Tiefstpreis: Bildgewaltiger Gaming-Monitor von LG jetzt fast 300 Euro günstiger

Aktuell könnt ihr bei Amazon einen genialen Gaming-Monitor zu einem stark reduzierten Preis erwerben. Statt der ursprünglichen 749,00 Euro löhnt ihr für das Highend-Modell derzeit nur 479,90 Euro. Ihr spart also ganze 269,10 Euro und zahlt Vergleichsportal Geizhals den günstigsten Preis jemals.

Konkret geht es um den LG UltraGear 34GN850P, der euch ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Das Angebot auf Amazon ist besonders attraktiv, wenn man bedenkt, dass vergleichbare Gaming-Monitore in dieser Preisklasse oft weniger Funktionen und eine geringere Qualität bieten.

Das hat LGs Gaming-Monitor im Amazon-Angebot zu bieten

Der LG UltraGear 34GN850P punktet mit einer Bildschirmdiagonale von 34 Zoll (86,4 Zentimetern) und einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln. Das Ultra-Wide Quad High Definition-Display (UWQHD) im 21:9-Format ermöglicht es euch, das gesamte Spielgeschehen im Blick zu behalten und in die Welt eures liebsten Titels noch tiefer einzutauchen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz, die sich auf bis zu 160 Hertz übertakten lässt, bietet der Gaming-Monitor außerdem ein flüssiges Spielerlebnis, welches besonders in schnellen Games von Nöten ist. Und mit dem Amazon-Deal spart ihr jetzt so richtig:

Dank der Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (MPRT) könnt ihr schnelle Bewegungen und Aktionen ohne Verzögerung ausführen, was euch in actiongeladenen Spielsituationen entscheidende Vorteile verschafft. Darüber hinaus sorgt die Nano In-Plane Switching-Technologie (Nano IPS) für eine exzellente Farbwiedergabe mit einer Farbtiefe von zehn Bit, die 1,07 Milliarden Farben darstellen kann.

Der LG UltraGear 34GN850P ist zudem mit AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync kompatibel, was Bildstörungen wie Tearing oder Ruckeln effektiv verhindert. Dank der Unterstützung der High Dynamic Range (HDR) mit VESA DisplayHDR 400 erlebt ihr außerdem besonders lebendige und realistische Farben, die immersive Spielerfahrungen auf ein ganz neues Niveau heben.

Mit seinem gebogenen Design und einer Krümmung von 1900R ermöglicht der Monitor eine bessere Immersion, da das Bild euch umgibt und ihr euch vollständig auf das Spiel konzentrieren könnt. Ob Shooter, Strategiespiele oder Rennsimulationen, der LG UltraGear 34GN850P bietet die notwendigen Features, um euch optimal zu unterstützen – bei Amazon jetzt sogar günstiger denn je.

