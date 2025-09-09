Hollow Knight Silksong: Doppelsprung finden – So bekommt ihr den Feendaunen-Umhang

Wie es sich für ein gutes Metroidvania gehört, gibt es natürlich auch in Hollow Knight Silksong einen Doppelsprung, der hier wortwörtlich eng mit eurem Herumtreiberumhang verbunden ist.

Mit einem Upgrade wird euer rotes Cape nämlich zum Feendaunen-Umhang, der es euch erlaubt, in der Luft erneut zu springen. Doch wo findet ihr das Upgrade für den Doppelsprung? Wir verraten euch nicht nur den genauen Fundort, sondern auch, wie ihr dort hinkommt und welche anderen Hilfsmittel ihr benötigt.

Doppelsprung in Hollow Knight Silksong: Erstmal zum Brocken

Wollt ihr den Doppelsprung in Hollow Knight Silksong euer Eigen nennen, solltet ihr euch zum Feenberg begeben. Der befindet sich links vom Gefängnis namens Der Brocken und ist erst erreichbar, nachdem ihr euch dort einsperren lasst und den Weg wieder herausfindet. Ähnlich wie bei Bloodborne werdet ihr nämlich von einem bestimmten Käfer gefangen und ins Gefängnis geworfen. Der dafür verantwortliche Gegner befindet sich ganz rechts im Tiefenkai, in einem Raum direkt unter dem Jägermark.

In diesem Raum findet ihr den Gegner, der euch in einem Käfig fängt und zum Brocken befördert. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Eurer Sachen beraubt, folgt ihr einfach dem recht geradlinigen Weg durch den Brocken, besiegt die Fliegenwärter und holt euch eure Ausrüstung zurück. Dabei seid ihr zwischendurch auch kurz draußen unterwegs, wo eisige Lüfte herrschen, kommt aufgrund hoher Absperrungen aber nicht weiter. Zum Feenberg selbst schafft ihr es nur vom Schnellreisepunkt des Brockens, der sich ganz unten befindet. Hier lauft ihr nun nach links und steht am Fuße des verschneiten Wegs.

So schnappt ihr euch die Greifschnur

Um hier weiterzukommen, benötigt ihr allerdings ein essenzielles Upgrade, nämlich die Greifschnur, mit der ihr euch an den überall in Pharloom verteilten silbernen und goldenen Ringen festhalten könnt. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal gesehen, bei der Nadlerin in den gesprengten Stufen zum Beispiel, oder ganz rechts in den weiten Feldern. Die Greifschnur, die euch einen Strich Seide kostet, findet ihr im Kessel, der sich wiederum im Unterwerk befindet.

Nur mit der Greifschnur könnt ihr euch an diese goldenen Ringe klammern. Vorerst muss der Feenberg also warten. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr müsst euch bereits in Akt 2 befinden und Zugang zur Zitadelle haben, den ihr erst erlangt, wenn ihr den Boss Letzter Richter besiegt habt – unser Guide hilft euch dabei. Von den Chorkammern aus steigt ihr mithilfe des weißen Schlüssels in die Weißstation hinab, kämpft euch an den schaurigen Chirurgen dort vorbei und klettert am Ende in einen geheimen Gang hinter dem Kamin, um hinab zum Kessel zu kommen. Nennt ihr die Greifschnur dann euer Eigen, reist zurück zum Feenberg.

Wie ihr dort hochkommt, verraten wir euch auf der nächsten Seite!