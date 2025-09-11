Borderlands 4: Welcher Kammer-Jäger ist der Beste? Alle spielbaren Charaktere vorgestellt

Nach ziemlich genau sechs Jahren Wartezeit ist Borderlands 4 endlich da – stellt euch direkt zu Beginn vor eine wichtige Frage: Welchen Kammerjäger, auf Englisch Vault Hunter, wollt ihr eigentlich spielen?

Insgesamt stehen vier Charaktere zur Auswahl, die sehr unterschiedliche Spielstile abdecken. Klar, mit jedem wird geschossen und gelootet, aber ihre Fähigkeiten sorgen für Abwechslung. Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, stellen wir euch die einzelnen Klassen vor und verraten, für wen sie sich am besten eignen.

Borderlands 4: Das sind die vier Kammerjäger

Bevor wir in die Details gehen, geht es erst einmal darum, wer überhaupt die vier neuen Kammerjäger sind. Auch in Borderlands 4 ist es eine wilde Truppe, die aus zwei männlichen und zwei weiblichen Vertreter*innen besteht. Die Wahl, welchen Charakter ihr wählt, trefft ihr schon direkt nach dem Intro.

Wichtig zu wissen: Ihr könnt euren Kammerjäger anschließend nicht mehr ändern. Wenn ihr unzufrieden seid, müsst ihr zwangsläufig einen neuen Speicherstand starten. Praktisch ist jedoch, dass ihr nach Abschluss der Kampagne, mit einer neuen Klasse direkt auf Level 30 starten könnt – zum Experimentieren wird also eingeladen.

Lesetipp: Hier geht’s zum Test von Borderlands 4

Nun aber erst einmal die vier Kammerjäger von Borderlands 4 in der Übersicht:

Rafa – Der Exo-Soldat

– Der Exo-Soldat Vex – Die Sirene

– Die Sirene Harlowe – Die Gravitar

– Die Gravitar Amon – Der Ritter der Schmiede

Nach Release soll es noch mindestens zwei weitere Vault Hunter geben, die ausschließlich per kostenpflichtigem DLC erhältlich sind. Um welche es sich handelt und wann diese erscheinen, ist allerdings noch unklar.

Rafa, der Exo-Soldat

Vom Namen her ist Rafa der klassische Shooter-Guy: Dicke Wummen entsprechen seiner Expertise, nachdem ihn das Unternehmen Tediore gehörig hinters Licht geführt hat. Statt eines normalen Kampfeinsatzes wurde er mit einem mächtigen Exo-Anzug ausgestattet und sollte auf ewig der Firma dienen – kurz darauf desertierte er.

So viel zu seiner Hintergrundgeschichte, aber was kann Rafa wirklich? Wie alle Kammerjäger verfügt er über drei Action-Skills:

Apophis-Lanze: Eine mächtige Arm-Kanone, die starke Schock-Sprengsätze verschießt.

Eine mächtige Arm-Kanone, die starke Schock-Sprengsätze verschießt. Friedensbrecher-Kanonen: Aktiviert die Geschütztürme an Rafas Schultern, die automatisch auf alles feuern, was sich nur ansatzweise feindlich bewegt.

Aktiviert die Geschütztürme an Rafas Schultern, die automatisch auf alles feuern, was sich nur ansatzweise feindlich bewegt. Lichtbogenklingen: Rafa taucht seine Waffen gegen zwei Schwerter aus, mit denen er im Nahkampf nur so durch die Feinde schlitzt.

Beweisvideo von Rafas Fähigkeiten:

Für welche Spieler*in eignet sich Rafa? Wenn ihr einfach nur schießen wollt, gerne einen Action-Skill habt, bei dem ihr euer Gehirn abschaltet, dann ist Rafa nahezu perfekt. Oder ihr liebt es, in einem Borderlands-Spiel in den Nahkampf zu gehen. Beide Fälle deckt der Exo-Soldat auf jeden Fall ab. Fans von Zer0 aus Borderlands 2 dürften mit ihm auf ihre Kosten kommen.

Vex, die Sirene

Ein Goth-Look, pessimistische Grundeinstellung und ein starker Hang zu Sarkasmus und Zynismus, geprägt durch eine schwierige Vergangenheit: Vex ist auf den ersten Blick richtig edgy. Doch die junge Frau hat schon einiges erlebt, setzt sich dennoch für das Gute ein (was in der Borderlands-Welt natürlich relativ zu betrachten ist) und ist dank Sirenenkräfte ganz schön mächtig.

Auch Vex verfügt über drei Action-Skills, die sich als eine Mischung aus Nekromantie und Katzenbesitzerin beschreiben lassen:

Todesbote: Beschwört drei verschiedene Klon-Gefährten, die entweder im Nahkampf Feinde provozieren oder aus der Distanz draufhalten.

Beschwört drei verschiedene Klon-Gefährten, die entweder im Nahkampf Feinde provozieren oder aus der Distanz draufhalten. Inkarnation: Vex startet mit einer mächtigen Phasenexplosion und stellt automatisch ihre Gesundheit wieder her. Anschließend kann sie noch mächtige Energieschläge verteilen.

