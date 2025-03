Unter 20 Euro: Brandneues Horrorspiel für die PS5 jetzt mit 67 Prozent Rabatt abstauben

Gruselige Nächte voller Schrecken erwarten euch in der Neuinterpretation eines Klassikers. Aktuell könnt ihr bei Amazon in die düstere Welt eines beliebten Horrorspiels für die PS5 eintauchen und dabei kräftig sparen. Die frisch erschienene, atmosphärische Neuauflage des Survival-Horror-Pioniers aus dem Jahr 1992 versetzt euch ins Amerika der 20er-Jahre und konfrontiert euch mit unheimlichen Geheimnissen.

Alone in the Dark 🛒 ist momentan deutlich im Preis gesenkt. Statt der üblichen 59,99 Euro müsst ihr derzeit nur 19,99 Euro bezahlen – eine Ersparnis von 40 Euro, die das PS5-Spiel besonders attraktiv macht für alle Fans des Horror-Genres oder Neulinge, die in die Welt des Survival-Horrors einsteigen möchten.

Alone in the Dark im Amazon-Angebot: Horrorspiel für PS5 drastisch reduziert

In der erst 2024 erschienenen Neuauflage des Horror-Hits Alone in the Dark schlüpft ihr entweder in die Rolle des Privatdetektivs Edward Carnby oder die der Emily Hartwood, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Onkel ist. Eure Reise führt euch nach Derceto Manor, einer Einrichtung für psychisch Erschöpfte im gotischen Südstaaten-Ambiente. Was zunächst wie eine normale Vermisstensuche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum voller übernatürlicher Schrecken. Das PS5-Spiel schnappt ihr euch bei Amazon jetzt richtig günstig:

Die Spielmechanik kombiniert klassische Survival-Horror-Elemente mit modernem Gameplay. Ihr müsst knifflige Umgebungsrätsel lösen, während ihr ständig von bedrohlichen Kreaturen verfolgt werdet. Die Ressourcenknappheit erhöht dabei die Spannung – jede Patrone und jedes Heilmittel will wohlüberlegt eingesetzt werden. Dieser Aspekt erinnert an Genre-Klassiker wie Resident Evil, geht aber mit seiner psychologischen Tiefe noch einen Schritt weiter.

Besonders beeindruckend ist die atmosphärische Gestaltung des Spiels. Die Story wurde vom SOMA- und Amnesia-Autor Mikael Hedberg verfasst, während die furchterregenden Monster aus der Feder von Guy Davis (bekannt durch seine Arbeit an Pacific Rim und Crimson Peak) stammen. Diese Kombination sorgt für eine dichte, beklemmende Atmosphäre, die euch bis zum Ende in ihren Bann ziehen wird.

Ein interessantes Feature ist die Möglichkeit, die Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven zu erleben. Je nachdem, ob ihr als Edward oder Emily spielt, erlebt ihr unterschiedliche Zwischensequenzen und Level. Dies erhöht den Wiederspielwert des Spiels erheblich und gibt euch die Chance, verschiedene Aspekte der komplexen Geschichte zu entdecken.

Perfektes Horrorerlebnis für lange Abende

Alone in the Dark 🛒 eignet sich hervorragend für Spieleabende in gedämpftem Licht. Um das Spielerlebnis zu intensivieren, empfehlen sich qualitativ hochwertige Kopfhörer mit guter Basswiedergabe, beispielsweise die beyerdynamic DT 770 Pro 🛒. Der atmosphärische Soundtrack und die subtilen Umgebungsgeräusche tragen maßgeblich zur unheimlichen Stimmung bei und können mit dem richtigen Audio-Equipment noch besser zur Geltung kommen.

Für Liebhaber*innen des Genres könnte Alone in the Dark auch der ideale Einstieg in die Welt des Retro-Horrorspiels sein. Die Neuinterpretation greift viele Elemente des Originals auf, modernisiert sie aber für heutige Spielende. Wer nach dem Durchspielen mehr möchte, findet in anderen Survival-Horror-Titeln wie Dead Space 🛒 oder The Medium 🛒 thematisch verwandte Spielerlebnisse mit ähnlicher Atmosphäre.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch das Horrorspiel für die PS5 günstig schnappen, solltet ihr euch allerdings beeilen: Nur kurze Zeit ist Alone in the Dark im Angebot von Amazon, ehe ihr wieder den herkömmlichen Preis löhnen müsst.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.