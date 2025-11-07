Unter 39 Euro: Brandneues PS5-Spiel aus 2025 jetzt schon reduziert bei Amazon abstauben

Singen, Spaß haben und gemeinsam unvergessliche Momente schaffen – das ist es, was PS5-Spiele wie Let’s Sing 2026 ermöglichen. Aktuell gibt es bei Amazon ein entsprechendes Angebot für alle Gesangsbegeisterten: Statt für 39,99 Euro könnt ihr euch den neuen Titel in der deutschen Version für 38,50 Euro sichern.

Mit Let’s Sing 2026 🛒 könnt ihr eine virtuelle Bühne betreten und verschiedene Herausforderungen meistern sowie eure gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Eine breite Palette an bekannten Songs trifft auf eine durchdachte Spielmechanik, die sowohl Solisten als auch größere Gruppen gleichermaßen herausfordern.

Neues PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Was Fans bei Let’s Sing 2026 🛒 begeistern könnte, sind die Songauswahl und die vielen Optionen des PS5-Spiels, die euch alles mitbringen, um die Party zu starten. Zwar gibt es in der Standardversion keine mitgelieferten Mikrofone, ihr könnt euer Smartphone aber als solchen verwenden, wenn ihr die kostenlose Begleit-App nutzt.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Mit den vier Spielmodi und der Option, bis zu vier Spieler gleichzeitig antreten zu lassen, bietet diese Version des Spiels zugleich eine hohe Flexibilität. Ob in einem Duell mit euren Freund*innen oder für entspannte Stunden allein – die App schafft eine völlig neue Art, PS5-Gaming mit Karaoke zu paaren.

Ein weiterer Vorteil des Spiels Let’s Sing 2026 🛒 zeigt sich in der Auswahl von insgesamt 35 Liedern – hier wurde von aktuellen Charthits bis hin zu echten Klassikern an alles gedacht. Außerdem könnt ihr den enthaltenen VIP-Pass für einen Monat nutzen, um über 180 zusätzliche Songs freizuschalten und damit das Repertoire zu erweitern. Dies sorgt sowohl für Langzeitmotivation im Spiel, als auch für viel Abwechslung.

Lesetipp: Episches PS5-Spiel jetzt kurz im Preissturz auf Amazon

Hier findet ihr eine weitere Auswahl an PS5-Spiele:

Optimales Zubehör für dein Karaoke-Erlebnis

Für eine optimale Nutzung von Let’s Sing 2026 🛒 bietet es sich an, weiteres Zubehör zu ergänzen, insbesondere wenn ihr häufig größere Gruppen in euer Wohnzimmer einladet. Zusätzliche USB-Mikrofone sind eine ideale Ergänzung, um allen Teilnehmenden eine Stimme zu geben. Falls ihr auf die kabellose Variante setzen wollt, gibt es gleichermaßen Bluetooth-Mikrofone, die mit der PlayStation 5 kompatibel sind. Dies erspart euch das Verlegen von Kabeln und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit während eurer Performances.

Ebenso könnte eine leistungsstarke Soundbar 🛒 oder ein Home-Soundsystem eure Live-Gesangserfahrung noch intensiver machen. Durch einen satten Klang und eine stärkere Bass-Performance wird jedes Musikvideo zum noch immersiveren Erlebnis. Gerade, wenn ihr die mitgelieferten Musikvideos des PS5-Spiels begleitet, könnt ihr mit einem optimierten Sound die Atmosphäre perfektionieren.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.