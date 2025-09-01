Borderlands 4: Noch vor Release gibt es etwas geschenkt – Fans sollten das nicht verpassen

Borderlands 4 ist noch nicht einmal erschienen, da springt Gearbox bereits in die Spendierhosen. Falls ihr den kommenden Loot-Shooter ohnehin schon auf die Wunschliste gepackt habt, solltet ihr auch die jetzige Gratis-Aktion nicht verpassen.

Zugegeben: Extrem beeilen müsst ihr euch nicht, denn schließlich erscheint das nächste Borderlands-Abenteuer erst in wenigen Wochen. Und bis dahin könnt ihr mit dem Geschenk noch gar nicht so viel anfangen, aber wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm, weshalb ihr euch schon jetzt gedanklich auf eines der meist erwarteten Spiele des Jahres vorbereiten könnt – mit einem kleinen Geschenk.

Borderlands 4: Diesen Skin verschenkt Gearbox jetzt an euch

Das könnt ihr euch übrigens auch dann sichern, falls ihr euch aufgrund des möglicherweise hohen Preises von Borderlands 4 schlussendlich gegen einen Kauf entscheidet. Wobei echte Fans ja schon einen Weg finden, die Summe aufzubringen, wie Gearbox-Chef Randy Pitchford vor kurzem klargestellt hat. Für die kleine Gratis-Aufmerksamkeit müsst ihr immerhin nicht in die Tasche greifen.

Um welches Geschenk geht es? Interessierte können sich den Waffen-Skin „Hazard Pay“ und ein paar goldene Schlüssel für lau sichern. Letztere haben sogar schon jetzt einen praktischen Nutzen, da ihr sie auch in Borderlands 3 oder einem anderen Serienteil verwenden könnt. Das Design für den Schießkolben könnt ihr hingegen ausschließlich in der Fortsetzung bestaunen.

So bekommt ihr den Skin: Im Grunde müsst ihr euch lediglich für den Newsletter von Gearbox anmelden. Dafür braucht ihr aber wiederum ein SHIFT-Konto, welches ihr eventuell schon habt, falls ihr einen der Vorgänger gezockt habt. Folgt am besten der Anleitung, um den Gratis-Skin freizuschalten:

Besucht die SHIFT-Seite von Gearbox und registriert oder meldet euch mit eurem bestehenden Konto an

am Ende der Seite setzt ihr einen Haken bei „Ich möchte Neuigkeiten und Werbemitteilungen von 2K und seinen Partnern erhalten“ und bei „Ich möchte (weiterhin) den Gearbox-Newsletter abonnieren.“

solltet ihr ein neues SHIFT-Konto angelegt haben, verknüpft ihr anschließend noch eure präferierten Spiele-Plattformen, wie zum Steam, PSN oder Xbox

nun seid ihr berechtigt, den Gratis-Skin in Zukunft zu erhalten

Bis wann gilt die Aktion?

Falls ihr die Schritte noch nicht gehen wollt, müsst ihr übrigens keine Angst haben, den Skin zu verpassen. Laut 2K Games und Gearbox ist das Angebot bis zum 31. Dezember 2030 gültig – nein, wir haben uns da nicht verschrieben. So steht es tatsächlich auf der entsprechenden Seite.

Das heißt, selbst wenn ihr Borderlands 4 erst deutlich nach dem 12. September 2024, dem Releasetermin des Loot-Shooters, erwerbt, könnt ihr noch immer den Skin abgreifen. Derweil findet ihr hier alle Infos zum mittlerweile fünften Hauptserienteil.

Quelle: Gearbox-Webseite, SHIFT