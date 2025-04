Ultra-beliebter Gaming-Monitor mit 180Hz: Jetzt unter 100 Euro bei Amazon

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Monitor für schnelle und lange Spiele-Sessions ist, findet derzeit bei Amazon ein stark reduziertes Angebot.

Der KOORUI Gaming-Monitor 🛒 mit 24,5 Zoll Bildschirmdiagonale ist dort aktuell für nur 99,99 Euro erhältlich – ursprünglich lag der Preis bei 159,99 Euro. Das Modell richtet sich vor allem an Nutzer*innen, die Wert auf ein flüssiges Spielerlebnis und satte Farben legen.

Gaming-Monitor jetzt im Amazon-Angebot

KOORUI zählt zu den Marken, die sich in den letzten Jahren vor allem im Bereich erschwinglicher Gaming-Hardware einen Namen gemacht haben. Der derzeit reduzierte Gaming-Monitor des Herstellers bietet viele Features, die sonst erst in höheren Preisklassen zu finden sind.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Das Display misst mit 24,5 Zoll rund 62 Zentimeter und löst mit Full HD, also 1.920 x 1.080 Pixeln, auf. Für schnelle Spiele wie First Person-Shooter oder Echtzeit-Strategie ist vor allem die Reaktionszeit von einer Millisekunde entscheidend – Bewegungen werden nahezu ohne Verzögerung dargestellt.

Unterstützt wird das Ganze von einer Bildwiederholrate von bis zu 180 Hertz, wodurch auch schnelle Szenen flüssig bleiben. Die Adaptive Sync-Technologie sorgt dafür, dass Bildrisse und Ruckler kaum auftreten – besonders bei Spielen mit hohen FPS-Werten ein echter Vorteil.

Lesetipp: Dieses HDMI-Kabel für Gamer*innen ist komplett neu

Ein weiteres Merkmal, das den KOORUI Gaming-Monitor 🛒 auszeichnet, ist seine hohe Farbgenauigkeit: Mit einer Farbraumabdeckung von 99 Prozent sRGB und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000:1 wirkt das Bild besonders lebendig. Farben erscheinen gesättigt, Details kommen klar zur Geltung – ideal für immersives Gaming oder auch kreative Anwendungen wie Videoschnitt. Die VA-Panel-Technologie und der weite Betrachtungswinkel von 178 Grad ermöglichen zudem eine konstante Farbdarstellung, selbst wenn ihr seitlich auf den Bildschirm schaut.

Ergonomisch bietet der Monitor ebenfalls sinnvolle Optionen: Der Standfuß lässt sich in der Neigung von -5 bis 20 Grad verstellen, was für längere Sitzungen spürbar den Komfort erhöht. Durch das fast randlose Design eignet sich das Modell auch hervorragend für Setups mit mehreren Bildschirmen. Gerade bei Sim-Racing-Games ergibt sich so ein besonders weites Sichtfeld, ohne störende Rahmen dazwischen.

Praktisches Zubehör für mehr Komfort

Um das Gaming-Erlebnis noch weiter zu optimieren, könnt ihr den Monitor problemlos mit zusätzlichem Zubehör kombinieren. Eine passende VESA-Halterung 🛒 mit 75 x 75 Millimetern erlaubt die Montage an Monitorarmen oder Wandhalterungen – das spart Platz auf dem Schreibtisch und bietet mehr Flexibilität in der Anordnung. Gerade für Streamer*innen oder Multi-Screen-Nutzerende lohnt sich das.

Ebenso sinnvoll: Ein HDMI- oder DisplayPort-Kabel 🛒 in höherer Qualität, um die maximale Bildwiederholrate von 180 Hertz auch wirklich ausreizen zu können. Wer etwa eine Xbox Series X oder einen aktuellen Gaming-Laptop nutzt, sollte darauf achten, ein Kabel zu wählen, das die Bandbreite für 180 Hertz bei Full HD unterstützt.

Ein weiterer nützlicher Begleiter sind ergonomische Eingabegeräte – etwa eine mechanische Tastatur 🛒 oder eine präzise Gaming-Maus 🛒. Die hohe Bildfrequenz des Monitors entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn auch Eingaben entsprechend schnell umgesetzt werden können. So entsteht ein insgesamt harmonisches Setup, das euch beim Zocken und Arbeiten gleichermaßen unterstützt.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.