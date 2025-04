Unter 20 Euro: Neues PS5-Spiel aus 2024 schon jetzt knallhart reduziert im Angebot

Die beliebten Schildkröten-Helden erobern die Spielewelt zurück: Das PS5-Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los bietet taufrischen Spielspaß für Turtle-Fans jeden Alters. Und bei Amazon kommt ihr für nur kurze Zeit gleich doppelt auf eure Kosten, denn ihr zahlt jetzt gerade einmal die Hälfte.

Denn mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los 🛒 zu einem besonders attraktiven Preis. Statt der üblichen 39,99 Euro müsst ihr aktuell nur 19,99 Euro für den Turtle-Spaß bezahlen – eine Ersparnis von ganzen 20 Euro oder 50 Prozent. In der bunten Action-Adventure-Umsetzung des Mutant Mayhem-Universums erwartet euch eine wilde Mischung aus klassischem Beat’em-Up und moderner Spielmechanik, die sowohl Nostalgiker als auch Neueinsteiger begeistern dürfte.

Schildkrötenspaß zum Schnäppchenpreis: Packendes PS5-Spiel im Amazon-Angebot

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los schlüpft ihr in die Rollen der vier ikonischen Schildkrötenbrüder Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo. Die Geschichte spielt im New York des Mutant Mayhem-Universums, wo Menschen und Mutanten zunächst friedlich zusammenleben. Doch als einige Mutanten beginnen, Chaos zu verursachen, liegt es an den Turtles, die Ordnung wiederherzustellen und den Ruf der Mutantengemeinschaft zu retten.

Bei Amazon bekommt ihr den Titel, der erst im Oktober 2024 erschienen ist, jetzt zum halben Preis:

Das Gameplay besticht durch sein zugängliches Kampfsystem, das dennoch Tiefe bietet. Jede der vier Schildkröten verfügt über individuelle Fähigkeiten und Kampfstile, die im Verlauf des Spiels weiter ausgebaut werden können. Leonardo glänzt mit ausgeglichenen Fähigkeiten, Raphael punktet mit roher Kraft, Donatello brilliert mit technischem Know-how und Michelangelo begeistert mit seiner Geschwindigkeit. Durch das Freischalten neuer Bewegungen und Spezialfähigkeiten entwickelt ihr eure Helden stetig weiter und passt sie eurem Spielstil an.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, das Abenteuer im lokalen Koop-Modus zu zweit zu erleben. Dies macht Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los 🛒 zu einem idealen Spielerlebnis für Geschwister, Bekannte oder Eltern mit Kindern. Die intuitive Steuerung erlaubt auch weniger erfahrenen Spielenden einen schnellen Einstieg, während fortgeschrittene Nutzerinnen und Nutzer an den zahlreichen Kombomöglichkeiten Gefallen finden werden.

Die fünf detailliert gestalteten Stadtbezirke von New York bilden die abwechslungsreiche Kulisse für die actiongeladenen Kämpfe gegen eine Vielzahl mutierter Gegner*innen. Von der Kanalisation bis zu den Wolkenkratzern erkundet ihr unterschiedliche Umgebungen und trefft im PS5-Spiel dabei auf bekannte Charaktere wie April O’Neil und Master Splinter, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse für Ninja-Fans

Wer nach dem Durchspielen von Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los noch nicht genug von den Helden in Halbschale hat, findet zahlreiche Ergänzungen. Als ideale Erweiterung bietet sich natürlich ein zweiter DualSense Wireless-Controller 🛒 an, um die Koop-Funktion des Spiels voll auszukosten.

Für Fans des Franchise lohnt sich zudem ein Blick auf den animierten Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 🛒, auf dem das Spiel basiert. Der Film liefert zusätzlichen Kontext zur Geschichte und vertieft das Verständnis für die Charaktere und ihre Motivation. Die Kombination aus Film und Spiel schafft ein runderes Gesamterlebnis des Mutant-Mayhem-Universums.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hingegen hier:

Wollt ihr euch Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los 🛒 zum Schnapperpreis sichern, solltet ihr besser nicht ins Schildkrötentempo verfallen. Der Deal auf Amazon ist nur für eine kurze Zeit verfügbar, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis für das PS5-Spiel löhnen müsst.

