Donkey Kong Bananza: Diese 5 Fähigkeiten sind besonders mächtig – schaltet sie so schnell wie möglich frei

Fertigkeiten finden sich vor allem in Rollenspielen und sind bei Nintendo, abseits der Mario + Luigi-Reihe, deshalb eher eine Seltenheit. Umso verwunderlicher, dass Donkey Kong Bananza als 3D-Plattformer welche hat.

Denn ja, in dem neuesten Abenteuer des abgedrehten Affen könnt ihr tatsächlich Fertigkeitspunkte freischalten und einen dazugehörigen Talentbaum hochklettern. Doch nicht alle Fähigkeiten sind gleichermaßen nützlich: Wir verraten euch deshalb, welche fünf euer Spielerlebnis besonders aufwerten, damit ihr sie möglichst früh nutzen könnt.

Donkey Kong Bananza: Wie schalte ich Fertigkeitspunkte frei?

Nun ist Donkey Kong Bananza kein Rollenspiel, also schaltet ihr Fertigkeitspunkte also auch nicht frei, indem ihr Gegner besiegt und Erfahrung sammelt. Stattdessen müsst ihr Banandium-Edelsteine finden: Jeweils fünf der Juwelen geben euch einen Punkt, den ihr dann in euren Talentbaum investieren könnt. Viele der Fähigkeiten kosten allerdings mehrere, sodass ihr euch lieber ans Sparen gewöhnen solltet.

Lesetipp: So lange braucht ihr für DK Bananza

Zum Glück erhaltet ihr später für besiegte Bosse oder besonders schwere Aufgaben auch mal drei oder fünf Bananen auf einmal, was den Prozess ein wenig beschleunigt. Und wenn ihr zu ungeduldig seid, jeden Winkel abzusuchen oder gerade mal fix einen Fertigkeitspunkt braucht, könnt ihr euch bei ausgewählten Händlern für Bananenchips auch Banandium-Edelsteine kaufen – genau wie in Super Mario Odyssey.

#1: Besseres Sonar

Die beste Fähigkeit gleich als erstes: Wenn ihr darauf erpicht seid, möglichst viele Fossilien und Banandium-Edelsteine zu finden, dann kommt ihr um das bessere Sonar in Donkey Kong Bananza nicht herum. So wird nämlich die Reichweite eures Klatsch-Radars erweitert, und zwar auf der maximalen Stufe bis zu 160 Prozent. Damit könnt ihr deutlich größere Abschnitte scannen, um leichter euch noch fehlende Sammelgegenstände zu entdecken.

Hier seht ihr die Fertigkeit im Menü:

Der verbesserte Sonar ist euer Schlüssel auf dem Weg zu allen Sammelgegenständen. Credit: Nintendo / 4P Screenshot

Das Sonar ist ganz grundsätzlich extrem praktisch, damit euch in Donkey Kong Bananza zusammen mit den Karten, die genaue Fundorte von Fossilien und Banandium verraten, nichts entgeht. Seid ihr darauf bedacht, möglichst von Anfang an alles zu finden, um später nicht zu viel aufräumen zu müssen, kann euch das verbesserte Sonar dabei unter die Arme greifen – ihr solltet es daher möglichst schnell freischalten.

Weiter geht’s auf der nächsten Seite!