒 zum Schnäppchenpreis sichern, müsst ihr euch sputen: Das Nintendo Switch-Spiel ist gerade im Rahmen der Frühlings-Deals bei Amazon so günstig wie nur selten.

