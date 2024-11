Unter 20 Euro: Platz 3 der PS5-Bestseller auf Amazon bekommt ihr jetzt zum Schnäppchenpreis

Liebhaber spannend erzählter Abenteuergeschichten sollten jetzt die Ohren spitzen: Bei Amazon bekommt ihr gerade ein besonders beliebtes PS5-Spiel zum halben Preis. So zahlt ihr nicht einmal 20 Euro für den gefeierten Titel, der sich aktuell auf Platz 3 der PlayStation-Bestseller des Versandhausriesen hält.

Dabei geht es um einen Überraschungshit, der ausnahmsweise mal nicht in die Kategorie der Blockbuster fällt, aber mit seiner charmanten Aufmachung und einer besonders hingabevoll vorgetragenen Story besticht. Die Rede ist von Stray, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 nahezu durch die Bank auf positive Eindrücke seitens Kritik und Community stößt.

Gefeiertes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Warum sich Stray nicht nur für Katzen-Fans lohnt

In Stray streift ihr euch das Fell einer streunenden, orangefarbenen Katze über, die in einer futuristisch anmutenden, von flackernden Neonlichtern beleuchteten Stadt gestrandet ist. Eure Aufgabe ist es, ein uraltes Geheimnis zu entschlüsseln und den Weg zurück zu eurem Zuhause zu finden. Das Third-Person-Abenteuer lädt euch ein, die detailreiche Umgebung an der Seite eurer felinen Freunde zu erkunden und mit den skurrilen Bewohnern der Stadt zu interagieren. Die physische Ausgabe des PS5-Spiels, die ihr bei Amazon jetzt knapp 20 Euro günstiger abstaubt, enthält zudem sechs farbige Kunstkarten – ein nettes Goodie für Sammlerinnen und Sammler.

Auf Seiten des Gameplays eröffnet euch Stray eine kunterbunte und umso abwechslungsreichere Mischung aus Rätseln, nötigem Zehenspitzengefühl und ausgiebigen Erkundungstouren beim Stromern in den gemütlichen, aber auch schmuddeligen Straßen der Stadt. Während ihr die Welt durch die schlitzförmigen Pupillen eurer blitzenden Katzenaugen erlebt, erwarten euch neben actionreichen Momenten natürlich auch atmosphärische Szenerien, die das animalische Abenteuer zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen.

Zusätzlichen Charme gewinnt das niedliche Catventure, das Zeit seines Erscheines als echter Überraschungshit ganze Massen entzücken konnte, dank der Beziehung zwischen dem Streuner und einer kleinen Drohne namens B-12. Mit ihrer Hilfe löst ihr knifflige Denkaufgaben und überwindet herausfordernde Hindernisse wie auf Samtpfoten. Der Mix aus spaßigem Spielgefühl gepaart mit einer emotionalisierenden Geschichte heimste Stray auch in unserem Test eine starke Bewertung ein, die sich mit denen auf Amazon, Steam und Co. deckt.

Die Liebe zum Detail, die das französische Entwicklerstudio BlueTwelve Studio in ihr Erstlingswerk gesteckt hat, zeigt sich an jeder Ecke der Spielumgebung. Von den heruntergekommenen Untergrundwelten bis hin zu den grellen Gassen des Großstadtdschungels – Stray beeindruckt nicht nur optisch, sondern bietet auch die nötige Tiefe auf Seiten seines Narrativs. Flinke Pfoten lohnen sich: Krallt euch das liebenswerte PS5-Spiel bei Amazon, solange es noch im Angebot ist. Derweil herrscht bei Publisher Annapurna keine Katerstimmung: Indie-Hit Stray soll Nachschlag in Form eines Animationsfilms bekommen.

Quellen: Amazon, PlayStation Store

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.