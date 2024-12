Unter 15 Euro: Diesen PS5-Bestseller krallt ihr euch auf Amazon jetzt so richtig günstig

Sparfüchse sollten jetzt die Ohren spitzen: Auf Amazon findet ihr eines der beliebtesten PS5-Spiele, welches sich regelmäßig wie aktuell im Bestseller-Ranking des Versandhausriesen einen Platz sichert, zum absoluten Schnäppchenpreis von nicht einmal 15 Euro.

Dabei handelt es sich um die Uncharted Legacy of Thieves Collection, die zweifelsohne zu den besten Remastered-Editionen für die PlayStation 5 zählt. So könnt ihr tief in die faszinierende Welt von Nathan Drake und Chloe Frazer eintauchen, ohne euer Budget zu sprengen.

Gefeiertes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das bekommt ihr mit der Uncharted Legacy of Thieves Collection

Uncharteds Legacy of Thieves Collection ist weit mehr als ein Remaster – sie bietet euch die Gelegenheit, zwei der beeindruckendsten Kapitel der Uncharted-Reihe in verbesserter Grafik und Bildrate völlig neu zu erleben. Mit den Titeln Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy hält die Sammlung eine packende Kombination aus cineastischer Erzählkunst und rasanter Action bereit, die bereits auf der PlayStation 4 für Begeisterung sorgen konnte. Das beliebte PS5-Spiel, welches auch gerade wieder auf den vorderen Rängen der Amazon-Bestseller thront, findet ihr hier:

In Uncharted 4: A Thief’s End schlüpft ihr erneut in die Rolle des erfahrenen Schatzsuchers Nathan Drake. Jahre nach seinem vermeintlichen Ruhestand führt ihn das Schicksal zurück in die Welt der Diebe, als sein totgeglaubter Bruder Sam auftaucht. Gemeinsam reist ihr durch exotische Schauplätze, entdeckt atemberaubende Ruinen und erlebt adrenalingetränkte Kämpfe.

The Lost Legacy hingegen bringt euch mit Chloe Frazer und Nadine Ross ein spannendes neues Abenteuer. Im Südwesten Indiens erkundet ihr eine Welt voller Dschungel, antiker Ruinen und mystischer Legenden. Die Reise ist nicht nur visuell beeindruckend, sondern fordert auch eure strategischen Fähigkeiten bei Kämpfen und Rätseln heraus.

Auch auf technischer Seite ein Hit

Dank der technischen Überarbeitung für die PlayStation 5 bietet die Uncharted Legacy of Thieves Collection optimierte Grafik, flüssige Bewegungen und eine verbesserte Bildrate. Die detailreiche Umgebung und dynamischen Gameplay-Mechaniken machen die beiden Titel zu einem Erlebnis, das nicht nur langjährige Franchise-Fans begeistern wird, sondern auch Neueinsteiger gleichwohl überzeugt.

Wollt ihr euch die Uncharted-Spiele für die PS5 sichern, solltet ihr euch allerdings beeilen: Das Angebot auf Amazon gilt wie immer nur eine begrenzte Zeit. Und wer gar nicht genug von Uncharted kriegen kann, der darf sich bald über einen zweiten Film freuen.

Quellen: Geizhals, Amazon, PS Store