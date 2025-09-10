Hollow Knight Silksong: Letzter Richter besiegen – Mit diesen Tricks schafft ihr den Bosskampf

Der Boss Letzter Richter in Hollow Knight Silksong gehört zu den ersten großen Hürden, die euch auf der langen Reise zur Zitadelle erwarten und sicherlich vielen Spieler*innen einige Probleme bereiten dürften.

Falls auch ihr gerade daran knabbert, den Torwächter in seine Schranken zu weisen, haben wir ein paar entscheidende Tipps für euch parat. Von der nächsten Bank über die optimale Route bis hin zu allen Angriffen vom letzten Richter (im Original: Last Judge) helfen wir euch dabei, dieses Hindernis zu bezwingen.

Hollow Knight Silksong: Nächste Bank und beste Route zu Letzter Richter

Falls ihr das Gebiet Gesprengte Stufen bereits ausführlich erkundet habt, seid ihr sicherlich bereits über die nächstgelegene Bank zum Bosskampf gestolpert. Denn ja, es ist die, die sich direkt neben dem Schnellreisepunkt befindet und erstmal für 60 Rosenkranzperlen freigeschaltet werden muss. Hollow Knight Silksong ist leider knallhart, wenn es um die Wege geht, die ihr nach eurem Scheitern zurücklegen müsst und der Letzte Richter ist dabei keine Ausnahme.

Traurig, aber wahr: Das hier ist die Bank, die am nächsten zum Bosskampf liegt. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Die Route von der Bank zum Boss wirkt auf den ersten Blick überaus anstrengend, lässt sich aber zumindest mit einer optimalen Route etwas angenehmer gestalten. Sprintet von der Bank aus nach rechts und springt über das kleine Loch, bis ihr bei dem Teil mit den Sandwürmern ankommt. Hört nicht auf zu sprinten, hüpft auf den im Sand liegenden Käfig und springt von dort aus zur nächsten Plattform – wenn ihr durchgehend rennt, spawnt die Bohrfliege erst, nachdem ihr schon daran vorbei seid.

Nun hüpft ihr auf die kleine Plattform, die rechts an einer Kette hängt, direkt wieder nach links auf die Plattform, dann auf die rechts und dann wieder nach links, wo ihr mithilfe von Wandsprüngen nach oben kraxelt. Von dort aus sprintet ihr nach rechts, schlagt in der Luft nach unten auf das Glöckchen, um euch nach oben zu befördern und dasht weiter nach rechts. Vom nächsten Vorsprung springt und gleitet ihr bis zum zweiten Glöckchen ganz rechts.

Hier könnt ihr durch Gleiten das erste Glöckchen ignorieren und müsst nur auf das zweite springen. Credit: Team Cherry / 4P Screenshot

Ein weiterer Schlag nach unten darauf, dann hangelt ihr euch an der Wand empor, bis ihr zum kleinen, verstorbenen Richter gelangt. Ein Sprint nach links, ein weiterer Sprung, ein weiterer Schlag auf das Glöckchen, dann haltet ihr euch an der Wand fest. Springt ein paar Mal nach oben, dann könnt ihr euch einfach rechts gleiten lassen und dasht gegebenenfalls nochmal, um sicher zu landen. Nun müsst ihr nur noch nach rechts laufen, schon seid ihr (hoffentlich unbeschadet) beim letzten Richter in Hollow Knight Silksong angekommen.

Auf der nächsten Seite verraten wir euch, welche Angriffe der letzte Richter drauf hat, und wie ihr auf sie reagiert.