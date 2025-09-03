Zelda: The Wind Waker genau wie früher – Wie ihr eure Nintendo Switch 2 in eine echte Zeitmaschine verwandelt

Nintendo zaubert seit Jahrzehnten ein Lächeln auf die Gesichter von Fans weltweit und hat dabei ein wahres Gespür dafür entwickelt, nostalgische Herzen höherschlagen zu lassen. Die japanische Spieleschmiede versteht es meisterhaft, die goldenen Erinnerungen an vergangene Tage mit dem Komfort moderner Technologie zu verschmelzen.

Der My Nintendo Store 🛒 fungiert dabei als exklusive Schatzkammer für all jene, die tief mit der Nintendo-DNA verwurzelt sind und nach besonderen Perlen suchen, die das übliche Angebot sprengen. Doch auch das Nintendo Switch Online-Abonnement entpuppt sich als wahre Zeitmaschine für Gaming-Nostalgiker und öffnet die Türen zu einer schier endlosen Bibliothek legendärer Videospielvertreter.

GameCube-Feeling pur: Der exklusive Controller erweckt eure Lieblings-Klassiker zu neuem Leben

Der exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder verfügbare GameCube Controller 🛒 erweckt längst verloren geglaubte Gefühle zu neuem Leben. Nintendo hat hier wahre Detailarbeit geleistet und das ursprüngliche Design nicht nur liebevoll nachempfunden, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse moderner Switch-Nutzerinnen und -Nutzer abgestimmt. Das markante Layout mit seinem dominanten A-Button im Zentrum und den strategisch platzierten kleineren Tasten B, X und Y fühlt sich an wie ihr es in Erinnerung haben dürftet.

Credit: My Nintendo Store

Die beiden unterschiedlich gestalteten Analog-Sticks bieten ihre ganz eigenen Vorteile präziser Steuerung, während besonders der charakteristische C-Stick seine Stärken bei der feinfühligen Kameraführung ausspielt. Jeder Druck, jede Bewegung sitzt wie selbstverständlich, als hätte man nie aufgehört, mit dem Controller zu spielen. Die analogen L- und R-Schultertasten reagieren butterweich und ermöglichen eine graduelle Steuerung, die bei vielen GameCube-Klassikern den entscheidenden Unterschied ausmacht. Die zusätzlichen digitalen Z-Buttons sorgen für blitzschnelle Reaktionen, wenn es darauf ankommt.

Die nahtlose Integration in das Nintendo Switch-Ökosystem macht den GameCube Controller 🛒 zu einem wahren Alleskönner für Retro-Enthusiasten. Über die drahtlose Verbindung fügt er sich mühelos ein und bringt dabei das authentische Feeling direkt zurück in eure Hände. Apropos: Die ergonomische Form schmiegt sich perfekt an und macht selbst marathonlange Spiele-Sessions zu einem komfortablen Vergnügen. Mit eurer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft steht euch eine wachsende Auswahl an GameCube-Juwelen zur Verfügung, die wie maßgeschneidert wirken.

The Wind Waker, Soulcalibur 2 & F-Zero GX: 3 Klassiker, die den GameCube Controller erst richtig zur Geltung bringen

Weit über die klassischen Online-Features hinaus gewährt euch die Mitgliedschaft beim Nintendo Switch Online-Service Zugang zu einer liebevoll kuratierten Sammlung zeitloser Meisterwerke, die ursprünglich das Nintendo Entertainment System (NES), das Super Nintendo Entertainment System (SNES) und weitere Kultgeräte zum Leben erweckten. Cloud-Speicher und Online-Multiplayer sind dabei nur das Sahnehäubchen auf einem bereits köstlichen Retro-Gaming-Kuchen. Lohnenswerte Titel finden sich hier so einige, doch vor allem die folgenden drei wollen wir noch einmal hervorheben.

The Legend of Zelda: The Wind Waker erstrahlt mit dem authentischen GameCube Controller 🛒 in völlig neuem Glanz und lässt euch Links maritime Abenteuer so erleben, wie sie ursprünglich gedacht waren. Die präzise Steuerung des Bootes über die analogen Schultertasten fühlt sich an wie ein echter Segeltörn auf den weiten Ozeanen von Hyrule, während der C-Stick die Kamera mit einer Eleganz führt, die moderne Controller-Layouts oft vermissen lassen. Jeder Sprung, jeder Schwerthieb und jede Interaktion mit der wunderschön gestalteten Cel-Shading-Welt gewinnt durch das vertraute Tastenlayout eine ganz besondere Authentizität.

The Legend of Zelda: The Wind Waker gilt bis heute als einer der beliebtesten Ableger der Reihe. Mit dem offiziellen GameCube Controller zockt ihr ihn wie es sich die kreativen Köpfe von Nintendo vorgestellt haben. Credit: Nintendo / 4P.de [M]

Soulcalibur 2 verwandelt sich mit dem originalen Controller-Setup in ein wahres Fest der Kampfkunst. Die komplexen Kombination und filigranen Bewegungssequenzen lassen sich mit der charakteristischen Tastenaufteilung deutlich intuitiver meistern. Besonders die präzise Anordnung der Aktionstasten hilft dabei, auch die anspruchsvollsten Kampftechniken zu erlernen und auszuführen. Sowohl Neulinge als auch Veteraninnen und Veteranen der Fighting-Game-Szene werden die perfekte Symbiose zwischen Hardware und Software zu schätzen wissen.

Auch F-Zero GX entfesselt seine ganze rasante Pracht erst richtig mit dem GameCube Controller. Die feinfühlige Lenkung über den Hauptstick und die dosierte Gaspedal-Kontrolle über die analogen Schultertasten verwandeln jedes Rennen in einen Tanz auf Messers Schneide. Die ergonomische Formgebung des Controllers sorgt dafür, dass eure Hände auch bei den intensivsten Verfolgungsjagden entspannt bleiben.

Die drei Titel repräsentieren nur die Spitze des Eisbergs in der Retro-Sektion von Nintendo Switch Online. Jedes dieser sorgfältig portierten Meisterwerke behält seinen ursprünglichen Zauber und die spielerische Brillanz, die sie zu zeitlosen Klassikern werden ließ. Der GameCube Controller 🛒 schlägt dabei eine Brücke zwischen der goldenen Ära und der Gegenwart und ermöglicht es sowohl eingefleischten Fans als auch Frischlingen, diese legendären Abenteuer in ihrer reinsten Form zu erleben.

