Perfekt für PS5 & PC: 4K-Gaming-Monitor mit 160Hz jetzt für knapp 300 Euro abstauben

Sparfüchse spitzen jetzt die Ohren: Es gibt aktuell ein aufregendes Angebot auf Amazon für einen genialen 4K-Gaming-Monitor mit 27 Zoll, der nicht nur preislich, sondern vor allem mit seinen Spezifikationen auf der technischen Ebene sowohl PS5- und Xbox- als auch PC-Besitzer*innen überzeugt.

Konkret geht es um den GIGABYTE GS27U. Für etwas mehr als 300 Euro bringt er eine kristallklare Auflösung, eine blitzschnelle Bildwiederholrate sowie eine rasante Reaktionszeit an den Tisch. Doch auch auf Seiten der Bildqualität macht ihr keinerlei Abstriche.

Absoluter Tiefstpreis: 4K-Gaming-Monitor mit 160Hz & HDMI 2.1 stark reduziert im Amazon-Angebot

Der GIGABYTE GS27U bietet mit seinem 27-Zoll-starken IPS-Panel eine ausgezeichnete Bildqualität. Die 4K UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine präzise Farbwiedergabe, die besonders in euren liebsten virtuellen Welten zur Geltung kommt, aber auch beim Film- und Serienschauen einen Vorteil darstellt.

Mit einer Bildwiederholrate von 160 Hertz und einer Reaktionszeit von gerade einmal einer Millisekunde bietet der Gaming-Monitor eine hervorragende Performance in actionreichen und schnellen Spielszenen. Bei Amazon bekommt ihr ihn Vergleichsportal Geizhals zufolge jetzt zum Tiefstpreis:

Der Monitor unterstützt AMD FreeSync Premium-Technologie und DisplayHDR400, was ihn zu einer idealen Wahl für alle macht, die ein flüssiges und stotterfreies Spielerlebnis suchen. Die starke sRGB-Farbraumabdeckung sorgt für eine lebendige und realitätsnahe Farbpräsentation. Egal, ob fürs Hobby-Gaming, die professionelle Videobearbeitung oder andere kreative Arbeiten: Der GS27U liefert eine durchgehend hohe Qualität.

Ergonomisches Design und Anschlüsse für alle

Ein weiteres Highlight ist das ergonomische Design des 4K-Monitors: Die Neigungsverstellung ermöglicht es euch, den Bildschirm nach Belieben anzupassen und so den perfekten Blickwinkel zu finden. Das matte Display sorgt dafür, dass störende Spiegelungen reduziert werden, was vor allem in helleren Umgebungen von Vorteil ist.

Zusätzlich bietet der GIGABYTE GS27U mit seinem umfangreichen Anschlussaufgebot, das unter anderem zwei HDMI 2.1 Anschlüsse und einen DisplayPort 1.4 umfasst, ausreichend Möglichkeiten zur Verbindung mit den aktuellen Spielekonsolen aus dem Hause Sony und Microsoft, namentlich die PS5 und die Xbox Series, ebenso wie mit modernen Gaming-PCs.

Alternativen findet ihr hier:

Zu viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr aber nicht: Wie gewohnt gibt es den Gaming-Monitor nur für eine kurze Dauer im Angebot bei Amazon.

Quellen: Geizhals, Amazon

