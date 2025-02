Unter 20 Euro: Das neueste Assassin’s Creed bekommt ihr bei Amazon jetzt richtig günstig

Fans von Ubisofts Meuchelmörder-Reihe aufgepasst: Derzeit habt ihr die Möglichkeit, auf Amazon ein echtes Schnäppchen zu schießen, wenn ihr noch nicht in das aktuelle Assassin’s Creed-Abenteuer abgetaucht seid.

Das jüngste Spiel der Serie, das Fans wieder zurück zu den Wurzeln der Assassinen führen soll, ist aktuell stark reduziert. Namentlich hört das Action-Adventure auf den Titel Assassin’s Creed Mirage und ihr könnt es momentan für nicht einmal 20 Euro einsacken.

Aktuelles Assassin’s Creed-Spiel im Amazon-Angebot: Das erwartet euch mit Mirage

Assassin’s Creed Mirage entführt euch in das goldene Zeitalter von Bagdad, wo ihr die Rolle des jungen Basim übernehmt. Jener ist eigentlich ein Straßendieb, der auf der Suche nach Antworten und Gerechtigkeit von albtraumhaften Visionen geplagt wird. Dabei bietet euch Ubisoft eine dichte und lebendige Stadt, in der ihr euch zwischen dem geschäftigen Treiben frei bewegen könnt und auf jedes noch so winzige Detail achten solltet.

Basims Weg vom einfachen Wegelagerer zum eiskalten Meisterassassinen staubt ihr bei Amazon jetzt für unter 20 Euro für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen ab:

Trotz seines modernisierten, zeitgemäßen Gameplays setzt das aktuelle Assassin’s Creed-Spiel auf die klassischen Merkmale, die die Reihe seit Jahrzehnten geprägt haben. Ihr erlebt nahtlosen Parkour in seiner feinsten Form, während ihr durch die Stadt sprintet, klettert und über Dächer in luftigen Höhen springt. Die Attentate sind dabei wilder und raffinierter als je zuvor, was Mirage zu einer Offenbarung für Fans der Reihe macht.

In Assassin’s Creed Mirage entdeckt ihr die vier verschiedenen Bezirke des bildschönen Bagdads, in denen sich noch einmal ganz eigene Herausforderungen und Geschichten entfalten. Die Einwohner*innen reagieren auf eure Aktionen, was für ein intensiveres und noch immersiveres Spielgefühl sorgt. Die charmante Umgebung wirkt insgesamt lebensfroh und fühlt sich wie eine realitätsgetreue Zeitreise in das neunte Jahrhundert an.

Wer also ein Fan der Reihe ist und sich noch nicht mit dem jüngsten Teil der Assassin’s Creed-Spiele befasst hat, wird hier recht sicher auf seine Kosten kommen. Was wir von Assassin’s Creed Mirage halten, verrät unser Test euch ganz ausführlich. Wollt ihr euch den Deal sichern, solltet ihr aber flinke Finger beweisen: Das Amazon-Angebot ist zeitlich begrenzt verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon, Ubisoft

