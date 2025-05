Elden Ring: Nightreign – So schaltet ihr die genialen Dark Souls-Kostüme frei

Fashion-Souls wird in Elden Ring: Nightreign auf den ersten Blick nicht gerade großgeschrieben: Während ihr mit Zeitdruck durch Limveld rast, findet ihr ausschließlich Waffen, keine Helme, Kettenhemden oder Beinstulpen.

Zumindest zu Beginn seid ihr also an die Designs der acht verschiedenen Klassen gebunden und könnt Wylder, Wächter und die anderen Nachtwandler nicht anpassen. Später ändert sich das und dann kommen sogar Kostüme dazu, mit denen ihr ausseht wie legendäre Charaktere aus der Dark Souls-Trilogie. Wir verraten euch, wie ihr die stylischen Outfits freischalten könnt.

Elden Ring: Nightreign – So bekommt ihr die Outfits von Artorias, Solaire und Co.

Sobald ihr in Elden Ring: Nightreign zwei Nachtfürsten besiegt habt, bekommt ihr in der Tafelrundfeste Zugriff auf den Spiegel, an dem ihr euch neu einkleiden könnt. Zwei Kostüme pro Klasse stehen euch zu diesem Zeitpunkt des Spiels zur Verfügung: Der eine ist ein reiner Farbwechsel und kostet euch „nur“ 14.000 Trübe. Der andere ist eine drastischere Änderung, fällt mit 35.000 Trüben aber auch ziemlich teuer aus.

Die Dark Souls-Skins könnt ihr euch natürlich anschauen, bevor ihr eure hart erkämpften Trübe dafür ausgeben müsst. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Das sind aber noch nicht alle Outfits: Wenn ihr die Trailer zum Spiel verfolgt habt, wisst ihr bereits, dass ihr euch auch in die Gewänder von ikonischen Dark Souls-Charakteren wie dem Zwiebelritter Siegmeyer, dem dornigen Kirk oder der Feuerhüterin hüllen könnt – das hat vor allem langjährige Fans sehr begeistert. Es gibt da nur ein kleines Problem: Um Zugriff auf diese Skins zu erhalten, müsst ihr erst einmal das Spiel beenden und die Credits schauen.

Lesetipp: Darum kommen in Nightreign Souls-Bosse zurück

Besiegt also Gladius, um gegen sechs weitere Nachtfürsten antreten zu dürfen. Drei davon müsst ihr abhaken, bevor der letzte Nachtfürst zu einem Duell für euch bereit ist. Schickt auch ihn auf die Matte, dann könnt ihr die Dark Souls-Skins für die Ingame-Währung Trübe erwerben. Jede Klasse besitzt zwei, die jeweils 7.500 Trübe kosten: Ihr benötigt also 120.000 um alle 16 zu kaufen. Gar nicht so wenig, aber für den Anfang reicht es ja auch, wenn ihr die Kostüme für eure meistgespielten Charaktere kauft.

Welche Dark Souls-Kostüme gibt es in Elden Ring: Nightreign?

Falls ihr unsicher seid, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt und ihr dies vielleicht davon abhängig macht, welche Dark Souls-Charaktere überhaupt als Outfits in Elden Ring: Nightreign verfügbar sind, haben wir hier noch eine vollständige Liste für euch. Dort verraten wir euch, auf welchen Figuren die Skins basieren und mit welcher Klasse ihr sie anziehen könnt:

Wylder:

Abgrundschreiter (Artorias aus Dark Souls)

Löwenritter (Faaram aus Dark Souls 2)

Wächter:

Sonnenritter (Solaire aus Dark Souls)

Wanderer (Alva aus Dark Souls 2)

Eisenauge:

Ringfinger (Leonhard aus Dark Souls 3)

Heuerling (Drang-Rüstung aus Dark Souls 3)

Gräfin:

Schwarzes Leder (Feuerhüterin aus Dark Souls 3)

Gespenst (Geist der Finsternis aus Dark Souls 3)

Räuber:

Steinartig (Havel aus Dark Souls)

Catarina (Siegmeyer von Catarina aus Dark Souls)

Gespenst:

Die Schwester im Gemälde (Schwester Friede aus Dark Souls 3)

Drachenschule (Gewänder des uralten Zauberers aus Dark Souls 3)

Einsiedlerin:

Ketzerische Zauberin (Karla aus Dark Souls 3)

Smaragdschicksal (Smaragd-Botin aus Dark Souls 2)

Exekutor:

Dornen (Kirk aus Dark Souls)

Zobelkirche (Yuria von Londor aus Dark Souls 3)

Ob Elden Ring: Nightreign in Zukunft noch weitere Outfits bekommt, egal ob nun von vorherigen FromSoftware-Titeln inspiriert oder nicht, ist derzeit noch unklar. Da der bereits angekündigte DLC aber neue Klassen enthalten soll, werden zumindest die sicherlich noch ein paar Dark Souls-Kostüme im Gepäck haben. Wollt ihr derweil wissen, wie uns das Multiplayer-Roguelike allgemein gefallen hat, lest gerne unseren Test zu Elden Ring: Nightreign.