Um fast die Hälfte reduziert: Elden Ring für die PS5 bei Amazon jetzt besonders günstig mitnehmen

Mit Elden Ring schufen die Entwickelnden des Studios FromSoftware einen Meilenstein der Gaming-Geschichte, begeistert das Soulslike doch seit seinem Erscheinen im Jahr 2022 die Massen. Nun bekommt ihr das damalige Spiel des Jahres bei Amazon für die PS5 zum rund halben Preis.

Werden üblicherweise geschlagene 70 Euro als Vollpreis fällig, zahlt ihr dank des Deals des Versandhausriesen so nicht einmal mehr 40 Euro. Wurdet ihr trotz Hype um den 2024 erschienen Shadow of the Erdtree-DLC bislang nicht schwach, bietet sich so also die optimale Gelegenheit, die Luft der Zwischenlande zu schnuppern.

Elden Ring im Amazon-Angebot: Jetzt könnt ihr fast die Hälfte sparen

Zwar handelt es sich bei dem Angebot von Amazon nicht um das bislang günstigste, trotzdem kommt ihr bei einem Preis von nicht einmal einem Euro pro Spielstunde, den euch Elden Ring – FromSoftwares Werk für die Ewigkeit – recht sicher rauben dürfte, noch immer richtig gut bei weg. Das gefeierte Open World-Rollenspiel fesselt mit einem einladenden Setting, welches den Federn Hidetaka Miyazakis, seines Zeichens auch Schöpfer der Souls-Reihe und George R.R. Martin, dem Autoren der Game of Thrones-Buchvorlage A Song of Ice and Fire entspringt.

Doch die Zwischenlande wissen nicht nur mit ihren üppigen, fantastischen Weiten und ihren gefahrenvollen, düsteren Dungeons zu begeistern. Auch das komplexe wie geniale Gameplay, das vor allem mit seinem präzisen Kampfsystem besticht, war Wegebener für den durchschlagenden Erfolg des preisgekrönten Action-Hits.

Als Befleckter schlagt, schießt und sterbt ihr euch mit einem unerschöpflichen Arsenal an Zaubern und Waffen durch die knackigen Kämpfe, bei denen die brachialen Bossbegegnungen für viele Spielende den Höhepunkt darstellen dürften. Und wenn es doch mal zu knifflig wird – FromSoftware-Fans dürften wissen, worauf sie sich einlassen – schwingt ihr euch einfach in den Sattel eures Rosses und versucht euer Glück an anderer Stelle in der riesigen, offenen Spielwelt.

Die Möglichkeiten in Elden Ring sind praktisch unbegrenzt und meist nicht innerhalb eines einzigen Runs auf dem Weg zum Eldenlord vollends auszuschöpfen. Solltet ihr das auf Amazon vergünstigte PS5-Spiel entgegen unserer Erwartung doch schneller durchgeprügelt haben, so empfehlen wir euch im direkten Anschluss, einen Blick auf die von uns getestete und ebenfalls für großartig befundene Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu werfen.

Quellen: Amazon, Geizhals, HowLongToBeat

