Über 700 Euro günstiger: Großer Gaming-TV von LG aus 2024 mit 120Hz am Black Friday drastisch reduziert

Noch auf der Suche nach einem leistungsstarken Gaming-TV für eure nächste Spiele-Session auf der PS5 oder der Xbox Series X? Dann solltet ihr am Black Friday bei Amazon zuschlagen, denn ein Spitzenmodell mit mächtigen 65 Zoll aus 2024 von Hersteller LG bekommt ihr gerade über 700 Euro günstiger.

Der LG 65QNED86T6A, der üblicherweise für 1.599 Euro zum Verkauf steht, ist jetzt für nur 859 Euro erhältlich. Mit seinem modernen Design, innovativer Technik und umfangreichen Features ist er eine spannende Option für alle, die eine zufriedenstellende Kombination aus Entertainment und Funktionalität suchen. Der Smart-TV bietet nicht nur hervorragende Bildqualität für Film-Fans, sondern ist auch speziell für Gamerinnen und Gamer optimiert.

Tiefstpreis am Black Friday: Einen starken LG Gaming-TV bekommt ihr bei Amazon jetzt richtig günstig

Der LG 4K QNED-Fernseher beeindruckt mit einem Quantum Dot NanoCell Plus-Display, das durch LED-Backlight und Local Dimming neben einem brillanten Farbspektrum natürlich kristallklare Kontraste bietet. Der speziell entwickelte α8 4K AI-Prozessor nutzt hochmoderne KI-Funktionen, um Bild- und Tonqualität ganz automatisch und von selbst zu optimieren. Mit einer flotten Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz eignet sich der Gaming-TV optimal zum Zocken an der PlayStation 5 oder der Xbox Series X-Konsole, wobei AMDs FreeSync-Technologie stets für ein smoothes Spielerlebnis sorgt. Am Black Friday zahlt ihr bei Amazon den bislang niedrigsten Preis für das 2024 erschienene Spitzenmodell:

Die integrierte Helligkeitssteuerung des Geräts passt sich automatisch den Lichtverhältnissen in eurem Raum an, wodurch immer eine optimale Ausleuchtung gewährleistet ist – selbst in dunkelsten Spielszenarien. Ergänzt wird das Feature durch HDR10 Pro, das noch kontrastreichere und farbintensivere Bilder erzeugt. Für Heimkino-Liebhaber ist der Filmmaker Mode besonders interessant, der die Streifen so wiedergibt, wie es sich ihre Schöpfer vorgestellt haben.

Ein weiteres Highlight ist die Magic Remote-Fernbedienung: Sie ermöglicht eine intuitive Bedienung durch Gestensteuerung und Sprachbefehle. Mit individuell anpassbaren Tasten könnt ihr eure am häufigsten genutzten Apps oder Sender schnell und unkompliziert aufrufen, was die Handhabung besonders entspannt macht.

Satter Sound und coole KI-Features

Der LG 65QNED86T6A bietet nicht nur eine hervorragende Bildqualität, sondern besticht zudem auch durch clevere Funktionen wie den AI Picture Wizard. Eben jener passt die Darstellung an euren Geschmack an, sodass ihr Filme, Serien und Spiele nach euren persönlichen Vorlieben genießen könnt, was das Bild anbelangt.

Mit sattem 9.1.2 Virtual Surround-Sound sorgt der Gaming-TV zudem für ein beeindruckendes Klangerlebnis, das jeden Filmabend oder jede Gaming-Session auch auf der Ebene eurer Ohren bereichern dürfte, sofern ihr kein Sound-System euer Eigen nennt. Ein solches dürftet ihr im Übrigen auch am Black Friday bei Amazon finden – allerdings nur für eine kurze Zeit, denn wie auch dieser Deal sind die Angebote begrenzt verfügbar.

