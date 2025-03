Assassin’s Creed Shadows: So viel Spielzeit steckt wirklich im Open World-Rollenspiel

Wenn Ubisoft auf Open World trifft, dann geht das meist mit sehr viel Umfang einher. Auch der neueste Ausflug der Assassinen ist bei weitem kein kleines Spiel, wie wir in unserem Test zu Assassin’s Creed Shadows herausfinden konnten. Aber wie viele Spielstunden stecken denn genau drin?

Im Vorfeld der Veröffentlichung ließ Jonathan Dumont, der Creative Director des Rollenspiels, durchblicken, dass ihr für die Hauptgeschichte etwa 30 bis 40 Stunden benötigt. Wollt ihr hingegen alles sehen, müsst ihr mit der doppelten Spielzeit rechnen. Sind die Angaben jedoch wirklich zutreffend? Wir verraten euch die Antwort.

Assassin’s Creed Shadows: So viel Spielzeit gibt es wirklich

Die gute Nachricht vorweg: Wir können die Angaben von Dumont weitgehend bestätigen. Wenn ihr euch nur auf die Hauptquest von Assassin’s Creed Shadows konzentriert und alle optionalen Nebenstränge ignoriert, dann könnt ihr nach etwa 40 Stunden die Credits sehen. Allerdings verpasst ihr dann auch einige der spannenderen Inhalte, so viel sei verraten.

Für den von uns präferierten Weg, mit einer gesunden Mischung aus Hauptquest und den zumindest wichtigsten und spaßigsten Nebenaufgaben, seid ihr etwa rund 60 Stunden beschäftigt. Damit fällt Shadows ein gutes Stück kürzer als Valhalla und Odyssey aus, welches der Spielerfahrung aber zugutekommt.

Lesetipp: Yasuke oder Naoe? Wir klären die Vor- und Nachteile der beiden Protagonist*innen

Wollt ihr hingegen wirklich jede Nebenquest, jedes Auftragsziel und auch alle weiteren Aktivitäten abschließen, dann wird es auf jeden Fall dreistellig. Rechnet mit bis zu 120 Stunden oder sogar noch etwas mehr. Denn die Spielzeit in Assassin’s Creed Shadows hängt auch ein Stück weit von eurem Spielstil ab.

Wie ihr Shadows schneller durchspielt

Schließlich schlüpft ihr im feudalen Japan in die Rolle von gleich zwei Hauptcharakteren: Zum einen die Shinobi Naoe und zum anderen der Samurai Yasuke. Mit ersterer müsst ihr deutlich mehr schleichen, während der Gefolgsmann von Oda Nobunaga lieber die Kategorie „Dampfwalze“ ausfüllt.

Wenig überraschend ist der Stealth-Weg um einiges langsamer, insbesondere, wenn ihr noch den Schwierigkeitsgrad anhebt. Dann kann das Infiltrieren einer Burg schon mal gut und gerne eine ganze Stunde verschlingen. Mit Yasuke geht es deutlich einfacher: Frontal durchs Tor und nach und nach jeden Feind Schwert und Bogen kosten zu lassen, ist merklich schneller.

Wie und vor allem wie lang ihr euch aber am Ende durch Assassin’s Creed spielt, ist ganz euch überlassen. Allerdings solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass ihr in den neun Regionen des jüngsten Assassinen-Spiels so oder so einige Stunden verbringen werdet. Und wenn ihr euch dann noch dem Versteck-Feature widmet, dann wird die Spielzeit fast schon wieder gigantisch.

Quelle: Twitter / @Genki_JPN