Unter 600 Euro: Riesiger 4K Gaming-Fernseher mit 144Hz & starken Features nur kurz im Amazon-Angebot

Amazon bietet derzeit einen genialen Gaming-Fernseher zu einem stark reduzierten Preis an. Der mächtige 55-Zoll-TV von Hersteller Hisense richtet sich mit seiner Mini-LED-Technologie speziell an Gamer*innen, die Wert auf hohe Bildqualität und geringe Eingabeverzögerungen legen.

Der Hisense 55U7Q 🛒 kombiniert moderne Display-Technologie mit flotten Features. Hisense setzt dabei auf bewährte Technologien wie Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und erweitert diese um Funktionen, die speziell für Zockerinnen und Zocker entwickelt wurden. Das Gerät unterstützt aktuelle Konsolen ebenso wie PC-Gaming und verspricht eine vielseitige Nutzung.

Genialer Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das kann der Hisense 55U7Q

Der Hisense 55U7Q nutzt Mini-LED-Technologie als Grundlage für seine Bilddarstellung. Diese Technik arbeitet mit deutlich kleineren Leuchtdioden als herkömmliche LED-Displays und ermöglicht dadurch eine präzisere Beleuchtung einzelner Bildbereiche. Das Resultat sind verbesserte Kontraste und eine höhere Spitzenhelligkeit, die besonders bei HDR-Inhalten ihre Stärken ausspielen kann. Bei Amazon schnappt ihr euch den mit 4,3 von fünf Sternen gefeierten Gaming-Fernseher jetzt fast 100 Euro günstiger:

Die Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln entspricht dem 4K-Standard und bietet damit eine viermal höhere Pixeldichte als Full-HD-Displays. Für Gaming-Anwendungen besonders relevant ist die Bildwiederholrate von 144 Hertz, die deutlich über den üblichen 60 Hz liegt. Diese höhere Frequenz sorgt für flüssigere Bewegungsdarstellung und kann bei schnellen Spielen einen spürbaren Vorteil bieten.

Die Eingabeverzögerung, auch Input Lag genannt, wurde speziell für Gaming-Anwendungen optimiert. Der Fernseher verfügt über einen dedizierten Game Mode Pro, der die Bildverarbeitung reduziert und somit die Zeit zwischen Eingabe und Darstellung minimiert. AMD FreeSync Premium ist ebenfalls integriert und synchronisiert die Bildwiederholrate mit der Grafikkarte, um störende Bildabrisse zu vermeiden.

Das HDR-Spektrum des Gaming-Fernsehers umfasst mehrere Standards: Dolby Vision IQ passt die Bilddarstellung automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, während HDR10, HDR10+ und HLG verschiedene Inhaltsquellen optimal unterstützen. Der Hisense 55U7Q 🛒 kann dadurch einen erweiterten Farbraum darstellen und feine Details in hellen und dunklen Bildbereichen sichtbar machen.

Ergänzende Ausstattung für das Gaming-Setup

Für ein komplettes Spielerlebnis empfiehlt sich die Kombination des Gaming-TVs mit einer hochwertigen Hisense-Soundbar 🛒 oder einem Surround-System. Der eingebaute Subwoofer des Fernsehers sorgt bereits für eine solide Basswiedergabe, kann aber durch externe Audiolösungen deutlich erweitert werden. Dolby Atmos-Unterstützung ist bereits vorhanden und ermöglicht die Wiedergabe von 3D-Audio-Inhalten.

Gaming-Konsolen der aktuellen Generation nutzen die hohe Bildwiederholrate und die geringen Eingabeverzögerungen optimal aus. PlayStation 5 und Xbox Series X können ihre variablen Refresh Rates voll ausschöpfen, während auch PC-Gamer*innen von der AMD FreeSync Premium-Unterstützung profitieren. Die verfügbaren HDMI 2.1-Anschlüsse unterstützen die neuesten Standards und ermöglichen die Nutzung mehrerer Geräte gleichzeitig.

Die passenden Spiele-Blockbuster, beispielsweise für die PS5, findet ihr hier:

Wollt ihr euch den Hisense 55U7Q 🛒 günstig schnappen, solltet ihr allerdings keine Zeit verstreichen lassen: Den Gaming-Fernseher gibt es nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon.

