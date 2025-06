Über 100 Euro günstiger: Riesengroßer Curved Gaming-Monitor von LG mit WQHD im Angebot

Der Gaming-Monitor LG 34WR50QK-B.AEU UltraWide ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert erhältlich. Statt der ursprünglich 327 Euro zahlt ihr nur noch 209,99 Euro und spart damit über 117 Euro bei diesem hochwertigen Ultrawide-Display.

Das entspricht einer Ersparnis von mehr als 35 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Vor allem in Bezugnahme auf die schiere Größe des Bildschirms und dessen modernes Curved-Design sind die hier geforderten Kosten besonders erschwinglich.

Gaming-Monitor bei Amazon zum Tiefstpreis

Der aktuell auf Amazon angebotene Preis von 209,99 Euro für den LG 34WR50QK-B.AEU UltraWide markiert das bisher niedrigste Angebot für das Gerät. Heißt: Günstiger seid ihr mit diesem Modell noch nie weggekommen. Der Zeitpunkt könnte also nicht besser sein, um hier zuzugreifen.

LG 34WR50QK-B.AEU UltraWide für 209,99 bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 35 Prozent

Der 86,42 Zentimeter große Monitor im nahezu rahmenlosen, schlanken Design bietet durch sein UltraWide-Format im Seitenverhältnis 21:9 eine außergewöhnlich große und immersive Bildschirmfläche, die deutlich über herkömmliche 16:9-Displays hinausgeht. Die Quad High Definition-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln sorgt für scharfe Darstellungen und klare Details auf der entspiegelten, matten Leinwandoberfläche, während der gebogene Formfaktor mit 1.800 R-Krümmung hohe Immersion und eine natürliche Sichtführung ermöglicht, die das periphere Sehen optimal ausnutzt.

Mit einer Reaktionszeit von fünf Millisekunden und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz eignet sich der Bildschirm gut für Gaming-Anwendungen und reduziert Bewegungsunschärfe sowie Eingabeverzögerungen. Das Kontrastverhältnis von 3000:1 zusammen mit der modernen High Dynamic Range 10-Unterstützung zeigt dynamische und kontrastreiche Bilder mit lebendigen Farben und einer maximalen Spitzenhelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter, die auch bei Tageslicht für gute Sichtbarkeit sorgt.

Die Abdeckung von 99 Prozent des Standard Red Green Blue-Farbraums gewährleistet eine präzise und naturgetreue Farbwiedergabe. In Sachen Energieverbrauch sorgt die intelligente Smart Energy Saving-Funktion für eine Reduktion um bis zu 30 Prozent ohne spürbare Performance-Einbußen. Und mit dem zweifachen Picture by Picture-Modus wird die gleichzeitige Darstellung von zwei verschiedenen Bildquellen nebeneinander ermöglicht, was besonders beim produktiven Multitasking zwischen verschiedenen Anwendungen oder beim Streaming mit gleichzeitigem Gaming von großem Vorteil ist.

Fehlt euch noch der passende Untersatz für einen neuen Bildschirm, findet ihr hier Gaming-Schreibtische:

Weitere Vorteile des Gaming-Monitors von LG

Bei den Anschlussmöglichkeiten bietet der LG 34WR50QK-B.AEU 🛒 zwei HDMI 2.0-Eingänge für Spielkonsolen und weitere Geräte, einen DisplayPort 1.4 für High-End-Grafikkarten sowie einen Kopfhörerausgang für private Audio-Wiedergabe. Ergonomisch überzeugt der Monitor mit Neigungs- und Höhenverstellung, die eine optimale Anpassung an verschiedene Körpergrößen und Arbeitsplatz-Situationen ermöglicht und somit für komfortables Arbeiten über lange Zeiträume sorgt.

Die mitgelieferte Dual Controller Software erlaubt die simultane Steuerung von zwei verschiedenen Computern mit nur einer Tastatur und einer Maus, sofern sich beide Systeme im selben Netzwerk befinden, während die intuitive OnScreen Control-Funktion eine komfortable Bedienung und Anpassung aller Monitor-Einstellungen direkt über die Maus ermöglicht, ohne dass separate Tasten am Gerät gedrückt werden müssen.

Wie so oft gilt: Wer Interesse an dem LG 34WR50QK-B.AEU UltraWide 🛒 hat und hier ein echtes Schnäppchen riecht, sollte nicht allzu lange zögern. Der Rabatt ist befristet und gilt daher nur für eine gewisse Zeitspanne, deren Dauer nicht näher bekannt ist.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.