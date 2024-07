Top bewerteter Gaming-Monitor von Acer für kurze Zeit deutlich reduziert auf Amazon

Fehlt in eurem Gaming-Setup noch ein hochwertiger Monitor? Hat sich in eure Aufstellung ein Modell mit Altersschwächen geschlichen, dessen Austausch euch nur so in den Fingern brennt, oder wird es eventuell endlich Zeit, euren Rechner um eine zusätzliche Anzeige zu erweitern? Dann habt ihr gerade, im wahrsten Sinne des Wortes, einen günstigen Zeitpunkt gewählt:

Auf Amazon gibt es den Acer Nitro XF270S3 nämlich gerade besonders preiswert zu haben. Statt der UVP von 189,00 Euro schmückt dessen Preisschild gerade die Zahl 141,98. Mit dem befristeten Angebot könnt ihr also satte 25 Prozent sparen.

Amazon verpasst Acer Nitro XF270S3 Gaming-Monitor dicken Rabatt

Mit seiner Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (ca. 69 cm) thront der Acer Nitro XF270S3 eindrucksvoll auf jedem Schreibtisch, oder falls ihr eure Monitore provisorisch auf einem Karton balancieren solltet auch darauf. In Full HD und mit einer entsprechenden Auflösung von 1920×1080 dpi genießt ihr beim Zocken stets ein sauberes Bild, das durch die hohen Kontraste und stabilen Blickwinkel des VA Displays weiter aufgewertet wird.

Acer Nitro XF270S3 für 141,98 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 25 Prozent

Obendrein verstärkt vorhandene HDR-Technologie die dargestellten Kontraste und sorgt für gleichmäßige Helligkeit sowie intensive Farben. Dank einer 95-prozentigen Abdeckung des sRGB Farbraums bietet sich euch ein breites Spektrum an bunter Bildpracht, die ihr über die verschiedenen Neigungswinkel des Fußes aus der von euch präferierten Perspektive betrachten könnt.

Auch über eine ordentliche Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz dürft ihr euch freuen. Diese wird unterstützt von AMD FreeSync Premium, wodurch sich euer Monitor mit dem jeweiligen Ausgabemedium synchronisiert und somit ruckelfreie, flüssige Spielesessions ermöglicht. Falls euch besonders rasante Games reizen, dürft ihr euch mit dem Acer Nitro XF270S3 auf eine Reaktionszeit von 4ms verlassen, die sich per Aktivierung von VRB (Visual Response Boost) auf 1ms runterschrauben lässt.

Bisherige Rezensionen des Bildschirms ergeben auf Amazon derzeit eine Gesamtwertung von 4,5 Sternen. Ganze 74 Prozent der Käufer*innen haben volle Punktzahl gegeben, das Gerät scheint dementsprechend gut anzukommen.

