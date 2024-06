Guide zum Elden Ring-DLC: Fundorte aller Sarkophage zum Duplizieren der Boss-Erinnerungen

Wenn ihr im Elden Ring-DLC bereits die ersten Bosse gelegt habt, hortet ihr sicher schon die wertvollen Erinnerungen im Inventar, aus denen ihr bei Fingerleserin Enia in der Tafelrundfeste neue Waffen oder coole Zauber machen könnt.

Wie immer herrscht die Qual der Wahl: Ihr habt schließlich nur eine Boss-Erinnerung, aber zwei Optionen, was ihr damit anstellen wollt. Im Hauptspiel konntet ihr diese bei einem der wandernden Mausoleen einfach duplizieren, im DLC funktioniert dies nun an den Sarkophagen. Wir verraten euch, wo ihr alle Steinsärge im Reich der Schatten findet.

Elden Ring: Lassen sich DLC-Erinnerungen auch im Hauptspiel duplizieren?

Drei der erwähnten Sarkophage gibt es im Elden Ring-DLC, ihr könnt also drei der insgesamt zehn Boss-Erinnerungen duplizieren und so in nur einem Durchgang beide Waffen beziehungsweise Zauber, Kriegsaschen oder Talismane erhalten – je nachdem, was Fingerleserin Enia euch im Austausch anbietet. Zumindest teilweise lassen sich die Boss-Erinnerungen aus Shadow of the Erdtree aber auch bei den wandernden Mausoleen im Hauptspiel duplizieren.

Das Mausoleum am Ort der Gnade „Mausoleumsgelände“ in Liurnia beispielsweise erlaubt das Kopieren von acht Boss-Erinnerungen – nur zwei sind hier von dem Vorgang ausgeschlossen, nämlich die von Messmer und dem finalen Boss des DLCs. Am Mausoleum direkt neben Schloss Sol auf dem Berggipfel der Riesen könnt ihr allerdings auch diese beiden Erinnerungen duplizieren, sodass ihr nicht nur auf die drei Sarkophage im DLC angewiesen seid.

Sarkophag bei den Fingerruinen von Miyr

Alle der Steinsärge im Elden Ring-DLC befinden sich in der Nähe von Fingerruinen und am einfachsten zu erreichen sind wohl die mit dem Namen Miyr, die direkt bei der Kathedrale von Manus Metyr liegen. Teleportiert euch direkt zum gleichnamigen Ort der Gnade, falls ihr dort schon wart und lauft dann einfach zu der Stelle, an der sich unser Charakter im folgenden Screenshot auf der Karte befindet, schon steht ihr direkt vor dem Sarkophag.

Den ersten Sarkophag findet ihr direkt südlich von der Kathedrale von Manus Metyr. Vorsicht vor den vielen Marionetten-Soldaten! Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment

Habt ihr die Kathedrale hingegen noch nicht besucht, folgt am besten unserer Anleitung, wie ihr von den Ruinen von Moorth aus ins Bonny-Dorf gelangt, die ihr im Artikel zum Erreichen des Schaman-Dorfes im Elden Ring-DLC findet. Von dort aus müsst ihr nur noch dem Pfad folgen, über die beiden Hängebrücken reiten und dann an Rabbaths Turm links um die Kurve, bis ihr das Kirchengebäude schon von weitem erspähen könnt.

Sarkophag bei den Fingerruinen von Rhia

Nummer zwei könnt ihr bei den Fingerruinen von Rhia finden, unweit vom gleichnamigen Ort der Gnade, indem ihr einfach geradeaus reitet und den links liegenden Weg nach unten ignoriert. Schaut am besten auf dem folgenden Screenshot, an welchem Punkt genau sich der Sarkophag befindet, indem ihr die Platzierung unseres Charakters auf der Karte als Referenz nutzt. Habt ihr euren Weg noch nicht zu den Fingerruinen von Rhia tief im Süden des Schattenreiches gefunden, hier noch eine kurze Erklärung.

Für den zweiten Sarkophag müsst ihr tief in den Süden reisen und einen Umweg über das gut versteckte und sehr sehenswerte Himmelblaue Ufer machen. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment

Als Erstes müsst ihr das Himmelblaue Ufer erreichen. Beginnt dafür bei dem Ort der Gnade „Vorderseite des Schlosses“ und reitet gen Südosten, bis ihr zu dem Giftsumpf kommt. Haltet euch an der linken Klippenwand, bis ihr zu einem kleinen Teich mit einer großen Giftblume kommt. Links in der Ecke könnt ihr durch ein Loch in eine Höhle laufen, deren natürlichem Verlauf ihr folgt, bis ihr zu dem Ort der Gnade „Höhle an der Ellac“ kommt. Reitet weiter geradeaus und springt auf dem Rücken von Sturmwind von Stein zu Stein, bis ihr zu einigen Vogelstatuen (und lebenden Grabvögeln) kommt.

Folgt dem Weg, springt erneut ein paar Felsvorsprünge hinunter, dann gelangt ihr zum Ort der Gnade „Unterlauf der Ellac“, von wo aus ihr rechts vom Wasserfall langsam, aber sicher die Felsen nach unten klettert. Reitet dort, wo ihr die Gebietskarte an dem Obelisken findet, nach links und immer geradeaus, bis ihr zu einem Sandstrand kommt. Nun geht es weiter ostwärts in Richtung der Fingerruinen auf eurer Karte und links den gigantischen Steinsarg hoch, sobald ihr das Ende des Strands erreicht habt. Seid ihr ganz oben angekommen, könnt ihr bereits den Ort der Gnade „Fingerruinen von Rhia“ sehen.

Sarkophag bei den Fingerruinen von Dheo

Den letzten Sarkophag im Elden Ring-DLC findet ihr ganz im Norden bei den Fingerruinen von Dheo. Teleportiert euch zum Ort der Gnade „Fingersteinhügel“ und lauft dann zu dem Punkt auf der Karte, wo unser Charakter im folgenden Screenshot steht, dann erreicht ihr den Steinsarg. Um diesen Ort der Gnade, beziehungsweise das Gebiet rund um das Hinterland und das Schaman-Dorf überhaupt zu erreichen, müsst ihr aber erstmal ein paar Dinge erledigen.

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr… nicht, wenn das Licht angeht, sondern auf unserer Karte. Hier befindet sich der dritte und letzte Sarkophag im Elden Ring-DLC. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment

In unserem Elden Ring-DLC Guide zur nördlichen Blumenwiese verraten wir euch, wie genau ihr dorthin gelangt. Kleiner Spoiler: Ihr benötigt eine Geste und müsst diese an einem gewissen Ort einsetzen. Habt ihr dies hinter euch gebracht, steht ihr vor dem finalen Sarkophag und könnt eine dritte Boss-Erinnerung aus dem DLC duplizieren, bevor ihr für weitere ins Hauptspiel müsst. An anderer Stelle verraten wir euch derweil, wo ihr alle Endgegner in Elden Ring: Shadow of the Erdtree findet.

