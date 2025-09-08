Unter 20 Euro: Starkes Rollenspiel für PlayStation 5 jetzt zum halben Preis sichern

Amazon bietet aktuell einen attraktiven Rabatt auf ein PlayStation 5-Spiel an. Das Action-Rollenspiel hat seinen Preis von 39,99 auf 19,90 Euro reduziert und ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, in eine faszinierende Sandwelt einzutauchen.

Publisher Focus Entertainment arbeitet mit verschiedenen Entwicklungsteams zusammen und bringt regelmäßig Titel heraus, die durch originelle Spielkonzepte und hochwertige Umsetzung überzeugen. Diese Tradition setzt sich auch mit Atlas Fallen 🛒 fort, das Nutzerinnen und Nutzer in eine post-apokalyptische Fantasy-Umgebung entführt.

PlayStation 5-Spiel Atlas Fallen für die Hälfte des normalen Preises im Angebot

Das PlayStation 5-Spiel basiert auf einem einzigartigen Gameplay-Konzept, das Sand als zentrales Element nutzt. Ihr könnt über Sanddünen gleiten, mächtige Waffen aus dem Sand formen und die Umgebung nach eurem Willen gestalten. Diese Mechanik unterscheidet das Spiel deutlich von herkömmlichen Action-Rollenspielen und bietet eine frische Herangehensweise an das Genre. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben großen Wert darauf gelegt, dass sich die Sandmanipulation natürlich und intuitiv anfühlt.

Das Kampfsystem kombiniert klassische Nahkampfmechaniken mit den innovativen Sandkräften. Ihr kämpft gegen legendäre Monster und könnt dabei eure Waffen während des Gefechts transformieren. Diese Wandlungsfähigkeit der Ausrüstung sorgt für taktische Tiefe und ermöglicht es, verschiedene Spielstile zu entwickeln. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Essenz besiegter Gegner aufzunehmen und dadurch neue Fähigkeiten zu erlernen.

Die Spielwelt erstreckt sich über eine weitläufige Wüstenlandschaft voller Geheimnisse und versteckter Relikte. Ihr erkundet diese Umgebung entweder allein oder gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund im kooperativen Modus. Der Koop-Modus wurde nahtlos in die Spielerfahrung integriert und ermöglicht es zwei Personen, die Geschichte gemeinsam zu erleben, ohne dass dadurch die Atmosphäre oder der Schwierigkeitsgrad leiden.

Hier findet ihr andere PlayStation 5-Spiele:

Die technische Umsetzung nutzt die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 vollständig aus. Das Spiel bietet schnelle Ladezeiten, dank der eingebauten SSD, und nutzt die erweiterten Grafikfähigkeiten der Konsole für detailreiche Sandanimationen und atmosphärische Lichteffekte. Die DualSense-Controller-Integration sorgt durch haptisches Feedback dafür, dass ihr die verschiedenen Sandtexturen in Atlas Fallen 🛒 buchstäblich spüren könnt.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse für eure Konsole

Wer das ARPG zu schätzen weiß, findet in anderen Genre-Vertretern ähnliche Spielerfahrungen. Spiele wie Horizon Forbidden West 🛒 oder Ghost of Tsushima 🛒 bieten ebenfalls offene Welten mit innovativen Kampfsystemen und kooperativen Elementen. Diese Titel ergänzen das Gaming-Erlebnis perfekt und nutzen die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 optimal aus.

Für das bestmögliche Spielerlebnis lohnt sich die Investition in ein hochwertiges Gaming-Headset. Produkte wie das Pulse 3D Wireless Headset 🛒 von Sony oder Alternativen von SteelSeries ermöglichen es, die atmosphärischen Soundeffekte des Spiels vollständig zu erleben. Die räumliche Audioausgabe verstärkt das Eintauchen in die Sandwelt erheblich und macht Kämpfe noch intensiver.

Wenn ihr Atlas Fallen 🛒 euch anspricht und eure Meinung zu Sand sich nicht mit der von Anakin Skywalker deckt, solltet ihr lieber nicht zu lange über Sedimente philosophieren und die Gelegenheit des Angebots beim Schopf ergreifen. Zwar ist der Titel schon etwas länger vergünstigst, trotzdem oder gerade deswegen könnten sich die Prozente aber schon bald in Wohlgefallen auflösen.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.