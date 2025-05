Unter 20 Euro: Neues Nintendo Switch-Spiel aus 2024 nur für kurze Zeit knallhart reduziert

Momentan könnt ihr bei Amazon von einem aufregenden Angebot für ein noch neues Nintendo Switch-Spiel profitieren. Transformers Galactic Trials bietet adrenalingeladene Action in einem Mix aus rasanten Rennen und Kämpfen und das für nicht einmal 20 Euro. Bei diesem spannenden Arcade-Racer schlüpft ihr in die Rolle bekannter Transformers wie Bumblebee oder Optimus Prime, um es mit dem bösen Nemesis Prime aufzunehmen.

Die beliebte Spielreihe rund um die wandlungsfähigen Roboter hat mit Transformers Galactic Trials 🛒 einen temporeichen Ableger bekommen, der besonders Franchise-Fans ansprechen dürfte. Erst im Oktober 2024 für die Nintendo Switch erschienen, verbindet der Titel klassisches Rennspiel-Gameplay mit coolen Kampfelementen und bietet damit ein spannendes Spielerlebnis für Transformers-Liebhaberinnen und -Liebhaber jeden Alters.

Neues Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot: Hier zahlt ihr keine 20 Euro

Aktuell ist Transformers Galactic Trials bei Amazon deutlich im Preis reduziert. Statt der üblichen 29,99 Euro zahlt ihr nur 19,60 Euro – eine Ersparnis von über zehn Euro oder mehr als 35 Prozent. Für Fans der Transformers-Reihe oder für jene, die nach einem unterhaltsamen Arcade-Racer suchen, ist dies eine hervorragende Gelegenheit. Allerdings solltet ihr euch sputen, wenn ihr euch das Nintendo Switch-Spiel schnappen wollt, denn der Deal des Versandhausriesen ist zeitlich begrenzt.

In Transformers Galactic Trials schlüpft ihr in die Rolle ikonischer Charaktere und entscheidet euch, auf welcher Seite ihr kämpfen wollt: als Autobot oder als Decepticon. Die Story dreht sich um die gestohlenen Prime-Relikte, die der bösartige Nemesis Prime an sich gerissen hat. Eure Aufgabe ist es, diese mächtigen Artefakte zurückzugewinnen, indem ihr euch in spannenden Rennkämpfen beweist.

Das Gameplay kombiniert wie bereits angeschnitten geschickt klassische Rennspiel-Elemente mit Kampfmechaniken. Während ihr auf den zehn verschiedenen Strecken unterwegs seid, könnt ihr zwischen dem Fahrzeug- und dem Bot-Modus wechseln. Im Fahrzeugmodus nutzt ihr Drifts und Boost-Pads, um eure Gegnerinnen und Gegner hinter euch zu lassen. Sobald ihr genügend Energon gesammelt habt, verwandelt ihr euch in eure Roboterform und setzt spezielle Fähigkeiten ein – jeder der elf spielbaren Charaktere verfügt über eigene, einzigartige Angriffe.

Ein besonderes Merkmal des Nintendo Switch-Spiels ist das Fortschrittssystem. Mit jedem absolvierten Rennen sammelt ihr Erfahrungspunkte, mit denen ihr eure Lieblings-Transformers verbessern könnt. Zusätzlich schaltet ihr durch das Finden der Prime-Relikte neue Charaktere und alternative Skins frei. Diese Progression sorgt für langanhaltende Motivation, da ihr stets einen Anreiz habt, weitere Rennen zu bestreiten.

Spielvergnügen für die ganze Familie

Transformers Galactic Trials 🛒 eignet sich hervorragend für gemeinsame Spieleabende. Der lokale Mehrspieler-Modus ermöglicht spannende Duelle mit Freundinnen und Freunden oder Familienmitgliedern. Hier könnt ihr im Versus-Modus gegeneinander antreten und beweisen, wer der schnellere und geschicktere Transformers-Pilot ist.

Die intuitive Steuerung macht Transformers Galactic Trials zu einem zugänglichen Spiel für alle Altersgruppen. Auch jüngere Spielende können sich schnell mit den Grundlagen vertraut machen, während erfahrene Gamerinnen und Gamer die Feinheiten der Drift- und Kampfmechaniken meistern können. Die Komplexität ist gut ausbalanciert, sodass sowohl Anfangende als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen.

Optisch präsentiert sich das Spiel im charakteristischen Transformers-Stil mit bunten, detailreichen Umgebungen und gut animierten Charaktermodellen. Die zehn Rennstrecken bieten abwechslungsreiche Schauplätze mit unterschiedlichen Herausforderungen und Gefahren, die eure Reaktionsfähigkeit auf die Probe stellen werden.

Für ein optimales Spielerlebnis empfiehlt sich die Anschaffung eines Nintendo Switch Pro Controllers 🛒, der ein präziseres Handling ermöglicht als die mitgelieferten Joy-Cons. Besonders bei schnellen Drifts und gezielten Angriffen macht sich die verbesserte Steuerung bemerkbar. Schnell sein müsst ihr allerdings nur beim Nintendo Switch-Spiel selbst: Wollt ihr euch Transformers Galactic Trials 🛒 zum Schnäppchenpreis von 19,60 Euro bei Amazon schnappen, solltet ihr jetzt zuschlagen.

