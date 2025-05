Elden Ring: Nightreign – So einfach schließt ihr alle Echos des Wächters ab

Neben der Rahmenhandlung, die narrativen Kontext für die frische Spielstruktur von Elden Ring: Nightreign bietet, könnt ihr für jede der acht Klassen auch eine einzelne kurze Geschichte erleben.

Die sind eingeteilt in sogenannte Echos, bei denen ihr kleine Aufgaben erfüllen müsst, um die jeweilige Story voranzutreiben und mächtige Belohnungen zu kassieren. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um alle Echos vom Wächter zu absolvieren – und welche Gegenleistung euch Nightreign bietet.

Elden Ring: Nightreign – Das erste Echo des Wächters abschließen

Schlüssel für alle Echos des Wächters ist natürlich das Tagebuch, das ihr in Elden Ring: Nightreign in der Tafelrundfeste findet. In Kapitel 4 findet ihr dort die erste Aufgabe für den gefiederten Ritter. Redet anschließend mit dem Räuber und danach mit dem eisernen Handlanger, bis dieser euch die Aufgabe gibt, zwei alte Bücher zu besorgen, um mehr über euren Fluch zu erfahren.

Lesetipp: 5 Dinge, die ihr vor dem Spielen von Nightreign unbedingt wissen müsst

Startet dann eine Expedition: Auf der Karte werdet ihr eine rot-orangene Markierung sehen, an deren Stelle ein Golem liegt. Besiegt ihn und ihr erhaltet im Gegenzug den Gegenstand Steinpfahl, der ein Schloss öffnen soll.

Der Golem ist besiegt, der Steinpfahl übergeben: Als Belohnung bekommt ihr ein schickes Buch angedreht, das gleichzeitig als Relikt dient. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Zurück in der Tafelrunde sprecht ihr erneut mit dem eisernen Handlanger und übergebt ihm den Steinpfahl, mit dem er das Siegel des Buches brechen will. Als Belohnung bekommt ihr den Gegenstand „Zweiter Band: Annalen über verfluchte Waffen“ und könnt das Echo anschließend abschließen, indem ihr es durch das Portal wieder verlasst. Der Steinpfahl ist danach auch als rotes Relikt verfügbar.

Das zweite Echo des Wächters abschließen

Das zweite Echo des Wächters findet sich nach Abschluss des vorherigen in Kapitel 6 des Tagebuchs. Begebt euch nun zu der Markierung in der Tafelrundfeste, um dort mit dem Geisterhändler zu interagieren; er überreicht euch den unheimlichen Talisman. Sobald ihr mit dem ominösen Gegenstand im Inventar ein paar Schritte lauft, werdet ihr ohnmächtig und erwacht anschließend in einem Krankenbett in der Feste.

Ein unheimlicher Talisman, das klingt natürlich vielversprechend. Das Unheil folgt auch gleich auf dem Fuße. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Die Einsiedlerin verrät euch, dass euch der Talisman in Verbindung mit eurem Fluch zum Kollaps gebracht hat. Geht nun zu dem Händler zurück und entscheidet euch, ob ihr ihn auslöschen oder in Ruhe lassen wollt. Nicht, dass ihr eine Wahl hättet, schließlich könnt ihr die Gefahr für den Schwarm nicht ignorieren, wie der Wächter sagt. Also bereitet ihr dem klagenden Händler offscreen sein Ende und erhaltet im Gegenzug sein Geschäftsbuch sowie nach Beenden des Echos den Kelch des Wächters für neue Reliktriten.

Das dritte Echo des Wächters abschließen

In Kapitel 7 des Tagebuchs findet ihr dann das dritte Echo des Wächters. Aktiviert es und begebt euch zu der Markierung in der Tafelrundfeste, wo ihr mit dem eisernen Handlanger redet. Anschließend startet ihr eine Expedition. Auf der Karte seht ihr abermals eine orange-rote Markierung, wo ihr eine verhüllte Gestaltet findet.

Die orange-rote Markierung ist auf der Karte gut zu erkennen. Was euch dort erwartet, wisst ihr vorher aber nicht – außer, ihr lest gründlich diesen Guide. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Begebt euch zu ihr und wählt die Antwortmöglichkeit „Ich will das Buch“, wobei ihr 10.000 Runen dafür zahlen müsst und dann den dritten Band der Annalen über verfluchte Waffen bekommt. Beendet nun den Durchgang (oder lasst euch töten). Zurück in der Tafelrundfeste lauft ihr erneut zum eisernen Handlanger und startet ein Gespräch, danach könnt ihr das Echo beenden.

Elden Ring: Nightreign – Das letzte Echo des Wächters abschließen

Das letzte Echo findet sich in Kapitel 9 vom Wächter-Tagebuch. Geht zu der markierten Stelle in der Tafelrundfeste, wo ihr an einem Bücherregel die Option zum Lesen bekommt. Danach müsst ihr abermals zur markierten Stelle, wo ihr die Einsiedlerin findet. Fragt sie, ob sie hinter dem Fluch steckt; nach ihrem Zugeständnis erhaltet ihr die Hexenbrosche. Redet erneut mit der Einsiedlerin, dann bekommt ihr die Option, sie für ihre Tat zu bestrafen oder ihr zu verzeihen. Nun könnt ihr das Echo abschließen.

Oh nein, ist die Gefährtin etwa in Wirklichkeit die Täterin? Am Ende der Quest gibt es noch ein bisschen Drama. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt alle Echos des Wächters absolviert und bekommt als Belohnung das gleichnamige Kostüm, bei dem ihr nun einen Helm tragt, sowie die Hexenbrosche, ein starkes rotes Relikt für den Wächter, dass eure ultimative Kunst so verstärkt, dass sie Verbündete heilt und Schaden reflektiert – ein echter Gamechanger für eure kommenden Runden in Elden Ring: Nightreign.