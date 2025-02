Hogwarts Legacy: 8 Mods, die ihr nach dem großen Update ausprobieren müsst

Lange haben Fans darauf gewartet, aber mittlerweile ist es Realität geworden: Hogwarts Legacy unterstützt nun offiziell Mods am PC. Ein großes Update hat ein entsprechendes System nativ in das Rollenspiel implementiert – nie war es so einfach, neue Inhalte und Verbesserungen an Bord zu holen.

Denn neben einem Creation Kit, welches interessierten Hobby-Entwickler*innen zur Verfügung steht, gibt es auch einen neuen Mod Manager. Mit diesem könnt ihr schon jetzt zahlreiche Modifikationen direkt aus einem Menü heraus installieren und sofort nutzen. Wir haben für euch bereits acht Mods parat, bei denen wir euch ans Herz legen, sie einmal auszuprobieren.

Hogwarts Legacy trifft auf Pokémon: Dekita Battle Pets

Die erste Mod für Hogwarts Legacy, die es sofort mit dem Update in den Mod-Manager geschafft hat, ist Dekita Battle Pets – und sie macht fast genau das, was ihr Name verspricht. Bislang dienen die magischen wie nicht-magischen Tiere entweder als Deko oder gewähren euch Ressourcen, wenn ihr ihnen im Raum der Wünsche ein Zuhause zuordnet.

Lesetipp: Auf das neue Update für Hogwarts Legacy müssen Konsolenspieler*innen verzichten

Mit der Battle Pets-Mod bekommen sie jetzt aber noch einen weiteren Nutzen, der ein klein wenig an die Pokémon-Reihe erinnert. So könnt ihr die magischen Wesen, die ihr bereits gefunden habt, mit Fähigkeiten ausstatten und sie aufleveln. Der Sinn dahinter? Sie sind im Kampf eine Unterstützung… und sehen natürlich auch sehr süß aus.

Zwei Dungeons: Doom und Sam

Falls ihr mittlerweile schon alles in Hogwarts Legacy gefunden und entdeckt habt, gibt es auch richtigen inhaltlichen Nachschub an der Mod-Front. Mit Dungeon of Doom und Sam’s Dungeon erweitert ihr die Spielwelt um zwei Gebiete, in denen sowohl euer kämpferisches Geschick als auch eure grauen Zellen gefordert sind.

Die beiden Dungeons erreicht ihr über einen neuen Eingang, der mal mehr oder weniger gut implementiert ist. Nach einer kurzen Ladezeit erwartet euch dann ein zugegeben provisorisch zusammengebasteltes Level, in dem ihr euch vor allem mit zahlreichen Gegnern auseinandersetzt. Empfehlenswert sind die Dungeons in erster Linie für Spieler*innen, die bereits das Hauptspiel abgeschlossen haben, da es ansonsten in Sachen Schwierigkeitsgrad echt knackig wird.

Sieht unscheinbar aus, ist aber tatsächlich der Eingang zu einem neuen Dungeon von Hogwarts Legacy. Credit: Warner Bros. Games / Avalanche Software / 4P Screenshot

Als Belohnung für die Dungeons winken verschiedene Belohnungen, über die ihr euch freuen dürft.

Load Steamboat Willie’s Livestock

Ein sehr langer Name für eine Mod, die vom Auslaufen der Copyright-Schutzfrist profitiert. Denn seit Anfang 2024 ist der erste Auftritt der berühmten Maus von Walt Disney „gemeinfrei“, was bereits der eine oder andere Horror-Regisseur in Anspruch genommen hat. Im Falle der Mod geht es jedoch nicht um ein Gruselerlebnis.

Stattdessen trefft ihr die in schwarz-weiß gehaltene Maus nach Installation von Load Steamboat Willie’s Livestock in Hogsmeade, wo sie euch mit ein paar Aufträgen füttert. Allzu komplex fallen die nicht aus: Erst einmal geht es darum, nicht-magische Tiere wie Katzen oder Schafe zu fangen. Wohin das führt, verraten wir euch an dieser Stelle nicht.

Nanu, eine Maus mitten in Hogsmeade? Dank einer Mod ist das gar nicht so unrealistisch. Credit: Warner Bros. Games / Avalanche Software / 4P Screenshot

Die Questreihe ist aber ganz nett und gewährt einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten, die zukünftige Mods noch bieten könnten.

Schnelle Pflanzen und Tränke

Wenn es euch gar nicht so zwingend um neue spielerische Inhalte geht, gefallen euch eventuell kleinere Verbesserungen. Auch hier bieten sich bereits einige Mods an, wovon uns aber vor allem zwei ins Auge gefallen sind: Instant Plants und Instant Potion Brewing.

Denn sind wir einmal ehrlich: Das mehrere Minuten lange Warten auf Pflanzen ist keine besonders angenehme Art des Zeitvertreibs. Auch das Herstellen der entsprechenden Zaubertränke dauert oft zu lang und erinnert teilweise eher an gängige Mobile-Game-Taktiken. Mit den beiden Mods hat das aber ein Ende.

Die sorgen dafür, dass Pflanzen nur eine Sekunde zum Wachsen und Tränke sofort hergestellt sind. Eine definitiv angenehme Verbesserung, die in Hogwarts Legacy 2 gerne von Anfang an implementiert werden darf.

Best Keeper’s Attire Outfit

Zwischen den vielen Mods von Hogwarts Legacy finden sich auch zahlreiche neue Kleidungsstücke: Von schicken Umhängen bis hin zu moderner Kleidung dürfte hier fast jede*r etwas finden. Betrachtet unseren Vorschlag daher nur als eine Option und nicht als der Weisheit letzter Schluss.

Optisch gefällt uns aber das Best Keeper’s Attire Outfit am besten, da es modisch gefühlt hervorragend in die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts passt. Es sticht nicht besonders heraus, fügt sich aber gut in die restliche Lore ein. Hätte es dieses auch ohne Mod bereits in Hogwarts Legacy gegeben, wäre es zu unserer Standard-Kleidung geworden.

Im Mod Manager von Hogwarts Legacy wächst die Auswahl ständig. Credit: Warner Bros. Games / Avalanche Software / 4P Screenshot

Übrigens: Während ihr manche neuen Outfits sofort ins Inventar bekommt, müsst ihr andere erst im Hogsmeade-Shop erwerben. Aber keine Sorge, meist sind die Ersteller*innen großzügig und lassen euch die Kleidung für stolze 0 Gold kaufen.

Aber nun genug von uns: Habt ihr schon Mods in Hogwarts Legacy ausprobiert? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Alternativ fassen wir für euch hier alle Infos zu Hogwarts Legacy 2 zusammen.