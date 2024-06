Unter Profis beliebt: Bei Amazon bekommt ihr jetzt eine starke Gaming-Tastatur von Razer zum bislang günstigsten Preis

Bei Amazon bekommt ihr eine unter Profis äußerst beliebte Gaming-Tastatur aus den Reihen des Peripherie-Riesen Razer derzeit günstiger denn je. Mit dem Deal spart ihr immerhin stolze 21 Prozent auf den ursprünglichen Preis.

Die Rede ist von der technisch ausgefeilten Razer Huntsman V2, die sowohl von eSportler*innen als auch von Streamer*innen immer wieder genutzt und weiterempfohlen wird. Wir werfen einen näheren Blick auf das Angebot.

Amazon: Das hat die Razer Huntsman V2 Gaming-Tastatur zum Tiefstpreis zu bieten

Zunächst sind bei den Vorteilen der Razer Huntsman V2 Gaming-Tastatur ihre analogen optischen Switches zu nennen, die der Hersteller selbst entwickelt hat. Sie bieten die Wahl, den perfekten Auslösepunkt für euren eigenen Spielstil festzulegen oder per analoger Eingabe stufenlos die volle Kontrolle zu behalten. Über ihnen liegen hochwertige PBT-Doubleshot-Tastenkappen, die wesentlich widerstandsfähiger als ihre Kollegen aus ABS-Kunststoff sind und dadurch nicht verblassen. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge gerade den bisherigen Tiefstpreis für das beliebte Tastaturenmodell:

Gerade was die Geschwindigkeit der Huntsman V2 anbelangt, ist sie in vielen Vergleichen mit anderen Vertretern nach wie vor ungeschlagen. Sie ist so schnell wie kaum ein anderes Modell, handelt es sich laut Hersteller Razer doch um eine „praktisch latenzfreie optische Gaming-Tastatur mit jeder Menge Highend-Features“, wie es auf der Produktseite genau heißt. Einen essenziellen Vorteil stellen hier die bereits angesprochenen optischen Switches dar, die bis zu 100 Millionen Tastenanschläge problemlos aushalten.

In Kombination mit einer hohen Abtastrate von „echten“ 8.000 Hertz wird angehenden Profis das Beste geboten, was Razer aus technischer Sicht auf Lager hat. Etablierte eSport-Größen schwören ohnehin auf sie – völlig gleich, ob sie MOBAs wie League of Legends oder DOTA 2 oder aber schnelle Shooter wie Valorant oder Counter-Strike 2 zu ihren Steckenpferden zählen.

Auch cool: Der multifunktionale digitale Drehregler sowie die vier Medientasten lassen sich so konfigurieren, dass ihr laufende Songs jederzeit und ohne großes Gefummel pausieren, wiedergeben oder überspringen könnt. Natürlich können so auch Lautstärke oder Helligkeit verändert werden. Hinzu gesellt sich die weich gepolsterte magnetische Handballenauflage aus Kunstleder, die für komfortable Stunden vor dem PC sorgen soll. Und die Razer-typische, vollständig anpassbare RGB-Beleuchtung darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Sucht ihr neben der Gaming-Tastatur noch ein hochwertiges Headset, haben Razer und Amazon auch da das Richtige für euch parat.

Quellen: Amazon, Geizhals