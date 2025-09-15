Borderlands 4: Shift Codes – so staubt ihr jetzt kostenlos legendäre Beute ab

In Borderlands 4 dreht sich alles um die Jagd nach immer besserer Beute – Gearbox unterstützt euch dabei wie schon in den Vorgängern mit einer kleinen Hilfe. Dank kostenloser Shift- und VIP-Codes sichert ihr euch Goldene Schlüssel, die wiederum Zugang zu legendären Gegenständen gewähren.

Mit den Codes geht das Team zwar nicht geizig um, allerdings sind sie auch nicht an jeder Ecke zu finden. Darüber hinaus sind sie oft nur von begrenzter Dauer. Damit ihr keinen Shift Code von Borderlands 4 verpasst, sammeln wir diese für euch in diesem Artikel und halten ihn stets aktuell.

Borderlands 4: Alle aktiven Shift Codes für Goldene Schlüssel

Wer noch gar nicht weiß, was Shift Codes sind: Dabei handelt es sich um einmalig einlösbare Gutscheine, die euch besondere Belohnungen in Borderlands 4 gewähren. In der Regel erhaltet ihr Goldene Schlüssel, mit denen ihr dann wiederum im Spiel eine spezielle Truhe öffnen könnt.

Welche Beute ihr exakt bekommt, ist natürlich vom Zufall abhängig, aber meist sind es recht mächtige Waffen oder andere Upgrades. Ob diese zu eurem Charakter oder Spielstil passen, ist natürlich reines Glück. Aber eine Chance auf legendären Loot solltet ihr euch niemals entgehen lassen.

Zum aktuellen Zeitpunkt, dem 13. September 2025, gibt es sechs Shift-Codes. Wie diese lauten, was sie genau freischalten und wie lange sie gültig sind, fassen wir für euch in der folgenden Tabelle zusammen:

Shift Code Belohnung Gültigkeit B9XT3-HX6TT-W6BBW-TTJT3-JTFKX 1x Goldener Schlüssel 16. September 39RTT-3ZR3T-5FJBK-3J3J3-C5CRT 1x Goldener Schlüssel 16. September Individueller Code via Discord Quest 1x Goldener Schlüssel 25. September T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 1x Goldener Schlüssel Unbegrenzt THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X 1x Goldener Schlüssel vom 11. September bis 30. September 2025 WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 1x Goldener Schlüssel 20. September (2K Account notwendig)

Bedenkt, dass die Codes nur einmalig aktivierbar sind. Ihr könnt euch also damit nicht unendlich Goldene Schlüssel für Borderlands 4 an Bord holen. Zudem gelten sie auch nur für den jüngsten Serienteil, sprich ihr bekommt damit keine Belohnungen in den Vorgängern.

So löst ihr die Shift Codes ein

In Borderlands 4 habt ihr zwei Möglichkeiten, um die Shift Codes einzulösen. Welcher Weg für euch der einfachste ist, könnt ihr selbst entscheiden. Die direkte Methode ist über das Spiel selbst. Für den ersten Weg geht wie folgt vor:

Startet Borderlands 4 und geht ins Hauptmenü.

Öffnet dort das Menü „SHiFT“.

Loggt euch mit eurem Konto ein oder registriert euch, falls noch nicht geschehen.

Gebt hier nun den 25-stelligen Code ein und bestätigt diesen.

Die Belohnung wird euch anschließend an euren Briefkasten im Spiel gesendet.

Hier seht ihr das Menü im Spiel. Dort könnt ihr eure Shift Codes aktivieren. Credit: 2K Games / Gearbox Software / Screenshot 4P

Falls ihr gerade unterwegs seid oder eventuell Borderlands 4 nicht installiert ist, könnt ihr alternativ den Weg über die Webseite gehen. Im Detail ist der Ablauf wie folgt:

Besucht als Erstes die Webseite von SHiFT.

Meldet euch mit eurem Konto an oder registriert euch, sofern noch nicht geschehen.

Wählt den Reiter „Belohnungen“ aus.

Jetzt könnt ihr den 25-stelligen Code eingeben.

Achtet darauf, für welche Plattform ihr diesen einlösen wollt. Bestätigt den Schritt im Anschluss.

Die Belohnung könnt ihr dann beim Briefkasten im Spiel abholen.

Sobald in Zukunft weitere Codes seitens Gearbox veröffentlicht werden, aktualisieren wir den Beitrag entsprechend. Es lohnt sich also, öfter einmal vorbeizuschauen. Derweil findet ihr hier unseren großen Test zu Borderlands 4.

Quelle: eigene Recherche