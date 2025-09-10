Unter 25 Euro: 2 preisgekrönte Nintendo Switch-Spiele im Bundle nur kurz zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Amazon lockt derzeit mit einem attraktiven Angebot auf zwei Nintendo Switch-Spiele, das besonders Fans narrativer Abenteuer ansprechen dürfte. Die Life is Strange Arcadia Bay Collection ist aktuell reduziert und bietet damit einen idealen Einstieg in die beliebte Adventure-Serie des französischen Entwicklungsstudios Dontnod Entertainment.

Der Deal des Versandhauses macht die Life is Strange Arcadia Bay Collection 🛒 zu einem lohnenswerten Schnäppchen für alle, die bisher noch nicht in die emotionale Welt von Max und Chloe eingetaucht sind. Mit einem Preis von nicht einmal 25 Euro erhalten Interessierte zwei vollständige Switch Spiele im Bundle zu einem besonders günstigen Kurs.

Life is Strange im Doppelpack: 2 Nintendo Switch-Spiele im Amazon-Angebot

Die Life is Strange Arcadia Bay Collection vereint zwei preisgekrönte Titel der episodischen Adventure-Reihe in einer optimierten Version für Nintendos Hybridkonsole. Das Hauptspiel Life is Strange Remastered erzählt die Geschichte der Fotografiestudentin Max Caulfield, die nach fünf Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt und dabei eine ungewöhnliche Fähigkeit entdeckt: Sie kann die Zeit zurückdrehen und dadurch Ereignisse beeinflussen. Bei Amazon bekommt ihr den ersten Teil im Doppelpack mit dem Prequel jetzt nur kurz reduziert:

Die Zeitmanipulation bildet das Herzstück des Gameplay-Konzepts und unterscheidet das Spiel von herkömmlichen Adventures. Spielerinnen und Spieler können Entscheidungen rückgängig machen, alternative Dialoge ausprobieren und die Konsequenzen verschiedener Handlungsstränge erkunden. Dabei entsteht ein vielschichtiges Erzählgeflecht, das sich je nach getroffenen Entscheidungen unterschiedlich entwickelt.

Das zweite enthaltene Spiel, Life is Strange: Before the Storm Remastered, fungiert als Prequel zur Hauptgeschichte und rückt Chloe Price in den Mittelpunkt. Anstelle der Zeitmanipulation setzt dieses Kapitel auf Chloes Wortgewandtheit und ihren Einfallsreichtum. Die Spielmechanik konzentriert sich stärker auf zwischenmenschliche Beziehungen und die Entwicklung der Charaktere, was der emotionalen Tiefe der Serie zusätzliche Facetten verleiht.

Der lizenzierte Soundtrack beider Nintendo Switch-Spiele bleibt vollständig erhalten und trägt maßgeblich zur emotionalen Wirkung der Geschichten bei. Indie-Rock und Alternative-Songs von Künstlerinnen und Künstlern wie Daughter, Foals oder Alt-J unterstreichen die Coming-of-Age-Thematik und schaffen eine authentische Atmosphäre des pazifischen Nordwestens der Vereinigten Staaten.

Perfekte Ergänzungen für Adventure-Fans

Wer Gefallen an der narrativen Tiefe der Life is Strange Arcadia Bay Collection 🛒 findet, sollte auch andere Story-lastige Titel für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Oxenfree von Night School Studio bietet ein ähnlich atmosphärisches Erlebnis mit übernatürlichen Elementen und verzweigten Dialogen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Firewatch stellt eine weitere hervorragende Ergänzung dar, da es ebenfalls auf charaktergetriebene Erzählungen und emotionale Entscheidungen setzt. Das Spiel von Campo Santo erzählt die Geschichte eines Feuerwächters in der Wildnis Wyomings und besticht durch seine authentischen Dialoge und die beeindruckende Atmosphäre der amerikanischen Wildnis.

Für Spielende, die das Mystery-Element besonders schätzen, bietet sich Disco Elysium – The Final Cut 🛒 an. Dieses Rollenspiel kombiniert detektivische Ermittlungen mit philosophischen Fragestellungen und einem einzigartigen Dialogsystem, das verschiedene Persönlichkeitsfacetten des Protagonisten zum Vorschein bringt.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Reicht euch erst einmal das Nintendo Switch-Spieledoppelpack, welches ihr mit der Life is Strange Arcadia Bay Collection 🛒 serviert bekommt, solltet ihr euch trotzdem sputen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon nur für kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.