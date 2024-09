Zweiter Amazon Prime Day 2024 angekündigt – Alles was ihr vor dem Start wissen müsst

Der Amazon Prime Day zählt neben dem Black Friday als wohl größtes Shopping-Spektakel des Jahres. Einen zweiten für 2024 hat der Versandhausriese nun angekündigt und wir haben wie immer alle Infos rund um den Starttermin und die spannendsten Schnäppchen parat.

Noch bevor es im November mit der Black Week wieder in die Vollen gehen dürfte, genießen wir noch im Oktober zwei volle Tage des Sparens. Auch wir als Gamerinnen und Gamer dürfen uns freuen, ist doch populäre Peripherie ebenso wie heißbegehrte Hardware oft deutlich günstiger zu haben.

Amazon Prime Day 2024: Im Oktober könnt ihr wieder spannende Schnäppchen schießen

Jüngst ließ Amazon die Katze aus dem Sack: Während viele bereits einen zweiten Prime Day in 2024 vor dem Black Friday vermuteten, macht es der Online-Händler nun ganz offiziell und kündigt ihn für den 8. und 9. Oktober des Jahres an. Der schnäppchenreiche Startschuss soll demnach um Punkt 0 Uhr fallen, ehe die Angebote schon am Mittwoch zur Geisterstunde wieder vorbei sind – vorausgesetzt, die beliebten Produkte sind überhaupt so lange in den virtuellen Ladenregalen vorrätig. Prime-Mitglieder profitieren natürlich am meisten und wenn ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr Amazons Premium-Dienst völlig unverbindlich ganze 30 Tage lang kostenlos testen:

Amazon Prime jetzt für 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr abonnieren🛒

Wie gewohnt erwarten euch abertausende Produkte im Deal-Dschungel, die sich über sämtliche Kategorien von Elektronik über Brettspiele bis hin zu herkömmlichen Haushaltsartikeln erstrecken. Und wie üblich ist davon auszugehen, dass Amazon auch die hauseigenen Devices aus Reihen der Fire TV-, Kindle-, Echo- und weiteren Reihen deutlich reduziert raushaut. Ganze 48 Stunden habt ihr Zeit, euch nach den stärksten Schnappern umzuschauen – oder ihr vertraut auf unsere Empfehlungen, die wir euch zum Event wie bisher an die Hand geben.

Wem in näherer Zukunft eine größere Anschaffung in Form eines Gaming-Laptops, eines Fernsehers oder eines neuen Monitors ins Haus steht, der dürfte sich am Prime Day 2024 ebenfalls über spannende Sparmöglichkeiten freuen. Oft finden sich hier sogar brandaktuelle Modelle zum historischen Tiefstpreis wieder. Doch auch im Vorfeld des eigentlichen Events gibt es einige aufregende Angebote, die ihr nicht missen solltet. Auch Amazons facettenreiches Abonnementaufgebot wartet in der Regel mit Vergünstigungen oder zeitlich begrenzten Schnuppermitgliedschaften darauf, neue Kundinnen und Kunden von sich zu überzeugen.

Prime-Probemitgliedschaft: So kommt ihr gratis in den günstigen Genuss

Um am Prime Day 2024 so richtig vom Schnäppchenspektakel zu profitieren, benötigt ihr wie bereits in der Vergangenheit idealerweise ein Abonnement bei Amazons Premium-Dienst. Denn die stärksten Schnapper sind natürlich ausschließlich Prime-Mitgliedern vorbehalten. Für nur 8,99 Euro im Monat (oder 89,90 Euro im Jahr) genießt ihr dabei kostenlosen Versand sowie Zugriff auf das Angebot von Prime Video und Amazon Music. Für Neukunden (und regelmäßig sogar berechtigte Bestandskunden) sind die ersten 30 Tage des Abonnements aber vollkommen kostenfrei zu erleben:

Amazon Prime jetzt für 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr abonnieren🛒

Entscheidet ihr euch also im Voraus dazu, dem Service eine Chance einzuräumen, nehmt ihr die Deals am Prime Day erst einmal mit, ohne dafür einen Cent auf die virtuelle Ladentheke legen zu müssen. Und selbst, wenn ihr dem ganzen Braten so gar nicht traut, könnt ihr euch am Prime Day ebenfalls über einige nicht-exklusive Angebote, die es ohne Abo abzustauben gibt, freuen.

Die richtige Vorbereitung macht den Unterschied

Wollt ihr euch optimal auf den bevorstehenden Prime Day vorbereiten, kann ein wenig Hilfe wohl nicht schaden. Wir empfehlen euch, bereits vorab einige Wunschlisten oder Einkaufszettel – direkt bei Amazon oder auf Vergleichsportalen wie Geizhals oder Idealo – anzulegen. So behaltet ihr nicht nur den Überblick darüber, nach welchen Produkten ihr eigentlich sucht, sondern auch darüber, ob sich die vermeintlichen „Schnäppchen“ denn überhaupt lohnen.

Doch auch, wenn ihr besonders akribisch beim Anlegen eurer Wunschlisten vorgegangen seid und diese im Stundentakt abklappert, kann euch der eine oder andere delikate Deal entgehen. Damit ihr die wahren Rabatt-Raketen auch ja nicht verpasst, versorgen wir euch am Prime Day wie gewohnt mit den besten Blitzangeboten und tagesaktuellen Tieffliegern, die eurem Schnäppchen-Scanner womöglich durchgerutscht sind.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.