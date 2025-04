Assassin’s Creed Shadows: Diese legendären Rüstungen solltet ihr nicht verpassen – so findet ihr sie

In Assassin’s Creed Shadows findet ihr viel Ausrüstung, auch wenn der Loot nie komplett Überhand nimmt. Das Augenmerk solltet ihr aber auf legendäre Rüstungen und Helme legen, die einzigartige Fähigkeiten freischalten.

Über ein paar von diesen stolpert ihr im Laufe eures Abenteuers mehr oder weniger garantiert, andere sind deutlich besser versteckt. Dabei gehören diese im Schnitt zum Besten, was ihr an Ausrüstung finden könnt – und zwei solltet ihr für Naoe und Yasuke auf gar keinen Fall verpassen. Warum und wo ihr die Rüstungen findet, verraten wir euch.

Assassin’s Creed Shadows: Die beste Rüstung für Naoe

Fangen wir erst einmal mit der Kunoichi an, die bekanntlich in Assassin’s Creed Shadows ein Leichtgewicht ist. Viele Treffer hält sie im offenen Kampf nicht aus, weshalb mehrere Feinde schnell zum Problem werden können. Ein Rüstungsset, bestehend aus einer Rüstung und einem Kopfteil, können aber Abhilfe schaffen.

Es handelt sich um das Set „Letzter Tanz der Onryo“, dessen wichtigster Effekt auf dem Rüstungsteil zu finden ist. Werdet ihr im Kampf tödlich getroffen, bekommt ihr einmalig pro Gefecht für acht Sekunden eine Immunität gewährt. Ziemlich praktisch, insbesondere wenn ihr mit Naoe nicht unbedingt gut im Schleichen und öfters auffällig seid.

Wo findet ihr die legendäre Rüstung? Wie üblich findet ihr das komplette Set nicht an einem einzigen Ort. Stattdessen müsst ihr für die Rüstung nach Wakasa, genauer gesagt zur Zerklüfteten Küste. Im Osten davon liegt das Grab der drei Kaiser. Hinter dem Schrein entdeckt ihr, völlig unbewacht, die legendäre Truhe und könnt den ersten Teil des Onryo-Sets einsacken.

Hier findet ihr die legendäre Rüstung für Naoe – am Grab der drei Kaiser. Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Quebec / 4P Screenshot

Hier findet ihr die legendäre Kopfbedeckung für Naoe, direkt in einer Höhle neben einer Straße. Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Quebec / 4P Screenshot

Wo findet ihr die legendäre Kopfbedeckung? Habt ihr erst einmal die Rüstung, fehlt noch der Helm. Dieser befindet sich ebenfalls in Wakasa. Reist dafür in die Stadt Obama und begebt euch in den Südwesten. Am Straßenrand findet ihr die kleine Yaobikuni-Höhle, in der ein einzelner Feind auf euch wartet. Habt ihr diesen erledigt, kramt ihr aus der legendären Truhe die etwas gruselig wirkende Maske.

Die beste Rüstung für Yasuke

Anders als Naoe ist Yasuke eine echte Naturgewalt und für den offenen Kampf ausgelegt. Er hält viel aus und teilt ebenso eine Menge aus. Ihr könnt aber noch mehr aus ihm rausholen, selbst wenn ihr dafür auf einen Großteil eurer Lebensenergie verzichten müsst. Mit dem richtigen Equipment ist das aber alles kein Problem.

Für Yasuke eignet sich die „Daimyou-Rüstung des legendären Samurai“ am besten, sofern ihr auch etwas Nervenkitzel spüren wollt. Der Effekt der Rüstung senkt eure Lebenspunkte auf 25 Prozent, gleichzeitig verursacht ihr aber auch 75 Prozent mehr Schaden. Anders ausgedrückt: Parieren und Ausweichen ist umso wichtiger, ihr selbst schlagt aber noch viel kräftiger zu.

Wo findet ihr die legendäre Ausrüstung? Um euch die Rüstung über den Körper zu streifen, müsst ihr euch nach Harima begeben. Unweit vom Engyou-Tempel seht ihr eine Brücke, die von einem etwas wahnsinnigen Schwertkämpfer bewacht wird. Besiegt ihr ihn, könnt ihr anschließend über die Brücke und findet links vom Wasserfall auf einem Stein die Truhe mit der Rüstung.

Hier findet ihr die legendäre Rüstung für Yasuke – mitten in einer Burg. Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Quebec / 4P Screenshot

Hier findet ihr den legendären Helm für Yasuke – an einem Wasserfall. Credit: Ubisoft Entertainment SA / Ubisoft Quebec / 4P Screenshot

Wo findet ihr die legendäre Kopfbedeckung? Etwas schwieriger ist es, an den Helm zu kommen. Dafür müsst ihr ebenfalls nach Harima und die Burg Kanki betreten. Die liegt in den Verbrannten Feldern von Kanki und sie ist, wie fast immer im Spiel, schwer bewacht. Erledigt ihr aber die zwei Daisho vor Ort, könnt ihr danach in der Festung die legendäre Truhe öffnen und erhaltet die begehrte Kopfbedeckung.

Für alle Ausrüstungsteile lohnt es sich übrigens, den Schmied im Anschluss aufzusuchen. Sowohl die Rüstung als auch der Helm lassen sich noch mit Gravuren verbessern. Seid ihr auf der Suche nach noch mehr Guides, helfen wir euch aus: So verraten wir euch die coolsten Fähigkeiten von Naoe oder was sich hinter einer mysteriösen Quest-Reihe in Assassin’s Creed Shadows verbirgt.

Quelle: Eigene Recherche