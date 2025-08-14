Über 15 Euro sparen: Brandneuer Zelda-Release auf Nintendo Switch 2 überraschend im Angebot

Amazon bietet aktuell das beliebte Zelda: Tears of the Kingdom zu einem deutlich reduzierten Preis an. Das bei den Game Awards 2023 als bester Vertreter seines Genres ausgezeichnete Action Adventure ist in seiner neu veröffentlichten Fassung für die Nintendo Switch 2 von 80,66 Euro auf 64,52 Euro heruntergesetzt.

Der Nachfolger von Breath of the Wild begeistert mit seiner Kombination aus offener Spielwelt, innovativen Mechaniken und der bekannten Zelda-Atmosphäre – daher ein Muss für alle Fans der Reihe. Mit der aktuellen Preisreduzierung können Interessierte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 schon wenige Wochen nach Release besonders günstig erwerben.

Zelda: Tears of the Kingdom in der Nintendo Switch 2 Edition im Angebot auf Amazon

Das Nintendo Switch 2-Spiel erweitert die bereits beeindruckende Welt von Hyrule um eine völlig neue Dimension. Während das Vorgängerspiel hauptsächlich auf dem Boden stattfand, könnt ihr nun auch die mysteriösen schwebenden Inseln am Himmel erkunden. Diese vertikale Erweiterung der Spielwelt verdoppelt praktisch die verfügbare Fläche und bietet unzählige neue Entdeckungsmöglichkeiten.

Die neuen Fähigkeiten von Link stehen im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Besonders die Fuse-Fähigkeit ermöglicht es, Gegenstände miteinander zu verbinden und dadurch völlig neue Waffen und Werkzeuge zu erschaffen. Zusammen mit der Ultrahand-Fähigkeit, die das Bauen komplexer Konstruktionen ermöglicht, entstehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Problemlösung.

Die technischen Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Version sind deutlich spürbar. Höhere Auflösung, verbesserte Bildfrequenz und HDR-Unterstützung (High Dynamic Range) sorgen für ein noch immersiveres visuelles Erlebnis. Die kürzeren Ladezeiten ermöglichen es, schneller zwischen verschiedenen Gebieten zu wechseln und das Spielerlebnis weniger durch technische Unterbrechungen zu stören.

Die Spielwelt selbst beeindruckt durch ihre Detailverliebtheit und Interaktivität. Jede Ecke von Hyrule birgt Geheimnisse, Rätsel oder versteckte Schätze. Die Physik-Engine ermöglicht es, dass nahezu jedes Element der Umgebung auf kreative Weise genutzt werden kann. Diese Freiheit macht jeden Spielansatz einzigartig und sorgt für hohe Wiederspielbarkeit.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Erlebnis

Für optimalen Spielkomfort während einer Runde The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 empfiehlt sich die Anschaffung eines Pro Controllers. Dieses ergonomische Gamepad bietet präzisere Steuerung und liegt deutlich angenehmer in der Hand als die Joy-Con-Controller der Konsole. Besonders bei längeren Spielsitzungen macht sich der Komfortgewinn bemerkbar. Der Pro Controller 🛒 verfügt außerdem über eine längere Akkulaufzeit von bis zu vierzig Stunden.

Eine microSD-Karte stellt eine sinnvolle Investition dar, da moderne Spiele erheblichen Speicherplatz benötigen. Mit einer Karte von 256 Gigabyte 🛒 könnt ihr mehrere große Titel gleichzeitig auf der Konsole speichern, ohne ständig Daten löschen zu müssen. Die Ladezeiten unterscheiden sich kaum zwischen internem Speicher und hochwertigen microSD-Karten.

Hier findet ihr weitere Nintendo Switch 2-Spiele:

Zusätzlicher Schutz für die Konsole ist ebenfalls empfehlenswert. Eine Schutzhülle bewahrt das Gerät vor Kratzern und Stößen beim Transport. Displayschutzfolien 🛒 verhindern Beschädigungen des Touchscreens und beeinträchtigen die Bedienung nicht. Diese kleinen Investitionen können die Lebensdauer der Konsole erheblich verlängern und den Wiederverkaufswert erhalten.

Verbleibt aber erstmal nur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 in eurem Warenkorb auf Amazon, solltet ihr aufpassen, dass es dort nicht vergammelt. Immerhin ist nicht sicher, ob sich der aktuelle Preis nicht schon in Kürze wieder ändern kann.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.