Borderlands 4: 9 nützliche Tipps für den Start in den Loot-Shooter

Mit Borderlands 4 wagt Gearbox zwar keinen direkten Reboot, aber trotz allem einen größeren Sprung zu neuen Ufern. Insbesondere mit dem Wechsel zur Open World könnte der Loot-Shooter auch neue Gesichter ansprechen, die sich zum ersten Mal in die abgefahrene Welt stürzen.

Für all diejenigen, die sich dazu zählen, haben wir ein paar Tipps gesammelt, um euch den Einstieg zu erleichtern. Immerhin gibt es doch einiges zu beachten. Und für Serienfans gilt: Eventuell findet ihr auch noch die eine oder andere Erinnerung an ein Feature, welches ihr vielleicht schon gar nicht mehr auf dem Schirm habt.

#1: Der Koop hat zwei Loot-Modi

Borderlands 4 kann nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus mit bis zu drei Freund*innen erlebt werden. Aus früheren Serienteilen hat die Reihe längst gelernt und bietet euch direkt zu Beginn zwei verschiedene Einstellungen an, die den Loot in gewisser Weise beeinflussen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Borderlands 4

In „KOOPERATION“ ist jeder Loot, der fallen gelassen wird, nur für euch selbst sichtbar. Jede*r Spieler*in erhält also ihre eigene Beute und ihr nehmt euch nicht gegenseitig die besten Waffen und Schilde weg. Zudem gibt es einen Levelsync, sprich das Spiel passt automatisch die Feinde eurer Stufe an. So könnt ihr auch mit jemanden zusammenspielen, der schon deutlich über eurem Level ist, ihr aber dennoch weder über- noch unterfordert werdet.

Das Gegenteil ist KOOPKONKURRENZ, welches eher wie die ersten Serienteile die Beute verteilt. Sprich: Jeder Loot ist für alle sichtbar und ihr müsst euch absprechen – oder einfach schneller sein. Darüber hinaus gibt es hier keinen Levelsync.

#2 Sammelt viele SDU-Punkte

In Borderlands 4 braucht ihr jede Menge Munition und ordentlich Inhalt im Rucksack. Das Problem? Am Anfang ist dieser recht limitiert, kann aber glücklicherweise mithilfe von Speicher Deck Upgrades (SDUs) ausgebaut werden. Für diese müsst ihr nicht einmal mehr immer zu einem Unterschlupf reisen.

Stattdessen könnt ihr sämtliche Munitions- und Rucksack-Erweiterungen fortan aus einem Menü heraus vornehmen. Egal, wo ihr euch gerade befindet. Das ist super praktisch. Darüber hinaus kosten die Upgrades auch kein Geld mehr, sondern SDU-Punkte. Für die müsst ihr jedoch in der offenen Welt tätig werden. Verschiedene Aktivitäten, wie etwa das Hacken von Propaganda-Lautsprechern oder das Freischalten von neuen Basen, gewähren die begehrten Pünktchen.

Das SDU-Menü ist eine super Verbesserung. Endlich unterwegs das Inventar vergrößern! Credit: 2K Games / Gearbox Software / Screenshot 4P.de

Die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, insbesondere um euren Rucksack um genügend Plätze zu erweitern. Schließlich droppt in Borderlands 4 richtig viel Loot. Wäre doch schade, wenn ihr diesen irgendwann nicht mehr aufheben könnt …

#3 Haltet eure Verlorene Beute-Maschine sauber

Apropos SDU-Punkte, bleiben wir doch kurz dabei. Mit diesen könnt ihr auch die maximale Kapazität eurer Verlorenen Beute-Maschine erhöhen – und dazu würden wir auf jeden Fall raten. Denn es kommt allzu oft vor, dass eventuell die Beute den Abhang runterfällt und ihr nicht mehr rankommt. Oder ihr überseht schlichtweg zwischen all den Leichen eine epische Waffe.

Zum Glück gibt es ein paar fleißige Helfer*innen, die den ganzen Kram aufsammeln und in besagte Maschine stopfen. Die findet ihr in jeder größeren Basis der Region. Alles was gefunden wurde, könnt ihr dort entnehmen oder direkt in den Mülleimer stopfen. Ein Nachteil? Zu Beginn kann die Maschine nur wenige Gegenstände maximal in sich tragen – ist sie voll, geht sämtlicher anderer Loot schlicht verloren.

Das ist natürlich doof, deshalb zwei Tipps von uns: Zum einen erhöht mit den SDU-Punkten die Kapazität der Verlorenen Beute-Maschine, zum anderen leert sie regelmäßig. Wir wollen ja nicht, dass euch besondere Beute durch die Lappen geht.

#4 Skill-Punkte lassen sich neuverteilen – gegen Geld

Jede*r Kammerjäger*in verfügt in Borderlands 4 über drei verschiedene Talentbäume. Die sind zwar nicht übermäßig komplex, dennoch ergeben sich hier und da ein paar spannende Synergien. Wer sich nicht auf Build-Guides verlässt, muss zwangsläufig einiges selbst ausprobieren.

Zum Glück braucht ihr euch nicht vor einem Verskillen zu fürchten. Mit ein paar Credits in der Tasche könnt ihr quasi jederzeit eure Talentpunkte zurücksetzen. Die entsprechende Maschine findet ihr erneut in jeder größeren Basis einer Region. Ein Knopfdruck und eine kleine Überweisung des Ingame-Gelds (der Betrag steigt im Laufe des Spiels) reicht aus, um all eure Fähigkeiten zu vergessen.

