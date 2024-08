Geheime Netflix-Codes: Wer das eingibt, schaltet versteckte Anime frei

Auf Netflix steht euch nicht gleich auf den ersten Blick alles zur Verfügung, was das Portal anzubieten hat. Spannend wird es deshalb, wenn ihr wisst wie ihr bei Netflix durch geheime Codes den großen zusätzlichen Teil an versteckten Inhalten „freischalten“ könnt – zum Beispiel in der Kategorie Anime. Viele davon sind im normalen Menü nämlich gar nicht zu finden.

Die Zahl an tatsächlich verfügbarem Content scheint erstaunlich, denn insgesamt soll es ganze 76.000 zusätzliche Kategorien für Filme und Serien bei Netflix geben. Aber nur, wenn ihr den Streaming-Dienst über einen Browser besucht, könnt ihr euch die normalerweise nicht angezeigten Filme, Serien und Rubriken anzeigen lassen. Das erfolgt nämlich durch die Eingabe der Netflix-Codes in die Adresszeile.

Noch mehr Anime: Testet die geheimen Netflix-Codes

Wer sich bei Streaming auf Netflix nach Anime umschaut, kann das natürlich ganz einfach über die im Menü verfügbare Rubrik tun. Dort findet sich allerdings nur ein Bruchteil dessen, was ihr euch tatsächlich alles ansehen könnt. Es lohnt sich deshalb, die folgenden Zahlenkombinationen auszuprobieren.

Geheime Netflix-Codes: So verwendet ihr sie Ruft die URL „https://www.netflix.com/browse/“ auf.

Meldet euch an und wählt euer Profil aus.

Fügt dem Ende der obigen URL „genre/“ und eine der unten stehenden Nummern hinzu, zum Beispiel „https://www.netflix.com/browse/genre/1881“.

Habt ihr die Eingabe gemacht, klickt „Enter“. Jetzt werdet ihr zu der zur Nummer gehörigen Kategorie bei Netflix weitergeleitet. Achtung: Es kann sein, dass euch die Fehlermeldung „Keine passenden Titel gefunden“ angezeigt wird. Dann ist die entsprechende Kategorie in Deutschland nicht verfügbar. Wird euch dagegen nur der Namen des Genres, aber eine ansonsten leere Seite angezeigt, gibt es zwar die Kategorie, aber keine passenden Inhalte.

Alle Netflix-Codes für Anime im Überblick

Es gibt gleich mehrere verschiedene Netflix-Codes in der Kategorie Anime. Sie führen zu Unterkategorien wie Serien, Filmen, aber auch zu Inhalten unterschiedlicher Genre oder für spezielle Zielgruppen. Die versteckten Titel, die euch hier begegnen, sind in mindestens zehn Bereiche eingeteilt.

Netflix-Codes für Anime:

Anime: 7424

Anime für Anfänger: 3052679

Animation für Erwachsene: 11881

Anime-Dramen: 452

Anime-Komödien: 9302

Anime-Serien: 6721

Anime-Filme: 3063

Fantasy-Anime: 11146

Horror-Anime: 10695

Sci-Fi-Anime: 2729

Das steckt hinter den geheimen Netflix-Codes

Die zwei- bis sechsstelligen Codes haben tatsächlich einen speziellen Zweck. Da der Netflix-Algorithmus lernt, was ihr mögt, werden euch ausgewählte Kategorien und Genres vorgeschlagen, die dazu passen. Was ihr also nicht zu sehen bekommt, sind jene, die nicht euren Vorlieben ähneln. Entsprechend „übersichtlich“ bleibt die Startseite.

Der Umweg über die verschiedenen Netflix-Codes macht den direkten Zugriff möglich. Dabei handelt es sich laut dem Streaminganbieter eigentlich um die Bezeichnungen diverser Unterordner, in denen Inhalte über zugewiesene Schlagwörter und Informationen kategorisiert sind.

Sind die Netflix-Codes legal?

Falls ihr euch fragt, ob es überhaupt erlaubt ist, die angegebenen Zahlenkombination zu verwenden, gibt es eine klare Antwort. Netflix zufolge ist das „gezielte Ändern der URL durch Codes“, wie es der Dienst nennt, absolut erlaubt. Es verstößt weder gegen die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes, noch gegen andere Richtlinien.

Quellen: Netflix, eigene Recherche