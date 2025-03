Assassin’s Creed Shadows: Die „Verborgener Pfad“-Herausforderungen und ihre Standorte

Assassin’s Creed steht seit jeher für Kutten tragende Meuchelmöder*innen, die mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen und Selbstjustiz für Gerechtigkeit kämpfen; für Schauplätze rund um den Globus und eine Jahrhunderte währende Historie; für Aussichtspunkte, die zur Kartenerkundung erklommen und mit einem Adlerschrei sowie dem schon legendären Leap of Faith verlassen werden – samt Landung im Heuhaufen natürlich.

Es steht für eine Klinge am Handgelenk, mit der Wachleuten und Soldat*innen im Vorbeigehen das Licht ausgeknipst wird. Für Schleichen, Verstecken, Klettern… und auch für Parkour-artige Sprints und Hindernisläufe über Dächer, Mauern und Marktstände. Natürlich bleibt Assassin’s Creed Shadows all diesen Traditionen treu.

Assassin’s Creed Shadows: Über Stock und Stein auf den verborgenen Pfaden

Mit der Shinobi Naoe führt Assassin’s Creed Shadows eine Co-Protagonistin ein, die sich für eine Hauptfigur in dieser Spielereihe kaum besser eignen könnte. Die athletische und flinke Shinobi verfügt nicht nur über die körperlichen Fähigkeiten, um über die Zinnen von Burgen zu balancieren und von Dach zu Dach zu springen, sondern auch über die entsprechenden Gadgets.

So besitzt sie einen Fanghaken, mit dem sie sich tarzangleich an Ästen entlang schwingen und sogar an weit über ihr befindliche Dächer befestigt. Damit ist kein noch so kunstvolles Pagodendach vor ihr sicher.

Lest auch: So unterschiedlich spielen sich Naoe und Yasuke in Assassin’s Creed Shadows

An einem Seil schwingt Naoe an Ästen entlang oder zieht sich an hervorstehenden Dächern hoch Credit: Ubisoft (Screenshot | 4P)

Darüber hinaus gibt es in Assassin’s Creed Shadows auch spezielle Parkour-Herausforderungen in der Welt verteilt – sogenannte verborgene Pfade – die nur die Shinobi bewältigen kann. Meistert ihr sie, werdet ihr nicht nur mit einem Wissenspunkt belohnt, sondern auch mit einem besonderen Ausrüstungsgegenstand. Vier dieser Hindernisläufe – die irgendwie mit den Assassinen in Verbindung zu stehen scheinen – sind in den Regionen Japans verteilt. Hier erfahrt ihr die Standorte:

Pfad der Ehre – Im Westen der Region Izumi Settsu, Nahe des Hügels von Senri an der Grenze zu Harima

– Im Westen der Region Izumi Settsu, Nahe des Hügels von Senri an der Grenze zu Harima Pfad der Klinge – Im Osten der Region Ōmi, an einem Flusslauf an den südwestlichen Ausläufern des Suzuka-Vorbergs

– Im Osten der Region Ōmi, an einem Flusslauf an den südwestlichen Ausläufern des Suzuka-Vorbergs Pfad der Schatten – Im Süden der Region Iga in der Wildnis von Nabari

– Im Süden der Region Iga in der Wildnis von Nabari Pfad der Ruhe – Im Süden der Region Yamato in Yoshino

Lesetipp: Alles zum Versteck-Feature in Assassin’s Creed Shadows

Auf den verborgenen Pfaden muss Naoe auf das komplette Set ihrer erlernten sportlichen Fähigkeiten zurückgreifen – für euch am Controller ist das Ganze eher ein spaßiger Balance- und Seilschwung-Abschnitt. Den richtigen Weg erkennt ihr an den gelben Markierungen (ja, sie sind wieder da!), die stimmig in die Umwelt eingebaut wurden. Wie stimmig das Spiel ansonsten unserer Meinung nach war, lest ihr in unserem Test zu Assassin’s Creed Shadows.