#5 Macht nicht immer alle Nebenquests sofort

Mit seiner offenen Welt bietet Borderlands 4 an und für sich jede Menge Inhalt. Und den Drang, sofort alles zu erkunden und jede Nebenquest zu erledigen, können wir super nachvollziehen. Dennoch solltet ihr euch hin und wieder davon lösen und euch auf die Hauptgeschichte konzentrieren.

Nicht nur, weil die grundsätzlich ganz solide unterhält, sondern auch weil ihr am Ende höherstufige Belohnungen bekommt. Denn die Nebenenquests skalieren mit eurem Level, sprich ihr bekommt jeweils an euren Charakter angepasste Beute. Es kann sich daher lohnen, ein paar Nebenquests erst später abzuschließen, um die Chance auf hochlevelige Waffen zu erhalten.

Zwingend notwendig ist das zwar nicht, aber wenn es schon die Möglichkeit gibt, ein bisschen passenderen Loot abzustauben, warum nicht mitnehmen?

#6 Haltet schwache Feinde auch mal am Leben

In Borderlands 4 trefft ihr auf unzählige Feinde, mal kleiner, mal größer, mal schwächer, mal kräftiger. Was sie vereint, ist das Ziel, ihre Lebensbalken auf null zu bringen. Doch, in den Kämpfen solltet ihr nicht sofort jeden angeknacksten Kontrahenten ins Jenseits befördern.

Der Grund liegt in einem fast schon einzigartigen System der Reihe: Geht ihr selbst zu Boden, seid ihr nicht sofort tot. Stattdessen habt ihr noch für kurze Zeit die Möglichkeit, euch selbst wiederzubeleben. Wie? Indem ihr einen Feind tötet. Das geht natürlich am schnellsten und einfachsten, wenn besagter Gegner ohnehin eher schwächlich oder stark angeschlagen ist. Geht sein Leben zuneige, erhaltet ihr sofort eine zweite Chance – absolut fair.

#7 Schnellreise ist gar kein Problem – und kostenlos

Die Welt von Borderlands 4 ist recht umfangreich und selbst mit den mittlerweile jederzeit rufbaren Fahrzeugen kann es schon mal dauern, von der einen in die andere Ecke zu kommen. Zum Glück könnt ihr auf Kairos jederzeit schnellreisen – und zwar von nahezu überall aus. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr schon die entsprechende Station aktiviert habt.

Das passiert in der Regel automatisch, wenn ihr den jeweiligen Ort zum ersten Mal betretet. Ausnahme bilden die Silos, die ihr erst freischalten müsst, in dem ihr sie von Gegnern befreit und die Anlage wieder auf Hochglanz bringt. Vor horrenden Kosten bei der Schnellreise müsst ihr euch nicht fürchten: Sie ist völlig kostenfrei. Ticket-Kontrollen gibt es ebenso wenig.

#8 Nutzt den Elementarschaden richtig

In der Borderlands-Welt gibt es nicht nur blaue Böhnchen, sondern die Waffen beherrschen mitunter die ganze Welt der Elemente. Insgesamt gibt es fünf davon: Brand, Schock, Korrosion, Kryo und Strahlung. Im Kampf ist es, zumindest auf dem normalen und dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wichtig, das im Hinterkopf zu behalten.

Denn manches Element bietet besondere Vorteile im Kampf:

Gegner haben eine rote Gesundheitsanzeige: Brand ist besonders effektiv, um die Lebensenergie zu verringern.

Brand ist besonders effektiv, um die Lebensenergie zu verringern. Bei blauer Gesundheitsanzeige: Schock zerstört Schilde in Nullkommanichts.

Schock zerstört Schilde in Nullkommanichts. Bei gelber Gesundheitsanzeige: Korrosion greift Panzerung direkt an und macht sie schnell nutzlos.

Darüber hinaus könnt ihr mit Kryo Feinde verlangsamen, teilweise sogar gänzlich einfrieren. Während Strahlung eine Art Giftschaden auslöst, der sogar sich auf in der Nähe befindliche Gegner auswirken kann. Beachtet darüber hinaus, dass auch manche Feinde schon einen Elementartyp in sich tragen können. Beschießt ihr ihn dann damit, kommt es vor, dass er sich dadurch heilt – ungünstig.

#9 Achtet auf eure Umgebung

Apropos Schießen: Die Gefechte in Borderlands 4 können manchmal ganz schön chaotisch enden. Viele Feinde, viele Explosionen, jede Menge Action. Umso wichtiger ist, dass ihr stets einen kühlen Kopf bewahrt und eure Umgebung wahrnehmt. Wo sind welche Feinde? Gibt es Scharfschützen? Nahkämpfer?

Es lohnt sich darüber hinaus, die Kampfarena mit den Augen zu scannen, da ihr dank Greifhaken, Doppelsprung und Gleiter neue Möglichkeiten habt, um euch fortzubewegen. So könnt ihr auf gewisse Türme direkt klettern oder bestimmte Gascontainern euren Feinden um die Ohren schmettern.

Und selbst außerhalb von Kämpfen lohnt es sich, ab und an genau sich umzuschauen und hinzuhören. Eventuell lässt sich dadurch der eine oder andere Sammelgegenstand oder ein Geheimnis aufdecken …

Das war es jetzt erst einmal mit unseren Tipps. Nun solltet ihr gut genug vorbereitet sein, um euch in die Auseinandersetzung mit dem Zeitwächter zu stürzen. Wenn ihr aber noch nicht wisst, welche Klasse ihr in Borderlands 4 spielen wollt, helfen wir euch in einem separaten Artikel weiter.