Unter 30 Euro: Drei heiße Nintendo Switch-Spiele im Bundle für kurze Zeit im Angebot abstauben

Die äußerst beliebte Nintendo Switch-Neuauflage einer ikonischen Spielereihe ist derzeit im Amazon-Angebot. Bei der Spyro: Reignited Trilogy handelt es sich um eine komplett überarbeitete Version der ursprünglichen Spyro-Trilogie, die erstmals auf der PlayStation veröffentlicht wurde. Fans des lilafarbenen Drachen können sich über eine modernisierte Grafik und optimierte Steuerung freuen, während der ursprüngliche Charme der Spiele erhalten bleibt.

Der Versandhausriese bietet die starke Sammlung, die normalerweise für 39,99 Euro erhältlich ist und zu den Bestsellern für den Handheld-Hybriden zählt, aktuell zum reduzierten Preis von gerade einmal 28,50 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von über 29 Prozent für die Spyro: Reignited Trilogy 🛒 und stellt ein attraktives Angebot für alle dar, die nostalgische Spielerlebnisse in moderner Form suchen oder die Abenteuer des feuerspeienden Drachen zum ersten Mal erleben möchten.

Nintendo Switch-Spiel im Angebot

Die Spyro: Reignited Trilogy umfasst drei vollständig überarbeitete Klassiker: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon. Die Neuauflage besticht durch ihre hochauflösende Grafik, die den Charakter der Originalspiele bewahrt, während sie gleichzeitig den technischen Standards moderner Konsolen wie der Nintendo Switch gerecht wird. Das Entwicklerstudio Toys for Bob hat die Welten des Drachen liebevoll rekonstruiert und mit zahlreichen Details versehen, die damals aufgrund technischer Limitierungen nicht möglich waren. Bei Amazon schnappt ihr euch die drei Spiele im Bundle jetzt günstiger:

Die Steuerung wurde ebenfalls für die Switch optimiert und ermöglicht ein flüssiges Spielerlebnis sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus. Die intuitive Bedienung macht es sowohl für Neueinsteiger*innen als auch für erfahrene Spielende leicht, in die fantasievollen Welten einzutauchen. Mit einer Spielzeit von etwa 30 bis 40 Stunden für alle drei Titel bietet die Sammlung ein umfangreiches Spielerlebnis zum Schnäppchenpreis.

Inhaltlich bleiben die Games ihren Wurzeln treu. Ihr sammelt Edelsteine, befreit gefangene Drachen und erkundet weitläufige, abwechslungsreiche Level mit zahlreichen Geheimnissen und Herausforderungen. Dabei stehen euch Spyros charakteristische Fähigkeiten zur Verfügung: sein Flammenangriff, der Rammstoß und natürlich die Möglichkeit zu gleiten, um größere Distanzen zu überwinden.

Die Neuauflage besticht zudem durch einen überarbeiteten Soundtrack, der die ikonischen Melodien der Originalspiele beibehält, jedoch mit modernen Instrumenten neu eingespielt wurde. Für Fans der ursprünglichen Musik gibt es auch die Option, zwischen dem neuen und dem klassischen Soundtrack zu wechseln – ein schönes Detail, das die Verbindung zwischen Nostalgie und moderner Spielerfahrung unterstreicht.

Ergänzende Spielerlebnisse für Plattformer-Fans

Wenn ihr nach dem Durchspielen der Spyro: Reignited Trilogy 🛒 nach weiteren Jump’n’Run-Abenteuern sucht, bieten sich einige andere Titel für die Nintendo Switch an, die ein ähnliches Spielgefühl vermitteln. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 🛒 ist eine weitere Neuauflage beliebter PlayStation-Klassiker, die mit der Spyro-Reihe viele Gemeinsamkeiten teilt. Die Sammlung umfasst ebenfalls drei Spiele und wurde mit ähnlicher Sorgfalt überarbeitet. Die Kombination aus beiden Trilogien gibt euch einen umfassenden Einblick in die goldene Ära der 3D-Plattformer der späten neunziger Jahre.

Wer nach einer ähnlichen bunten Welt sucht, aber ein etwas anspruchsvolleres Spielerlebnis bevorzugt, könnte mit Yooka-Laylee 🛒 glücklich werden. Das spirituelle Nachfolgespiel zu Banjo-Kazooie greift viele Elemente auf, die auch Spyro-Fans zu schätzen wissen: abwechslungsreiche Welten, charismatische Charaktere und eine große Anzahl an Sammelobjekten.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch das Nintendo Switch-Spiele-Bundle sichern, müsst ihr schnell sein: Wie üblich gilt das Angebot auf Amazon für die Spyro: Reignited Trilogy 🛒 nur für eine begrenzte Zeit, ehe sie wieder für den regulären Preis angeboten wird.

