Unter Profis beliebt: Am Prime Day gönnt euch Amazon die superschnelle Logitech G Pro-Maus zum Tiefstpreis mit 50 Prozent Rabatt

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Gaming-Maus? Die Logitech G PRO Wireless, die von vielen Profi-Spielern genutzt wird, ist am Amazon Prime Day für nur 69,99 Euro statt 139,00 Euro zu haben – eine Ersparnis von rund 50 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Mäusen im gleichen Segment, wie der Razer Viper Ultimate oder der Corsair Dark Core RGB Pro, die typischerweise zwischen 100 und 150 Euro kosten, bietet der Deal ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Amazon Prime Day: Das kann die Logitech G PRO Wireless

Die kabellose Gaming-Maus wurde speziell für eSport-Profis entwickelt. In Zusammenarbeit mit Top-Spielern entworfen, garantiert sie durch die Lightspeed-Technologie eine extrem schnelle und zuverlässige Verbindung, die mit einer Signalrate von einer Millisekunde kaum zu übertreffen ist. Ihr könnt also sicher sein, dass jede Bewegung und jeder Klick sofort und ohne Verzögerung umgesetzt wird. Mit dem Amazon Prime Day zahlt ihr den bislang günstigsten Preis für das Spitzenmodell:

Der Hero-Sensor der neuesten Generation hebt die Logitech G PRO Wireless von der Konkurrenz ab. Mit einer Leistung von mehr als 100 IPS (Inches Per Second) und einer maximalen Auflösung von 25.600 DPI könnt ihr selbst die feinsten Bewegungen präzise steuern. Diese Maus erfasst Bewegungen, die kleiner als ein Mikron sind, was sie extrem genau macht.

Außerdem zeichnet sich die Maus durch eine ultraleichte Konstruktion aus, die nicht nur für eine erhöhte Festigkeit sorgt, sondern auch das Gesamtgewicht minimiert, was langen Spiel-Sessions zugutekommt. Das beidhändige Design mit abnehmbaren Tasten auf beiden Seiten macht sie zur idealen Wahl sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.

Mit der Logitech G PRO Wireless erhaltet ihr nicht nur eine Maus, sondern ein hochentwickeltes Werkzeug, das darauf ausgerichtet ist, eure Leistung im Spiel zu maximieren. Ihr könnt euch auf eine Gerätegeneration verlassen, die keine Grenzen kennt – ganz ohne Kabel. Wollt ihr euch die Gaming-Maus sichern, solltet ihr euch aber beeilen: Schon morgen endet der Amazon Prime Day wieder und ihr müsst tiefer in die Tasche greifen.

Quellen: Amazon, Geizhals