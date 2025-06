Unter 275 Euro: Blitzschneller Curved Gaming-Monitor mit 240Hz jetzt kurze Zeit im Angebot 

Amazon bietet aktuell eine attraktive Preisreduzierung für Gaming-Enthusiasten: Der Amzfast Curved Gaming-Monitor ist derzeit deutlich günstiger zu haben. Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Display für das heimische Gaming-Setup ist, sollte ein Blick auf das derzeit gültige Angebot werden.

Der Hersteller Amzfast hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen im Bereich Gaming-Hardware gemacht und bietet mit diesem Monitor eine Kombination aus moderner Technik und erschwinglichem Preis. Statt der ursprünglich veranschlagten 329,99 Euro kostet das Gerät momentan nur 274,98 Euro – eine Ersparnis von über 50 Euro für alle, die ihr Gaming-Erlebnis auf das nächste Level heben möchten.

Curved Gaming-Monitor im Angebot

Das Herzstück des Amzfast Curved Gaming Monitor 🛒 bildet ein 34-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln im Ultra-Wide-Format. Diese Quad-High-Definition (QHD) bietet gegenüber herkömmlichen 16:9-Monitoren etwa 33 Prozent mehr Bildschirmfläche. Besonders bei Rennspielen oder First-Person-Shootern profitiert ihr von dem erweiterten Sichtfeld, das euch strategische Vorteile verschaffen kann.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Die Bildwiederholrate von 240 Hertz (Hz) gehört zu den höchsten Werten, die derzeit bei Gaming-Monitoren verfügbar sind. Zum Vergleich: Standard-Monitore arbeiten meist mit 60 Hz, während Gaming-Displays oft 144 Hz bieten. Die hohe Frequenz sorgt für flüssigere Bewegungen und kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage in kompetitiven Spielen ausmachen. Ergänzt wird dies durch eine Reaktionszeit von einer Millisekunde (ms) und Motion Picture Response Time (MPRT), wodurch Bewegungsunschärfe minimiert wird.

Das Vertical Alignment (VA) Panel des Monitors erreicht ein Kontrastverhältnis von 3.000:1, was deutlich über den Werten von In-Plane Switching (IPS) Displays liegt. Dies bedeutet tiefere Schwarztöne und einen besseren Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen. Die 1500R-Krümmung orientiert sich dabei am natürlichen Sichtfeld des menschlichen Auges – der Wert gibt den Radius in Millimetern an, bei dem ein Kreis die gleiche Krümmung hätte.

Farblich überzeugt das Display durch die Abdeckung von 98 Prozent des Digital Cinema Initiatives-P3 (DCI-P3) Farbraums und 130 Prozent des Standard Red Green Blue (sRGB) Spektrums. Diese Werte bedeuten, dass ihr sowohl bei Spielen als auch bei der Bearbeitung von Fotos oder Videos von einer präzisen Farbwiedergabe profitiert. Die 16,7 Millionen darstellbaren Farbnuancen sorgen für natürliche Übergänge ohne sichtbare Farbabstufungen.

Optimale Ausstattung und Anschlussmöglichkeiten

Technisch ist der Amzfast Curved Gaming Monitor 🛒 bestens für moderne Konsolen gerüstet. Die beiden HDMI 2.1-Anschlüsse ermöglichen die volle Ausnutzung der Leistung von PlayStation 5 und Xbox Series X. Zusätzlich stehen zwei DisplayPort 1.4 Anschlüsse zur Verfügung, über die ihr auch leistungsstarke Grafikkarten optimal anbinden könnt.

Die AMD FreeSync Premium Technologie verhindert unschöne Bildzerrungen und Ruckler, die entstehen können, wenn die Bildrate des Spiels nicht mit der Bildwiederholrate des Monitors synchron läuft. Dies ist besonders bei grafisch anspruchsvollen Titeln von Vorteil, wo die Bildrate häufig schwankt. Picture-in-Picture (PIP) und Picture-by-Picture (PBP) Funktionen erlauben es euch zudem, mehrere Signalquellen gleichzeitig darzustellen – praktisch, wenn ihr beispielsweise nebenbei Streams schauen möchtet.

Lesetipp: Einen anderen Gaming-Monitor bekommt ihr gerade für 170 Euro

Der ergonomische Standfuß lässt sich zwischen minus fünf und plus 15 Grad neigen, was eine komfortable Anpassung an eure Sitzposition ermöglicht. Alternativ könnt ihr den Monitor dank der standardisierten VESA-Norm auch an der Wand montieren. Für längere Gaming-Sessions sorgt die integrierte Blue-Light-Reduktion für weniger Augenbelastung.

Die Anti-Reflex-Beschichtung minimiert störende Spiegelungen von Lichtquellen im Raum. Dies ist besonders wichtig, wenn euer Gaming-Platz nicht optimal abgedunkelt werden kann oder ihr auch tagsüber bei Tageslicht spielt.

Sinnvolle Ergänzungen für das Gaming-Setup

Ein hochwertiger Gaming-Monitor wie dieser profitiert von entsprechend leistungsstarker Hardware. Moderne Grafikkarten mit ausreichend Videospeicher sind essenziell, um die hohe Auflösung und Bildwiederholrate vollständig auszunutzen. Als Beispiel empfiehlt sich die AMD Radeon RX 9070 XT 🛒, die über satte 16 GB VRAM verfügt.

Ein ergonomischer Gaming-Stuhl wird bei längeren Sessions vor dem ultrabreiten Display besonders wichtig. Da der Bildschirm mehr Blickwinkel abdeckt, solltet ihr auf eine gute Sitzposition achten, um Nacken- und Rückenbeschwerden zu vermeiden. Verstellbare Armlehnen und Lendenwirbelstütze können hier deutlich zum Komfort beitragen.

Gute Gaming-Stühle zum passenden Preis findet ihr hier:

Falls ihr Interesse an dem Amzfast Curved Gaming Monitor 🛒 habt, solltet ihr euch aber beeilen. Wie üblich gilt das Angebot bei Amazon nur für kurze Zeit, weshalb ihr im Zweifel nicht zu lange mit einer Entscheidung zögern solltet.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.