Elden Ring: Nightreign – So schaltet ihr ganz einfach alle acht Klassen frei

Elden Ring: Nightreign mag sich Optik und Kampfsystem mit dem nahezu gleichnamigen Rollenspiel von 2022 teilen, das Spielprinzip ist dank Roguelike und Multiplayer-Fokus aber ein völlig anderes.

Entsprechend habt ihr hier auch keinen eigenen Charakter, sondern wählt jedes Mal eine von acht Klassen, wenn ihr euch in einen der rund 45 Minuten dauernden Durchgänge stürzt. Doch nicht alle Klassen sind von Anfang an verfügbar. Wir verraten euch, wie ihr in Windeseile Zugriff auf die restlichen bekommt.

Elden Ring: Nightreign – Alle acht Klassen freischalten

Wie bereits erwähnt, besitzt Elden Ring: Nightreign insgesamt acht Klassen. Sechs von ihnen sind von Anfang an spielbar: Der Wylder, der Räuber, der Wächter, das Eisenauge, die Einsiedlerin und der Exekutor. Um sie freizuschalten, müsst ihr also gar nichts tun, sondern könnt direkt für euren ersten Run entscheiden, welchen der sechs ihr wählt. Doch halt, was ist denn mit den restlichen zwei Klassen? Wer die sind und wie ihr sie bekommt, verraten wir euch im Folgenden.

So schaltet ihr die Gräfin frei

Um in Elden Ring: Nightreign die Gräfin freizuschalten, müsst ihr als Erstes den Gegenstand Alte Taschenuhr in eure Finger bekommen. Den bekommt ihr entweder als Belohnung für den Sieg über den Nachtfürsten Gladius (Tricephalos) oder aber als zufälligen Drop nach einer Runde, wenn ihr ihn noch nicht geschafft habt und versagt. Falls es mit dem Triumph etwas dauert, könnt ihr also immer noch auf euer Glück hoffen.

Die alte Taschenuhr zu bekommen ist kein Klacks, aber auch keine unmenschliche Aufgabe. Gladius ist der leichteste der Nachtfürsten. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Habt ihr die Uhr erhalten, überreicht ihr sie in der Tafelrundfeste einfach der Priesterin. Kleiner Spoiler: In einer Zwischensequenz enthüllt die Dame, dass sich unter ihrer Kutte in Wirklichkeit die Gräfin verbirgt. Nun schließt sich die siebte Klasse eurer Mission an und ihr könnt sie jederzeit für Expeditionen auswählen. Die Gräfin kann Aktionen wiederholen, um Gegner erneut zu schädigen und euer gesamtes Team unsichtbar machen.

So schaltet ihr das Gespenst frei

Habt ihr die Gräfin in Elden Ring: Nightreign freigeschaltet, könnt ihr euch als Nächstes das Gespenst vorknöpfen. Kauft euch dafür beim Gefäßbasar den Gegenstand Besudelter Rahmen. Anschließend wird in der Tafelrundfeste, in der Nähe vom Tagebuch, ein Geist in einer Ecke stehen. Sprecht diesen an, dann werdet ihr in ein kleines Gebiet transportiert. Besiegt dort den Boss „Nachtidol“ und ihr schaltet das Gespenst frei; seine Phantome müsst ihr nicht töten.

So besiegt ihr das Nachtidol

Habt ihr Probleme mit dem Kampf, hier noch ein paar Tipps: Da es keine Rolle spielt, mit welcher Klasse ihr das Nachtidol in seine Schranken weist, könnt ihr ruhig für eine optimale Strategie gehen. Das Eisenauge eignet sich beispielsweise gut, wenn ihr genügend Abstand haltet und die ersten beiden Phantome im Fernkampf ausschaltet, während ihr den geschleuderten Lichtringen vom Nachtidol ausweicht. Danach konzentriert ihr euch dann auf den Boss. Auch der Wylder ist eine gute Option.

Da liegt das Nachtidol im Staub: Wir haben das Eisenauge genommen, um den Boss schön aus der Ferne zu besiegen. Credit: FromSoftware / Bandai Namco Entertainment / 4P Screenshot

Mit seinem Enterhaken könnt ihr sowohl die Phantome als auch das Nachtidol selbst aus der Ferne schädigen, mit seiner ultimativen Fähigkeit verursacht ihr wiederum verheerenden Schaden. Außerdem könnt ihr den Kampf immer wieder probieren, bleibt also geduldig, dann könnt ihr das Gespenst bald selbst spielen. Braucht ihr noch allgemeine Tipps für Elden Ring: Nightreign, helfen wir euch an anderer Stelle aus.