Elden Ring: Nightreign – Ja, ihr könnt den Tutorial-Boss besiegen und dafür winkt diese einzigartige Belohnung

Falls ihr bereits in Elden Ring: Nightreign reingespielt habt, seid ihr sicher bereits mit dem Tutorial durch, das euch die Grundlagen des Multiplayer-Roguelikes an die Hand gibt.

Am Ende des Übungsabschnitts wartet ein Boss als Abschlussprüfung auf euch, der allerdings dazu gedacht ist, euch umzulegen, damit ihr anschließend in der Tafelrundfeste, dem Hub von Nightreign, aufwacht. Dabei handelt es sich um Margit, der bereits in Elden Ring für zahlreiche Tode gesorgt hat. Doch tatsächlich könnt ihr ihn besiegen und werdet dann auch entsprechend entlohnt.

Elden Ring: Nightreign – So könnt ihr den Tutorial-Boss Margit erneut herausfordern

Solltet ihr es im Tutorial von Elden Ring: Nightreign nicht geschafft haben, Margit zu besiegen, bedeutet das zum Glück nicht das Ende der Fahnenstange. Denn ihr könnt das Tutorial tatsächlich auch später im Spiel beliebig oft und ganz einfach erneut absolvieren, um euch eine weitere Chance für den Kampf gegen Margit zu eröffnen und euch die erwähnte Belohnung zu sichern.

Dafür müsst ihr lediglich den Visual Codex in der Tafelrundfeste aufrufen, entweder aus dem Menü heraus, indem ihr euch direkt dahin teleportiert, oder indem ihr dort zu Fuß hinlauft. Im Guide-Abschnitt findet ihr dann den Punkt „Tutorial spielen“, den ihr einfach bestätigt, um erneut in den eigens dafür vorgesehenen Bereich gebracht zu werden und die Übungsstunde von Elden Ring: Nightreign ein weiteres Mal zu absolvieren.

Zwar müsst ihr auch dann, wenn ihr das Tutorial später wiederholt, immer als Wylder auf einem niedrigen Level gegen Margit bestehen, aber Übung macht bekanntlich den Meister. Außerdem könnt ihr in dem Bereich durchaus ein paar Gegner besiegen, um eure Stufe zu steigern, und starke Waffen finden. Nutzt eure Ulti so schnell wie möglich, aber spart euch die zweite, die ihr als Teil des Tutorials erhaltet, auf, um die NPC-Gräfin wiederzubeleben, die euch unterstützt.

Diese einzigartige Belohnung wartet auf euch

Habt ihr dann, egal ob nach dem ersten Anlauf oder einer Handvoll, Margit besiegt, könnt ihr euch in Elden Ring: Nightreign über eine besondere Belohnung freuen. Wie hilfreich die wirklich ist, müsst ihr selbst beurteilen, aber ihr bekommt sie auf jeden Fall nirgendwo sonst im Spiel und könnt mit Stolz sagen, ihr habt sie euch verdient. Es winkt nämlich das Relikt Fell Omen Fetish.

Das könnt ihr beim Reliktritus ausrüsten und profitiert dann von drei Effekten, die jedoch von mittelprächtiger Natur sind. Zum einen verursacht ihr Bonusschaden, wenn ihr eure Waffe wechselt. Zum anderen erhaltet ihr +1 in Vitalität. Ach, und dann wäre da noch der erhöhte Schaden mit Wurfmessern, den ihr allerdings getrost vernachlässigen könnt. Nicht unbedingt die beste Belohnung, aber immerhin gibt es noch eine Trophäe obendrauf, wenn ihr an so etwas interessiert seid.

