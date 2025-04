Nur 219 Euro: Riesiger Gaming-Monitor von Samsung mit WQHD & 165Hz nur kurze Zeit im Angebot

Der Samsung Odyssey G5 G55C senkt die Einstiegshürde für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Monitor sind, ohne dabei das Budget zu sprengen. Mit seinem gebogenen Design, der schnellen Reaktionszeit und der hohen Bildwiederholrate bietet er alle wichtigen Eigenschaften, die Spielbegeisterte benötigen, um ihr Spielerlebnis auf die nächste Stufe zu heben – und das aktuell zu einem vergünstigten Preis bei Amazon.

Der Samsung Odyssey G5 G55C 🛒 ist derzeit für nur 219 Euro zu haben. Dies macht den Monitor zu einer attraktiven Option für alle, die ihre Spielausrüstung aufrüsten möchten, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Die Kombination aus erstklassiger Bildqualität und reaktionsschneller Leistung zu diesem Preis macht das Angebot besonders interessant.

Großer Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der Samsung Odyssey G5 G55C

Der Samsung Odyssey G5 G55C überzeugt durch sein 32-Zoll-VA-Panel mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Diese Auflösung bietet im Vergleich zu Full-HD eine 1,7-mal höhere Pixeldichte, was zu einer deutlich schärferen und detaillierteren Darstellung führt. Für Spielende bedeutet dies, dass selbst feine Details in Spielwelten klar erkennbar sind und Text gestochen scharf dargestellt wird. Den großen, aber günstigen Gaming-Monitor gibt es bei Amazon für nur kurze Zeit für nicht einmal 200 Euro:

Besonders beeindruckend ist die Bildwiederholrate von 165 Hertz in Kombination mit einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde. Diese technischen Spezifikationen sorgen dafür, dass selbst bei schnellen Bewegungen im Spiel kaum Bewegungsunschärfe entsteht und ihr jede Aktion unmittelbar und flüssig wahrnehmen könnt. Stellt euch vor, ihr spielt einen schnellen Shooter: Jede Bewegung des Gegners wird sofort und ohne Verzögerung dargestellt, was euch einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

Die gebogene Form des Monitors mit einem Krümmungsradius von 1.000R ist ein weiteres Highlight. Diese Krümmung entspricht dem natürlichen Sichtfeld des menschlichen Auges und sorgt für ein immersiveres Spielerlebnis. Durch die Krümmung werden Verzerrungen an den Rändern reduziert, und ihr könnt das gesamte Bild gleichmäßig wahrnehmen, ohne den Kopf bewegen zu müssen. Dank der AMD FreeSync Premium-Technologie werden zudem Bildverzerrungen und Ruckler minimiert, indem die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkartenleistung synchronisiert wird.

Für lange Gaming-Sessions ist der Eye Saver-Modus besonders wertvoll. Er reduziert die Emission von blauem Licht und verhindert störendes Bildschirmflackern, was die Augen entlastet und Ermüdungserscheinungen vorbeugt. Mit einer Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter (cd/m²) und einem Kontrastverhältnis von 2.500:1 liefert der Samsung Odyssey G5 G55C 🛒 zudem lebendige und kontrastreiche Bilder.

Die perfekte Gaming-Umgebung schaffen

Für eine optimale Positionierung des Monitors empfiehlt sich ein höhenverstellbarer Monitorarm 🛒, der es euch ermöglicht, den Bildschirm perfekt auf eure individuelle Sitzposition einzustellen und so Nacken- und Rückenbeschwerden vorzubeugen.

Für ein rundum gelungenes Setup lohnt sich zudem die Investition in eine indirekte Beleuchtung 🛒 hinter dem Monitor. Diese reduziert den Kontrast zwischen dem hellen Bildschirm und der dunkleren Umgebung, was die Augen zusätzlich entlastet und gleichzeitig eine stimmungsvolle Atmosphäre schafft. In Kombination mit dem gekrümmten Design des Samsung Odyssey G5 G55C entsteht so ein Gaming-Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Weitere Gaming-Monitore findet ihr hier:

Wollt ihr euch den Samsung Odyssey G5 G55C 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Der Deal des Versandhausriesen gilt nur für eine kurze Zeit, ehe Amazon wieder den ursprünglichen Preis aufruft.

