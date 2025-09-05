Unter 100 Euro: Beliebten Gaming-Monitor von MSI mit 180Hz kurzzeitig für kleines Geld schnappen

Amazon präsentiert derzeit eine bemerkenswerte Preisreduzierung für einen mit 4,5 von 5 Sternen (886 Bewertungen) ausgezeichneten Gaming-Monitor von MSI, der von ursprünglich 147,99 Euro auf nur noch 99,99 Euro heruntergesetzt wurde. Diese Ersparnis von 48 Euro macht den ohnehin bereits attraktiven Bildschirm zu einem noch interessanteren Angebot für Gamer*innen und alle, die Wert auf eine flüssige Darstellung legen.

MSI hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Hersteller für Gaming-Hardware etabliert und bietet mit diesem Modell eine solide Kombination aus Leistung und Preis. Der taiwanesische Hersteller ist bekannt für seine durchdachten Gaming-Lösungen, die sowohl Einsteiger*innen als auch erfahrene Nutzende ansprechen. Der MSI MAG 256F 🛒 ist hierbei keine Ausnahme.

Starker Gaming-Monitor von MSI jetzt bei Amazon im Angebot

Der Gaming-Monitor zeichnet sich durch sein 24,5 Zoll großes Full High Definition (FHD) Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln aus. Das verbaute Rapid In-Plane Switching (IPS) Panel sorgt für eine gleichmäßige Farbwiedergabe und stabile Blickwinkel, wodurch Farben auch bei seitlicher Betrachtung naturgetreu dargestellt werden.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Bildwiederholrate von 180 Hertz (Hz), die für außergewöhnlich flüssige Bewegungsabläufe sorgt. In Kombination mit der schnellen Reaktionszeit von nur einer Millisekunde Gray-to-Gray (GtG) entstehen kaum wahrnehmbare Verzögerungen zwischen Eingabe und Darstellung. Diese Werte sind gerade bei schnellen Shootern oder Rennspielen von Vorteil, wo jede Millisekunde zählen kann.

Die Adaptive-Sync-Technologie passt die Bildwiederholrate automatisch an die Ausgabe der Grafikkarte an und verhindert dadurch störende Bildrisse oder Ruckler. Zusätzlich unterstützt der Bildschirm 1,07 Milliarden Farben durch 8-Bit plus Frame Rate Control (FRC) und deckt 127 Prozent des Standard-RGB (sRGB) sowie 96 Prozent des Digital Cinema Initiative P3 (DCI-P3) Farbraums ab.

Nützliche Gaming-Features wie der AI Vision Smart Black Tuner optimieren die Sichtbarkeit in dunklen Spielbereichen automatisch, während die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung für lebendigere Kontraste sorgt. Der neigungsverstellbare Standfuß des MSI MAG 256F 🛒 ermöglicht zudem eine ergonomische Anpassung an verschiedene Sitzpositionen.

Ergänzende Hardware für das optimale Setup

Ein hochwertiger Monitor entfaltet sein volles Potenzial erst in Kombination mit passender Hardware. Für die 180 Hz Bildwiederholrate benötigt ihr eine Grafikkarte, die ausreichend Leistung für entsprechend hohe Bildraten liefert. Mittelklasse-Modelle wie eine GeForce RTX 4060 🛒 eignen sich gut für Full HD Gaming mit hohen Frameraten.

Der MSI-Bildschirm verfügt über einen DisplayPort 1.2a sowie HDMI 2.0b Anschluss, wobei die volle Auflösung mit 180 Hz über beide Verbindungsarten möglich ist. Ein hochwertiges DisplayPort-Kabel 🛒 sollte daher zur Grundausstattung gehören, um die maximale Leistung abrufen zu können.

Hier findet ihr weitere Gaming-Monitore:

Wer bereits über ein Mehrkanalton-System verfügt oder plant, sollte bedenken, dass der Bildschirm über integrierte Lautsprecher verfügt, die jedoch für anspruchsvolle Audiowiedergabe meist nicht ausreichen. Hochwertige Kopfhörer 🛒 oder externe Lautsprecher vervollständigen das Spielerlebnis und nutzen das räumliche Potenzial moderner Spiele optimal aus.

Doch vielleicht gebt ihr euch für den Moment erstmal mit dem Neukauf eines Gaming-Monitors ohne Zubehör zufrieden oder habt alle nötigen Ergänzungen bereits zuhause. Dann brauchen wir euch nur noch den Tipp mitgeben, nicht zu lange mit eurer Entscheidung auszuharren, denn das Angebot zum MSI MAG 256F 🛒 könnte sich schon in Kürze wieder verflüchtigen.

Quellen: Amazon

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.