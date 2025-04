Tiefstpreis: Riesiger 4K Gaming-Monitor von ASUS mit 160Hz & HDMI 2.1 nur kurze Zeit im Angebot

Der ASUS TUF Gaming VG32UQA1A zählt zu den aktuell attraktivsten Angeboten für alle, die nach einem hochwertigen Gaming-Monitor mit beeindruckender 4K-Auflösung suchen. Mit seiner Bildschirmdiagonale von stattlichen 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale und einer Bildwiederholrate von bis zu 160 Hertz bietet er eine hervorragende Basis für anspruchsvolle Gamer*innen. Und bei Amazon findet ihr ihn jetzt sogar zum Tiefstpreis.

Die Marke ASUS hat sich seit Jahren einen Namen für zuverlässige und leistungsstarke Gaming-Hardware gemacht. Mit der TUF-Reihe vereint der Hersteller Langlebigkeit mit moderner Technik zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ASUS TUF Gaming VG32UQA1A 🛒 ist mit dem Deal des Versandhausriesen von 478,97 Euro auf nur noch 399,90 Euro reduziert – ein Angebot, das Gaming-Enthusiasten genauer betrachten sollten.

Groß und günstig: 4K Gaming-Monitor mit HDMI 2.1 im Amazon-Angebot

Der ASUS TUF Gaming VG32UQA1A überzeugt zunächst durch sein 31,5-Zoll-Panel mit einer beeindruckenden 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Diese sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine hohe Pixeldichte, die besonders bei detailreichen Spielen zur Geltung kommt. Stellt euch vor, ihr spielt ein Open-World-Rollenspiel: Jedes einzelne Blatt an den Bäumen, jede Textur an Rüstungen und jedes Detail der Landschaft wird kristallklar dargestellt. Bei Amazon zahlt ihr für kurze Zeit den bislang günstigsten Preis für den Gaming-Monitor:

Die herausragende Bildwiederholrate von bis zu 160 Hertz durch Übertaktung macht diesen Monitor besonders für schnelle Actionspiele und kompetitive Titel interessant. Im Vergleich zu Standard-Monitoren mit 60 Hertz erhaltet ihr damit eine deutlich flüssigere Darstellung, was euch in wettbewerbsorientierten Spielen einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

Die Reaktionszeit von einer Millisekunde nach MPRT-Standard reduziert Bewegungsunschärfen auf ein Minimum – wichtig für präzise Spielzüge in hektischen Gefechten. Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync-Technologie sorgt zusätzlich für klare Bilder auch bei schnellen Bewegungen, indem sie Bewegungsschärfe mit variabler Bildwiederholrate kombiniert.

Für ein reibungsloses Spielerlebnis ohne störende Bildrisse unterstützt der ASUS TUF Gaming VG32UQA1A 🛒 AMDs FreeSync Premium. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkartenleistung und verhindert dadurch das sogenannte Tearing. Zudem ist der Monitor mit DisplayHDR 400 zertifiziert und unterstützt das HDR-10-Format für eine verbesserte Darstellung von hellen und dunklen Bildbereichen. Dadurch wirken Explosionen, Lichteffekte und Schatten deutlich realistischer, was die Immersion in euren Lieblingsspielen erhöht.

Optimale Konnektivität für vielseitigen Einsatz

Ein weiterer Pluspunkt des Monitors ist seine Anschlussvielfalt. Durch die Unterstützung von HDMI 2.1 ist der Gaming-Monitor ideal für den Einsatz mit Sonys und Microsofts aktuellen Konsolen, der PlayStation 5 und der Xbox Series X, geeignet. Diese Verbindung ermöglicht natives 4K-Gaming mit 120 Hertz ohne Qualitätseinbußen durch Chroma Subsampling – ein erheblicher Vorteil gegenüber älteren Monitoren, die oft nur HDMI 2.0 bieten.

Für PC-Nutzende bietet sich der DisplayPort-Anschluss an, über den die volle Leistung mit 160 Hz bei 4K-Auflösung abgerufen werden kann. Dies setzt natürlich eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte voraus. Bei aktuellen Titeln empfiehlt sich mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 3080 🛒 oder AMD Radeon RX 6800 XT 🛒, um das Potenzial des Monitors voll auszuschöpfen.

Die ASUS Shadow Boost-Technologie ist ein weiteres praktisches Feature, das dunkle Bildbereiche aufhellt, ohne hellere Bereiche zu überstrahlen. Dies kann besonders in Shootern oder Horror-Spielen von Vorteil sein, da ihr Gegner in dunklen Ecken leichter erkennen könnt. Mit der ASUS DisplayWidget Lite Software lassen sich zudem Einstellungen schnell und unkompliziert anpassen, ohne umständlich durch das On-Screen-Display navigieren zu müssen.

Weitere Gaming-Monitore findet ihr hier:

Für ein ergonomisches Spielerlebnis bietet der ASUS TUF Gaming VG32UQA1A 🛒 einen stabilen Standfuß mit Höhenverstellung und Neigungsfunktion. So könnt ihr die Bildschirmposition optimal an eure Sitzposition anpassen, was bei längeren Gaming-Sessions Nacken- und Rückenschmerzen vorbeugen kann. Wollt ihr euch den Gaming-Monitor günstig schnappen, solltet ihr euch aber nicht zu sehr entspannen: Der Deal bei Amazon läuft nur für einen begrenzten Zeitraum.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.