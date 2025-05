Elden Ring: Nightreign – Dieses Relikt ist ein absoluter Gamechanger

Wer in Elden Ring: Nightreign langfristig Erfolge feiern möchte, sollte die Relikte auf keinen Fall ignorieren: Nach jedem Run bekommt ihr nämlich Gegenstände mit teilweise saftigen Boni.

Die müsst ihr dann beim Reliktritus in der Tafelrundfeste eurem Charakter zuweisen, um davon in den Durchgängen selbst zu profitieren. Welche stärker und welche schwächer sind, wird recht schnell klar, aber ein besonders starkes Relikt habt ihr vermutlich noch nicht auf dem Schirm – und Wächter-Spieler*innen sollten es unbedingt nutzen.

Elden Ring: Nightreign – Dieses Relikt braucht jeder Wächter

Gemeint ist die Hexenbrosche, in Elden Ring: Nightreign ein blaues Relikt mit drei Effekten. Dabei handelt es sich tatsächlich nicht um einen zufälligen Drop, den ihr nur mit Glück nach einem Durchgang erhaltet. Stattdessen könnt ihr ganz bewusst auf das Relikt hinspielen, indem ihr ein paar Aufgaben erledigt – genauer gesagt, die Echos des Wächters abschließt. Wie genau das geht, verraten wir euch an anderer Stelle, im Vergleich zu den anderen Klassen hält sich der Aufwand aber in Grenzen.

Im Verlauf der Echo-Geschichten vom Wächter erhaltet ihr die magische Brosche von der Einsiedlerin. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Doch was macht die Hexenbrosche so stark? Bei der Beantwortung der Frage hilft ein Blick auf die drei Effekte des Relikts:

Eure Kraft wird um drei Stufen erhöht.

Während eure Fähigkeit triggert, reflektiert ihr nun auch einen Teil des Schadens.

Die ultimative Fähigkeit Flügel der Erlösung heilt nun auch noch Verbündete, die im Radius stehen, anstatt ihnen nur einen Schild zu verleihen, der Schaden abfängt.

Es ist relativ offensichtlich, womit sich das Relikt den Titel „Gamechanger“ verdient, oder? Richtig, es ist die zusätzliche Heilung für Flügel der Erlösung. Die ultimative Fähigkeit ist ohnehin schon grandios, um eure beiden Nachtwandler-Mitstreiter*innen zu unterstützen und sie kurzzeitig immun gegen Schaden zu machen. Doch wenn ihr sie dabei auch noch heilt, werdet ihr zu einem wahren Schutzengel.

Der Retter in der Not

Besonders in Absprache ist dieser Effekt überaus stark: Weist beispielsweise eure Teammitglieder darauf hin, dass ihr jetzt eure Ulti einsetzt, wenn sie nur noch wenig Leben haben, sodass sie sich deshalb den wertvollen Schluck aus der Heilflasche sparen können. Gerade bei den Nachtfürsten kann das Haushalten der Heilungsmöglichkeiten der Schlüssel zum Sieg sein und sollte nicht unterschätzt werden.

Wenn ihr bereits Gefallen am Wächter gefunden habt, gerne den Tank in eurer Gruppe spielt und für das Team noch nützlicher sein wollt, solltet ihr schleunigst die entsprechenden Echos erledigen und euch die Hexenbrosche schnappen. Eine Übersicht zu den Stärken und Schwächen von FromSoftwares neuestem Streich findet ihr in unserem Test zu Elden Ring: Nightreign.