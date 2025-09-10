Hollow Knight Silksong: Bank in Jägermark finden – so deaktiviert ihr die Falle

Das Gebiet Jägermark in Hollow Knight Silksong ist eines der ersten, in das ihr auf eurer Reise durch das Königreich Pharloom stolpern könnt – und gerade früh eines der schwersten.

Flinke Ameisen mit tödlichen Angriffen, Stacheln überall und dann noch diese vermaledeiten roten Früchte, von denen ihr euch mit einem präzisen Sprungschlag abstoßen müsst, um an Höhe zu gewinnen. All das, ohne eine Bank in Sicht. Oder? Fast, denn eine gibt es. Wir verraten euch, wo ihr sie findet, und wie ihr die fiese Falle deaktiviert.

Hollow Knight Silksong: Hier befindet sich die Bank in Jägermark

Je nachdem, von wo ihr in Hollow Knight Silksong das Gebiet Jägermark betretet, habt ihr einen echten Spießrutenlauf vor euch oder einen vergleichsweise angenehmen Weg. Zu Beginn kommt ihr zunächst aus dem Tal der Knochen, wo ihr einer Skarrwache gegenübersteht: Die große Ameise samt Helm und Keule ist so früh im Spiel ein überaus harter Brocken, der zwei Schaden pro Angriff austeilt. In der Nähe befindet sich eine Bank, wenn ihr trotzdem versuchen wollt, ihn zu bezwingen.

Hier eine vollständige Karte der Jägermark. Die Bank ist durch das Symbol markiert, ihr könnt sie also auch auf eigene Faust erreichen, wenn ihr keine genaueren Anweisungen wollt. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Alternativ lasst ihr ihn erstmal links liegen und kommt später wieder. Das bedeutet allerdings: Wollt ihr vom Tiefenkai aus in die Jägermark gelangen, ohne die Skarrwache zu besiegen, braucht ihr zunächst den Wandsprung, den ihr erst nach dem Sieg über Schwester Splitter im Muschelwald erhaltet. Ein ganzes Stück später also, aber auch dann kann es natürlich nicht schaden zu wissen, wo genau sich die Bank in dieser feindseligen Ameisenkolonie befindet.

Vom Tal der Knochen aus geht es immer gerade aus: Ihr springt, sprintet und kämpft euch auf der Karte von links nach rechts, bis ihr in einen breiteren Raum gelangt, der nach oben führt. Hier findet ihr einige der roten Ballonfrüchte sowie einen Luftstrom, den ihr empor gleiten könnt, wenn ihr bereits das entsprechende Upgrade besitzt. Ist dem nicht der Fall, sind eure Pogo-Künste gefragt, denn ihr müsst euch mit Sprungschlägen nach unten auf den Früchten langsam nach oben arbeiten.

It’s a trap!

Seht ihr dann auf der linken Seite ein Schild, bei dem jemand eine Bank aus Holz gebastelt hat, habt ihr es fast geschafft. Betretet den entsprechenden Raum und lauft nach links, bis ihr die ersehnte Rastmöglichkeit seht. Doch Vorsicht! Setzt euch noch nicht auf die Bank, sonst tappt ihr direkt in die fiese Falle – und die ist tödlich, falls ihr nach dem stressigen Weg dorthin nur noch zwei Lebenspunkte habt.

Den Großteil des Weges habt ihr überstanden. Jetzt müsst ihr nur noch nach links laufen – und natürlich die Falle deaktivieren. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Das Niederlassen auf dem Möbelstück aktiviert nämlich einen Schalter, wodurch eine Stachelkeule von oben herabrast und euch volle Kanne ins maskierte Gesicht schlägt. Ist die Bank also nutzlos? Nur ein Streich von Team Cherry, um Salz in die durch die Hindernisse der Jägermark verursachte Wunde zu streuen? Keineswegs, tatsächlich könnt ihr die Todesfalle mit einem simplen Trick in eine echte, lebenspendende Bank verwandeln.

Die Lösung all eurer Probleme befindet sich in diesem kleinen Geheimraum, links von der zunächst tödlichen Bank. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Lauft einfach links daran vorbei und „durch“ die Wand, dann seid ihr in einem kleinen Geheimraum, an dessen Ecke ein Hebel hängt. Betätigt diesen nun mit einem beherzten Schlag, schon ist die Falle deaktiviert und die Bank sicher benutzbar. Es ist die einzige in der Jägermark und für einen jetzt schon berühmt-berüchtigten Boss mehr als nur praktisch, um einen noch weiteren Laufweg zu vermeiden. Habt ihr derweil Probleme mit dem letzten Richter, hilft euch unser Boss-Guide zu Hollow Knight Silksong auf die Sprünge.