Vex startet mit einer mächtigen Phasenexplosion und stellt automatisch ihre Gesundheit wieder her. Anschließend kann sie noch mächtige Energieschläge verteilen. Phasenphertraut: Die Sirene erhält Hilfe durch ihren Katzenbegleiter Rabatzi. Bei Aktivierung teleportiert sich die Fellnase direkt in die Gegner und verursacht Schaden.

Mehr zu Vexs Fähigkeiten sehr ihr im Trailer:

Für welche Spieler*in eignet sich Vex? Wenn euch Nekromantie reizt oder ihr FL4K in Borderlands 3 gerne gespielt habt, dann ist Vex eine exzellente Wahl. Alternativ bevorzugt ihr sie, falls ihr in Videospielen gerne Blutungsschaden verursacht oder mit einer Reihe von Elementarfähigkeiten hantieren wollt.

Harlowe, die Gravitar

Eine hohe Intelligenz gepaart mit dem Drang, stets neues zu erfinden: Harlowe ist eine ehemalige Kampfwissenschaftlerin von Maliwan und hat dort schon einiges über den Bau von Waffentechnologie erfahren. Mittlerweile zieht sie ihr eigenes Ding durch und verfügt über viele kreative Unikate.

Wie ihre Mitstreiter*innen gibt es auch bei Harlowe drei verschiedene Action-Skills:

Chroma-Beschleuniger: Eine große Energiekugel, die Feinde durchdringt und Kryo-Schaden verursacht. Kann per Knopfdruck zum Platzen gebracht werden, wodurch sehr viel Strahlung freigesetzt wird.

Eine große Energiekugel, die Feinde durchdringt und Kryo-Schaden verursacht. Kann per Knopfdruck zum Platzen gebracht werden, wodurch sehr viel Strahlung freigesetzt wird. Nullpunkt: Ihr könnt einen Feind in eine Statis-Blase versetzen und per erneuten Knopfdruck auf den Boden aufschlagen lassen.

Ihr könnt einen Feind in eine Statis-Blase versetzen und per erneuten Knopfdruck auf den Boden aufschlagen lassen. Fluxgenerator: Harlow wirft besagte Hardware auf den Boden, um Feinde in der Nähe mit Kryo-Schaden zu belegen. Verbündete erhalten wiederum Überschild.

Hier seht ihr ihre Fähigkeiten im Video:

Für welche Spieler*in eignet sich Harlowe? Wenn ihr immer noch Maya aus Borderlands 2 hinterhertrauert, dann findet ihr in Harloww zumindest mit der Nullpunkt-Fähigkeit einen soliden Ersatz. Oder ihr mögt es einfach einen Charakter mit verschiedenen Gadgets zu spielen, die sich in erster Linie auf Crowd Control beziehen.

Amon, der Ritter der Schmiede

Einst war Amon Teil einer Sekte, die die berühmten Kammermonster verehrte. Dann öffnete sich eine solche Vault und das Monster tötete alle bis auf den wuchtigen Ritter. Sein neues Ziel im Leben? So viele der Viecher töten, um sich und seine ehemalige Familie zu rächen.

Wie sollte übrigens anders sein, Amon kommt ebenso auf drei verschiedene Action-Skills:

Anstürmer: Amon lädt seine Schmiedefaust auf, wodurch er schneller sein Schild regeneriert, Feuerschaden austeilt und zusätzlich per weiteren Knopfdruck Feinde den Namen gerecht anstürmen kann.

Amon lädt seine Schmiedefaust auf, wodurch er schneller sein Schild regeneriert, Feuerschaden austeilt und zusätzlich per weiteren Knopfdruck Feinde den Namen gerecht anstürmen kann. Geissel: Ein riesiges Schild taucht vor euch auf, welches dauerhaft Schaden abwehrt, solange die Vergeltungsanzeige nicht auf Anschlag ist. Per Knopfdruck könnt ihr eine Schmiedewelle raushauen, die Feinde mit dem Kryo-Element trifft.

Ein riesiges Schild taucht vor euch auf, welches dauerhaft Schaden abwehrt, solange die Vergeltungsanzeige nicht auf Anschlag ist. Per Knopfdruck könnt ihr eine Schmiedewelle raushauen, die Feinde mit dem Kryo-Element trifft. Schmelztiegel: Als Schmied verfügt Amon über zwei dicke Äxte, die er mit dieser Fähigkeit auf Gegner wirft. Eine verursacht Kryo-Schaden, die andere Brand.

Seine Fähigkeiten könnt ihr euch hier im Video einmal ansehen:

Für welche Spieler*in eignet sich Amon? Sofern Brick euer liebster Charakter in Borderlands bisher war, dann gibt es für euch keinen Weg um Amon herum. Er ist auch ein Haudrauf-Charakter, der gerne aggressiv an vorderster Front steht. Zudem ist er der perfekte Kammerjäger für alle, die gerne Tank in einer Koop-Runde spielen.

So, nun wisst ihr ungefähr, was euch bei jedem einzelnen Kammerjäger erwartet. Falls ihr noch immer unsicher seid, solltet ihr sie einmal kurz ausprobieren – schließlich geht nichts über die praktische Erfahrung. An anderer Stelle verraten wir euch derweil, wie viel Spielzeit in Borderlands 4 steckt.

