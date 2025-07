Nur 59,99 statt 79,99 Euro: Gefeierten PS5-Bestseller nur kurz zum Kampfpreis schnappen

Amazon bietet auch nach dem Prime Day ein beliebtes PS5-Spiel zum kleinen Preis an. Dragon Ball: Sparking! Zero knüpft an die beliebte Budokai Tenkaichi-Reihe an und verspricht spektakuläre Kämpfe im Dragon Ball-Universum. Mit über 180 spielbaren Charakteren und modernster Unreal Engine 5-Technologie setzt der Titel neue Maßstäbe für Fighting-Games auf der PlayStation 5.

Dragon Ball: Sparking! Zero 🛒 stammt aus dem Hause Spike Chunsoft, dem Studio hinter den ursprünglichen Budokai Tenkaichi-Spielen. Nach jahrelanger Wartezeit kehrt die Serie mit verbesserter Technik und erweiterten Features zurück. Die Entwickler*innen haben dabei besonderen Wert auf authentische Kämpfe gelegt, die dem Anime-Stil der Vorlage entsprechen und gleichzeitig von den Möglichkeiten aktueller Konsolen-Hardware profitieren.

Dragon Ball: Sparking! Zero – Populäres PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Dragon Ball: Sparking! Zero nutzt die volle Leistung der PlayStation 5 aus, um atemberaubende dreidimensionale Kämpfe zu ermöglichen. Die Unreal Engine 5 sorgt für detailreiche Charaktermodelle und flüssige Animationen, während das DualSense Controller-Feedback die Wucht der Angriffe spürbar macht. Besonders beeindruckend sind die Transformationen der beliebten DBZ-Charaktere, die mit spektakulären Lichteffekten und Umgebungsveränderungen einhergehen. Aktuell zahlt ihr bei Amazon 25 Prozent weniger für das PS5-Spiel, das derzeit zu den Bestsellern des Versandhauses zählt:

Das Kampfsystem orientiert sich stark an seinem Vorbild, wurde aber für moderne Standards überarbeitet. Spielende können zwischen verschiedenen Kampfstilen wechseln und dabei die charakteristischen Moves ihrer Lieblingsfiguren einsetzen. Von Gokus Kamehameha bis hin zu Vegetas Final Flash – jede Attacke wurde detailgetreu nachgebildet und mit entsprechenden Soundeffekten unterlegt. Die Steuerung reagiert dabei präzise auf Eingaben und ermöglicht sowohl Einsteiger*innen als auch erfahrenen Kämpferinnen einen schnellen Zugang.

Mit über 180 verfügbaren Charakteren bietet das PS5-Spiel die umfangreichste Auswahl der gesamten Serie. Neben bekannten Held*innen aus Dragon Ball Z finden sich auch Figuren aus Dragon Ball Super und Dragon Ball GT im Roster. Jeder Charakter verfügt über individuelle Fähigkeiten, Transformationsstufen und Spezialtechniken.

Die destruktiven Kampfumgebungen reagieren dynamisch auf die Aktionen der Kämpfenden. Berge zerbröseln unter der Wucht mächtiger Angriffe, während Gebäude in Trümmer fallen. Diese Umgebungsinteraktionen verstärken das Gefühl, tatsächlich an einem Dragon Ball-Kampf teilzunehmen. Dragon Ball: Sparking! Zero 🛒 schafft dadurch eine bisher unerreichte Immersion im Fighting-Game-Genre.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Erlebnis

Die Kampfgeräusche und die originale japanische Synchronisation profitieren von einer guten Audioausstattung. Besonders bei intensiven Online-Matches oder lokalen Mehrspieler-Sessions sorgt klarer Sound für taktische Vorteile. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein hochwertiges Gaming-Headset wie das PlayStation Pulse 3D 🛒, das die detailreichen Soundeffekte voll zur Geltung bringt.

Ein zusätzlicher DualSense-Controller 🛒 eröffnet die Möglichkeit für lokale Mehrspieler-Kämpfe. Das Spiel unterstützt Split-Screen-Modi, in denen Freund*innen und Familie gegeneinander antreten können. Die haptischen Rückmeldungen des Controllers verstärken dabei das Kampfgefühl und machen jeden Treffer spürbar. Gerade für Fighting-Game-Fans, die regelmäßig Besuch empfangen, stellt ein zweiter Controller eine sinnvolle Investition dar.

Für wettbewerbsorientiertere Spielerinnen und Spieler bietet sich ein Gaming-Monitor mit niedriger Eingabeverzögerung an. Präzise Reaktionszeiten sind in schnellen Kämpfen entscheidend und können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Monitore mit hoher Bildwiederholrate zeigen zudem die flüssigen Animationen des Spiels optimal an. Die detailreichen Charaktermodelle und Effekte kommen auf einem qualitativ hochwertigen Display besonders gut zur Geltung.

Passende Gaming-Monitore findet ihr hier:

Wollt ihr euch das PS5-Spiel richtig günstig schnappen, müsst ihr euch allerdings jetzt beeilen: Nur für kurze Zeit steht euch Dragon Ball: Sparking! Zero 🛒 zum Angebotspreis zur Auswahl.

