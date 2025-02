„Über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres“ – Diesen PS5-Bestseller bekommt ihr jetzt für rund 30 Euro

Wer auf der Suche nach frischem Futter für die Konsole ist, der sollte jetzt unbedingt einen Blick auf das Angebot von Amazon werfen. Das von Kritik wie Fans hochgelobte The Last of Us Part 2 wurde für die aktuelle Generation überarbeitet und ist als Remastered für die PS5 gerade zu einem stark reduzierten Preis erhältlich.

So zahlt ihr so nur noch läppische 31,71 Euro und spart dabei über 30 Prozent. Wer die packende Geschichte von Ellie und Abby noch nicht erlebt hat, bekommt hier eine einmalige Gelegenheit, den preisgekrönten PlayStation-Bestseller endlich zu entdecken – in einer verbesserten Grafikqualität, mit brandneuen Spielmodi und vielen weiteren Verbesserungen.

Preisgekröntes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das bekommt ihr mit dem The Last of Us Part 2 Remastered

In der Remastered-Version von The Last of Us Part 2 für PS5 kommen vor allem die grafischen Verbesserungen perfekt zur Geltung. Der Wiedergabetreue-Modus liefert eine native 4K-Auflösung, was die ohnehin beeindruckende, dystopische Spielwelt nur noch lebendiger erscheinen lässt. Die verbesserten Ladezeiten und die Einbeziehung des haptischen Feedbacks sowie der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers sorgen für eine noch intensivere und umso immersivere Erfahrung.

Bei Amazon schnappt ihr euch das PS5-Spiel, dessen ursprüngliche Fassung stolz auf „über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres“ blicken darf, gerade für knapp 30 Euro:

Neben der optimierten Optik bietet das für die PS5 fit gemachte Spiel auch brandneue Modi wie Kein Zurück – ein Roguelike-Überlebensmodus, der es euch ermöglicht, eure Fähigkeiten in zufälligen Kämpfen und Begegnungen auf die Probe zu stellen. Unter Fans beliebte und besonders coole Charaktere wie Dina, Jesse und Lev sind nun spielbar und bringen noch mehr Abwechslung in das Geschehen.

Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, freischaltbare Designs für eure Heldinnen und Helden sowie deren Waffen zu sammeln und bislang ungeahnte Herausforderungen heldenhaft zu meistern.

Vergessene Level, Behind the Scenes & Barrierefreiheit für alle

Obendrein dürft ihr in der Remastered-Version die sogenannten Verlorenen Level entdecken, die aus der ursprünglichen Entwicklung des Spiels stammen. Hinzu gesellt sich eine bis dahin unveröffentlichte, ausführliche Sammlung von Entwickler- und Entwicklerinnen-Kommentaren, die einen spannenden Blick hinter die Kulissen des kreativen Schaffensprozesses und des Game Designs gewähren.

Und dank der erweiterten Barrierefreiheits-Features können nun auch endlich alle Spielerinnen und Spieler den gefeierten Blockbuster genießen – ganz gleich, welche Anforderungen sie an die Steuerung oder etwaige Spielmechaniken stellen.

Das auch von uns im Test gefeierte The Last of Us Part 2 Remastered bietet also nicht nur grafische und technische Verbesserungen, sondern zudem völlig neue Möglichkeiten, das Spiel auf der PS5 zu erleben. Habt ihr Lust auf ein einmaliges Abenteuer, das euch auch nach dem Ende der Story noch beschäftigen wird, kommt ihr hier voll auf eure Kosten. Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn wie üblich dürfte der Deal bei Amazon nur eine begrenzte Zeit verfügbar sein.

